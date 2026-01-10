Миллиарды за лёд и стратегию: цена Гренландии перестала быть абстрактной

Идея возможного приобретения Гренландии Соединёнными Штатами вновь стала предметом обсуждения после публикации расчётов предполагаемой стоимости такой сделки. Амбициозные планы Дональда Трампа, которые ранее воспринимались как политический жест, в денежном выражении оказываются куда более конкретными и масштабными. Об этом сообщает издание Newsweek, оценив финансовые параметры потенциального соглашения.

Сколько может стоить Гренландия

По подсчётам издания, покупка Гренландии у Дании обошлась бы США как минимум в 2,2 млрд долларов. Эта сумма не является окончательной, поскольку предполагает дополнительные регулярные расходы. Речь идёт о ежегодных выплатах в размере около 600 млн долларов, которые Вашингтон должен был бы направлять на поддержку острова.

"Суммарно общее предложение от США может превысить 2,2 млрд долларов", — отмечается в материале Newsweek.

Таким образом, сделка включала бы не только разовый платёж, но и долгосрочные финансовые обязательства.

Исторические и современные расчёты

При формировании оценки авторы исследования опирались на исторический прецедент. В частности, была учтена инициатива бывшего президента США Гарри Трумана, который ещё в середине XX века предлагал приобрести Гренландию у Дании. Первоначальная сумма того предложения была пересчитана с учётом инфляции, что позволило получить ориентир для современных условий.

Дополнительно в расчёты заложили и предложения Дональда Трампа о повышении ежегодных дотаций, которые США могли бы предоставлять Гренландии. В совокупности эти факторы и сформировали итоговую оценку потенциального бюджета сделки.

Политический контекст инициативы

Идея приобретения Гренландии вписывается в более широкий ряд глобальных инициатив Трампа, которые неоднократно вызывали резонанс на международной арене. Эксперты отмечают, что подобные шаги имеют не только экономическое, но и стратегическое значение, учитывая географическое положение острова и его роль в Арктике.

Ранее обсуждалось, что решения и инициативы Трампа уже оказывали заметное влияние на мировую торговлю и экономические процессы. На этом фоне расчёты стоимости гипотетической сделки по Гренландии показывают, что даже самые громкие идеи имеют вполне измеримую цену.