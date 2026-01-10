Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Гренландии
Флаг Гренландии
© commons.wikimedia.org by Nanopixi is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:53

Миллиарды за лёд и стратегию: цена Гренландии перестала быть абстрактной

Идея Трампа о покупке Гренландии получила денежную оценку — Newsweek

Идея возможного приобретения Гренландии Соединёнными Штатами вновь стала предметом обсуждения после публикации расчётов предполагаемой стоимости такой сделки. Амбициозные планы Дональда Трампа, которые ранее воспринимались как политический жест, в денежном выражении оказываются куда более конкретными и масштабными. Об этом сообщает издание Newsweek, оценив финансовые параметры потенциального соглашения.

Сколько может стоить Гренландия

По подсчётам издания, покупка Гренландии у Дании обошлась бы США как минимум в 2,2 млрд долларов. Эта сумма не является окончательной, поскольку предполагает дополнительные регулярные расходы. Речь идёт о ежегодных выплатах в размере около 600 млн долларов, которые Вашингтон должен был бы направлять на поддержку острова.

"Суммарно общее предложение от США может превысить 2,2 млрд долларов", — отмечается в материале Newsweek.

Таким образом, сделка включала бы не только разовый платёж, но и долгосрочные финансовые обязательства.

Исторические и современные расчёты

При формировании оценки авторы исследования опирались на исторический прецедент. В частности, была учтена инициатива бывшего президента США Гарри Трумана, который ещё в середине XX века предлагал приобрести Гренландию у Дании. Первоначальная сумма того предложения была пересчитана с учётом инфляции, что позволило получить ориентир для современных условий.

Дополнительно в расчёты заложили и предложения Дональда Трампа о повышении ежегодных дотаций, которые США могли бы предоставлять Гренландии. В совокупности эти факторы и сформировали итоговую оценку потенциального бюджета сделки.

Политический контекст инициативы

Идея приобретения Гренландии вписывается в более широкий ряд глобальных инициатив Трампа, которые неоднократно вызывали резонанс на международной арене. Эксперты отмечают, что подобные шаги имеют не только экономическое, но и стратегическое значение, учитывая географическое положение острова и его роль в Арктике.

Ранее обсуждалось, что решения и инициативы Трампа уже оказывали заметное влияние на мировую торговлю и экономические процессы. На этом фоне расчёты стоимости гипотетической сделки по Гренландии показывают, что даже самые громкие идеи имеют вполне измеримую цену.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пекин отвергает призывы сократить ядерный потенциал — посольство КНР вчера в 13:58
Ядерный баланс трещит: Китай отверг призывы сокращать арсенал

Китай отверг призывы к сокращению своего ядерного арсенала, указав на несопоставимость потенциалов с США и рост напряжённости вокруг договоров.

Читать полностью » Вашингтон развивает энергетическое взаимодействие с Каракасом — президент Трамп вчера в 13:53
Нефть вместо санкций: США и Венесуэла неожиданно перешли к сотрудничеству

Дональд Трамп заявил об успешном сотрудничестве США и Венесуэлы в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры, подчеркнув масштаб и технологичность проектов.

Читать полностью » Шторм со скоростью ветра свыше 70 км/ч накрывает Стамбул — МК вчера в 13:49
Волны накрыли набережные, ветер сорвал движение: Стамбул не справился со штормом

Мощный шторм парализовал морское сообщение Стамбула, повалил деревья и затронул западные регионы Турции, показав масштаб стихии.

Читать полностью » Ресторан в пригороде Мадрида подаёт голубей под видом утки — The Sun вчера в 13:46
Запрещённый ингредиент на тарелке: ресторан в Мадриде кормил гостей уличными птицами

Китайский ресторан под Мадридом закрыли после шокирующей проверки: вместо утки посетителям подавали уличных голубей.

Читать полностью » Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте внесла резолюцию о выходе из НАТО вчера в 13:42
Во Франции приняли резкое решение по НАТО: жёсткая инициатива уже в парламенте

Во французском парламенте прозвучала инициатива о выходе из НАТО: поводом стали действия США и разногласия по ключевым международным кризисам.

Читать полностью » Чёрный медведь жил под домом в Калифорнии 37 дней — New York Post вчера в 13:41
37 дней с хищником под домом: калифорнийский особняк превратился в берлогу

В Калифорнии медведь почти 40 дней жил под домом местного жителя. Проблему решили лишь после радикального шага, который обсуждает вся Америка.

Читать полностью » Отказ США от международного права меняет мировую систему — сенатор Клишас вчера в 13:38
Глобальный порядок без правил: отказ от международного права меняет баланс сил

Высказывания Дональда Трампа о ненужности международного права вызвали резкую реакцию в России и поставили вопрос о будущем мировой правовой системы.

Читать полностью » В Европе обсуждают жёсткие меры против политики США — политолог Дудаков вчера в 13:28
НАТО под угрозой раскола: кризис вокруг Гренландии меняет правила игры

Кризис вокруг Гренландии заставляет Европу обсуждать жесткие сценарии противостояния с США — от торговых войн до военного сдерживания.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Премиальный сегмент туризма растёт на фоне экономии — Майя Ломидзе
Красота и здоровье
Экстренная помощь в Москве стала быстрее и эффективнее — мэр Сергей Собянин
Питомцы
Каракал является дикой кошкой и не подходит для домашнего содержания — Fanpage
Красота и здоровье
Операции на сердце в России стали значительно безопаснее — академик РАН Бокерия
Туризм
Россияне продлевают отдых до конца января — OneTwoTrip
Туризм
Медленный туризм в Афинах становится трендом 2026 года — Holiday Happiness Index
Экономика
Экспорт нефтепродуктов из России вырос — глава РФПИ Дмитриев
Экономика
Венесуэла непривлекательна для инвестиций — гендиректор Вудс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet