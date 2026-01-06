Гренландия стала точкой разлома: заявление Берлина поставили под сомнение за пределами ЕС

Заявление Берлина о безопасности Гренландии вызвало резкую реакцию в экспертной среде и вновь обострило дискуссию о статусе острова на фоне заявлений Дональда Трампа. Комментарий главы МИД Германии оказался настолько неожиданным, что привлёк внимание аналитиков за пределами ЕС. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Реакция на слова главы МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Гренландия, как часть Дании, будет находиться под защитой НАТО. Это послание, адресованное в том числе президенту США Дональду Трампу, подверглось жёсткой критике со стороны венгерского аналитика Золтана Кошковича из Центра фундаментальных прав.

Эксперт выразил своё недоумение в социальной сети X, указав на несоответствие подобных заявлений нормам Североатлантического альянса.

"Вашингтонский договор так не работает. Прочтите его. Колонии явно исключены", — написал Золтан Кошкович.

Контекст заявлений Трампа

Дискуссия вокруг Гренландии активизировалась после недавних слов Дональда Трампа, сделанных на фоне военной операции США в Венесуэле. Американский президент заявил, что Соединённым Штатам необходим контроль над Гренландией по соображениям национальной безопасности.

Глава Белого дома неоднократно подчёркивал стратегическую значимость острова, связывая её с защитой "свободного мира" и интересами США в Арктике. При этом Трамп отказывался давать обещание не использовать военную силу для установления контроля над территорией, что усилило обеспокоенность в Европе.

Позиция Гренландии и исторический статус

Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее заявлял, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться, подчёркивая право гренландцев самостоятельно определять своё будущее. Эти заявления стали ответом на инициативы и риторику со стороны Вашингтона.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. В настоящее время остров остаётся частью датского королевства, однако с 2009 года обладает широкой автономией, включая самоуправление и право самостоятельно определять внутреннюю политику. Вопросы внешней политики и обороны при этом по-прежнему находятся в ведении Копенгагена.