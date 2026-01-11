Армии предлагают не подчиняться приказу: идея удара по Гренландии расколола США

Идея возможного военного давления США на Гренландию вышла за рамки кулуарных обсуждений и спровоцировала резкую реакцию внутри американского политического истеблишмента. На фоне сообщений о проработке сценария силового вмешательства прозвучал публичный призыв к военным игнорировать подобный приказ. Об этом сообщает РИА Новости.

Призыв к неподчинению приказу президента

Конгрессмен-демократ Тед Лью обратился к вооружённым силам США с предупреждением о недопустимости выполнения возможного приказа президента Дональда Трампа о нападении на Гренландию. Политик подчеркнул, что подобное решение без одобрения Конгресса будет противоречить американскому законодательству и основам конституционного строя.

"Гренландия является частью Дании, союзника по НАТО. Если Трамп отдаст приказ о военном нападении на Гренландию без одобрения конгресса, это будет незаконным приказом. Вы не подчинитесь этому незаконному приказу. Вы присягнули конституции, а не Трампу", — написал Тед Лью.

Сообщения о военных планах

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп поручил американским военным подготовить план вторжения в Гренландию. По данным издания, часть высокопоставленных командующих выступает против подобной инициативы, однако активным сторонником идеи называют советника президента по политике Стивена Миллера.

Информация о возможных военных сценариях вызвала обеспокоенность как среди американских политиков, так и у европейских союзников США. Вопрос о законности таких действий стал ключевым в публичной дискуссии.

Реакция Дании и Гренландии

Напряжённость вокруг статуса острова усилилась ещё в декабре 2025 года, когда Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил намерение Соединённых Штатов сделать остров частью страны.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о крайнем возмущении подобными заявлениями и сообщил о намерении вызвать американского посла в Копенгагене для объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли США от попыток захвата острова, подчеркнув ожидание уважения территориальной целостности.