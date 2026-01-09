Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:37

Кулуарные сигналы вместо конфликта: Европа ищет способ договориться с Вашингтоном

Европа рассматривает негласные уступки США по Гренландии — политик Эдельхойссер

На фоне обострившихся дискуссий вокруг будущего Гренландии в Европе все чаще звучат призывы к прагматичному диалогу с Вашингтоном, даже если он потребует негласных компромиссов. Речь идет не о формальных соглашениях, а о политических сигналах, способных снизить напряженность и сохранить стратегическое партнерство. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление немецкого политика Ральфа Эдельхойссера.

Идея негласной уступки

Представитель Христианско-социального союза (ХСС), эксперт по обороне и куратор вопросов НАТО в парламентской группе бундестага Ральф Эдельхойссер считает, что Дания и страны Европы должны рассмотреть возможность скрытых уступок США. По его мнению, такой шаг мог бы стать частью более широкого обсуждения роли Гренландии в системе евроатлантической безопасности.

"Дания, как ответственная страна, и Европа в целом должны предложить что-то в качестве негласной уступки взамен, или, по крайней мере, включить это в обсуждения. Для меня это включает в себя любые типы, размеры и количество баз НАТО или США", — заявил Ральф Эдельхойссер.

Военные базы как элемент диалога

Эдельхойссер прямо указывает, что предметом таких уступок может стать вопрос размещения военных баз на территории стратегически важной Гренландии. Он не уточняет конкретные форматы, однако подчеркивает, что речь может идти о типах, масштабах и численности объектов НАТО или США.

Политик исходит из того, что подобные шаги способны продемонстрировать готовность Европы учитывать интересы Вашингтона в сфере безопасности. В условиях, когда Гренландия приобретает все большее значение из-за своего географического положения и роли в Арктике, военный фактор становится одним из ключевых элементов переговоров.

Зависимость Европы от США

Обосновывая свою позицию, Эдельхойссер напомнил о сохраняющейся зависимости европейских стран от военных возможностей Соединенных Штатов в рамках НАТО. По его оценке, собственных оборонных ресурсов Европы по-прежнему недостаточно для полноценного противодействия потенциальным угрозам.

Именно поэтому, считает эксперт, союз с Вашингтоном остается критически важным, а любые резкие шаги, способные подорвать доверие между сторонами, могут ослабить общую систему безопасности. В этой логике негласные уступки рассматриваются не как потеря суверенитета, а как инструмент сохранения стратегического баланса.

Гренландия как точка напряжения

Высказывания немецкого политика вписываются в более широкий контекст обсуждений вокруг статуса Гренландии и роли США в регионе. Арктика становится ареной растущего соперничества, и любые сигналы со стороны европейских столиц внимательно отслеживаются в Вашингтоне.

Эксперты отмечают, что подобные предложения отражают стремление части европейского истеблишмента избежать прямой конфронтации с США, выбрав путь кулуарных договоренностей и постепенных компромиссов.

