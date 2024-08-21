Фитофтора больше не страшна: как обработка медным купоросом спасёт вашу теплицу

Как избавиться от фитофторы в теплице с помощью медного купороса

Выращивание овощей в теплице позволяет получать ранний и обильный урожай, однако с этим приходит и ряд проблем, одна из которых - фитофтороз, грозящий уничтожить весь урожай. К счастью, есть эффективный способ борьбы с этим заболеванием - обработка теплицы медным купоросом.

Фитофтороз - это серьезное грибковое заболевание, которое поражает томаты, картофель, баклажаны и другие пасленовые культуры. Возбудитель болезни - oomycete Phytophthora infestans - способен быстро распространяться в условиях повышенной влажности и температуры, характерных для теплицы. Первые признаки болезни - темные пятна на листьях и стеблях, которые затем покрываются белым налетом спор. В дальнейшем фитофтора поражает и плоды, что делает их непригодными для употребления.

Чтобы эффективно противостоять фитофторозу, опытные овощеводы рекомендуют проводить обработку теплицы медным купоросом (сульфатом меди) осенью, сразу после уборки урожая. Этот химический препарат губителен для возбудителей грибковых болезней, в том числе и фитофторы.

Обработку теплицы медным купоросом нужно проводить в два этапа:

Обработка каркаса, поликарбоната или стекла. Для этого раствор купороса (50 г на 10 л воды) наносят с помощью распылителя или кисти на все внутренние поверхности теплицы. Это уничтожит споры, зимующие на каркасе. Обработка почвы. После полива почвы в теплице раствором купороса (100 г на 10 л воды) ее перекапывают. Это гарантированно уничтожит все сохранившиеся в грунте клубни, корни и споры возбудителя.

Перед обработкой теплицу необходимо тщательно очистить от растительных остатков и мусора. Это обеспечит более эффективное действие медного купороса.

Благодаря такой обработке теплицы вы не только избавитесь от фитофторы в текущем сезоне, но и предотвратите ее появление на следующий год. Ведь купорос уничтожает все возможные источники инфекции, не оставляя ни единого шанса этому опасному грибковому заболеванию.

Проведите обработку теплицы медным купоросом осенью - и вы сможете с уверенностью ожидать богатого и здорового урожая овощей в следующем сезоне.

Фото: Selso.