Теплица и конденсат
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:11

Осенняя грязь превращается в летнюю беду: теплица требует внимания

Осенняя уборка теплицы снижает риск болезней растений и повышает урожайность

Осенняя уборка теплицы — важный этап подготовки участка к новому сезону. Наведя порядок до наступления холодов, весной можно сразу приступить к посеву, не тратя время на генеральную чистку и обеззараживание. Кроме того, такая подготовка снижает риск заболеваний и повышает урожайность.

Уборка теплицы и почвы

Первым делом необходимо освободить парник от остатков растений, подвязок, старого инвентаря и мусора. Верхний слой земли к концу сезона утрачивает плодородность, поэтому его лучше заменить или хотя бы снять несколько сантиметров. После этого грунт перекапывают для обогащения кислородом.

Мытьё и дезинфекция конструкций

Стены, пол и каркас теплицы моют мыльным раствором, чтобы удалить грязь и налёт. Затем проводят дезинфекцию: для обработки используют раствор медного купороса или хлорного отбеливателя в пропорции 1:10. Это помогает уничтожить споры грибков и бактерии. После процедуры теплицу нужно тщательно проветрить.

Подготовка земли к зиме

Чтобы почва оставалась питательной, в неё вносят органические и минеральные удобрения — перегной, компост или комплексные подкормки. Для защиты от промерзания грунт мульчируют соломой, опилками либо накрывают грядки спанбондом или полиэтиленовой плёнкой.

Защита от вредителей и болезней

Осенью стоит провести профилактическую дезинфекцию почвы. Для этого применяют хлорную известь, специальные биопрепараты или серные шашки. Такая обработка позволяет уменьшить количество вредителей и предотвратить распространение инфекций.

Утепление конструкции

Чтобы растения в будущем сезоне чувствовали себя комфортно, теплицу утепляют. Важно проверить каркас и стенки на наличие трещин и щелей. Повреждённые детали меняют, а щели заделывают герметиком или специальной лентой. Дополнительное утепление обеспечат агроволокно или полиэтилен, которыми можно укрыть стены и крышу.

Грамотная осенняя подготовка позволяет сохранить теплицу в хорошем состоянии и создать оптимальные условия для будущих посадок.

