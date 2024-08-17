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NASA установила связь со спутником отслеживания парниковых газов Tanager-1
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NASA запустила спутник для высокоточного поиска источников парниковых газов на Земле

NASA установила связь со спутником отслеживания парниковых газов Tanager-1

Первый спутник отслеживания парниковых газов Tanager-1 государственно-частной коалиции запущен в США утром 16 августа. Аппарат вышел на заданную орбиту, наземные службы установили с ним связь в 14:45 по тихоокеанскому времени, сообщила NASA в пятницу.

Спутник оснащён разработанным в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии спектрометром визуализации выбросов метана и углекислого газа из точечных источников. Прибор обладает неслыханной точностью — вплоть до выявления отдельных объектов.

"Технология спектрометра визуализации на борту Tanager-1 является продуктом четырёх десятилетий разработки в NASA и действительно уникальна в своём роде", — отметила директор Лаборатории Лори Лешин.

Tanager-1 будет сканировать по 130 тысяч квадратных километров земной поверхности в день. Данные будут публиковаться в открытом доступе.

Вскоре к нему присоединится Tanager-2, который строит та же финансируемая филантропами государственно-частная коалиции во главе с некоммерческой организацией Carbon Mapper.

Фото: NASA/Planet Labs PBC

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