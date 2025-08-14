Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:23

Помидоры собрали, а болезни остались: чего нельзя делать после урожая

Агрономы назвали 4 обязательных этапа подготовки теплицы осенью

Собрали помидоры и выдохнули? Не спешите закрывать теплицу до весны. Именно сейчас начинается подготовка к следующему сезону — и от этих шагов зависит, будет ли он урожайным или превратится в борьбу с болезнями и вредителями.

1. Зачистка без пощады: избавляемся от растительных остатков

Каждый оставшийся в теплице лист, плод или стебель — это потенциальное убежище для насекомых и источник патогенов. Осень — время, когда важно провести полную "санитарную зачистку". Старые растения не просто высохшие — они могут быть заражены, а значит, грозят новыми вспышками болезней в следующем сезоне.

2. Генеральная уборка: моем всё, до последнего уголка

После уборки — к "спа-процедурам". Простая вода не подойдёт: используйте мыльный раствор или специализированные средства. Особое внимание:

  • стыкам панелей,
  • углам теплицы,
  • каркасу и стеллажам.

Именно там часто зимуют грибки, водоросли и личинки вредителей. Завершите уборку мягкой биодезинфекцией — биопрепараты подавят оставшуюся микрофлору, не навредив будущим растениям.

3. Почва требует заботы: восстанавливаем её силы

Тепличный грунт за сезон заметно истощается. Чтобы не начать весну с "нулевой базы", осенью:

  • перекопайте землю,
  • внесите фосфорно-калийные удобрения,
  • добавьте компост.

Альтернативный путь — посев сидератов: горчица, вика или рожь улучшат структуру почвы и повысят её плодородие.

Некоторые дачники идут дальше и полностью заменяют верхний слой почвы — особенно если в этом году были вспышки болезней.

4. Проверка теплицы: ищем слабые места

Прежде чем ударят морозы, пройдитесь по теплице с критическим взглядом:

  • Нет ли трещин или щелей в покрытии?
  • В каком состоянии поливочные трубы? (Застоявшаяся вода зимой может их разорвать.)
  • Не пора ли смазать петли дверей и укрепить стыки?
  • Не забудьте и про садовый инвентарь — его тоже нужно вымыть и обработать антисептиком.

Ваша теплица — живой организм

Осень — не конец, а начало следующего сезона. Уделив внимание этим подготовительным мерам сейчас, вы создаёте условия для здорового, сильного и щедрого урожая в будущем. Теплица отблагодарит заботу свежими томатами и сочной зеленью, когда наступит весна.

