Белокрылка исчезнет, как страшный сон: простой способ, чтобы защитить урожай в теплице – нужен один секретный ингредиент

Белокрылка — один из самых неприятных вредителей для огородников, особенно в условиях теплицы. Однако бороться с ней вполне реально, если использовать комплексный подход и соблюдать ряд проверенных правил.

С чего начинать борьбу

Первым делом необходимо избавиться от всех сорняков и растительных остатков. Именно в них зимуют насекомые, готовясь к следующему сезону. Регулярная уборка теплицы лишает белокрылку привычных укрытий и источников питания.

Неожиданным помощником в борьбе с вредителем может стать озимая рожь. Этот сидерат не привлекает насекомых, а после скашивания его заделывают в почву, что дополнительно улучшает её структуру.

Чем обрабатывать теплицу

Если белокрылка уже появилась, эффективным средством станет табачная шашка. Дым проникает в самые труднодоступные места, уничтожая кладки и взрослых особей.

Важно учитывать материал теплицы. Для поликарбонатных конструкций серные шашки применять нельзя — сера повреждает покрытие и металлический каркас. Зато в деревянных теплицах с плёночным покрытием серная шашка показывает отличные результаты, полностью очищая пространство от личинок.

За две недели до высадки рассады можно использовать препарат "Теппеки". Он действует системно и защищает растения на протяжении всего периода их роста.

Дополнительные методы

Простым, но действенным способом снижения численности белокрылки являются жёлтые клеевые ловушки. Их размещают на уровне верхушек растений, где чаще всего летают насекомые.

Биологический метод борьбы — подселение хищных клещей и других энтомофагов. Эти естественные враги белокрылки помогают снизить её численность без применения химии.

Регулярное проветривание теплицы также играет ключевую роль. Белокрылка любит высокую влажность и застой воздуха, поэтому хорошая циркуляция значительно снижает активность насекомых.

Для профилактики можно опрыскивать растения настоями чеснока или тысячелистника. Однако такие меры дают лишь кратковременный эффект и должны применяться вместе с другими способами.

Главное условие успеха

Победить белокрылку можно только при комплексном подходе. Сочетание механической уборки, профилактики, биологических методов и обработки специализированными препаратами позволяет полностью очистить теплицу даже в запущенных случаях.

Три интересных факта