Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Томаты
Томаты
© Designed by Freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:25

Соседи уже закрыли теплицы, а у вас ещё краснеют кисти — зависть обеспечена

Осенний уход за тепличными томатами: агрономы рекомендуют полив только тёплой водой утром

Когда многие садоводы к осени уже смиряются с завершением сезона, убирают грядки и закрывают теплицы до весны, другие стараются использовать каждый погожий день и "выжать" из растений максимум. Ведь столько сил вложено в рассаду и уход летом — хочется, чтобы томаты в теплице работали до последнего.

Продление сезона в теплице

На улице плоды давно собраны и разложены по коробкам для дозревания. Но в теплице ситуация иная: высокие индетерминантные сорта всё ещё держат кисти, завязи и даже цветы. Прекращать сезон жалко, особенно если теплица просторная и удобная, а растения здоровы и без признаков фитофторы. Именно поэтому осенью уход за тепличными томатами имеет свои особенности.

Основные приёмы летнего ухода

Чтобы растения хорошо развивались, летом важно:

  • удалять пасынки и вести куст в 1-3 стебля;
  • поливать только тёплой водой;
  • вносить минеральные удобрения с упором на калий;
  • регулярно убирать листья под налившимися кистями;
  • завершковывать растения в августе, ограничивая рост вверх;
  • проводить профилактику фитофторы.

Эти правила помогают сформировать крепкий куст и получить основной урожай. Но после завершковки в верхней части нередко остаются завязи, которые тоже способны дать плоды.

Как помочь томатам осенью

В сентябре и октябре задача огородника — не ждать полной красноты, а снимать плоды в побуревшем виде. Дозреют они и в коробках, зато не испортятся на кустах.

Закрывание теплицы на ночь становится обязательным: резкие перепады температур и прохлада создают идеальные условия для фитофтороза. Если хозяин не живёт рядом, помогают автоматические форточки.

Поливы осенью сводятся к минимуму: только утром и только тёплой водой. Влага должна быть умеренной, иначе томаты рискуют заболеть.

Удалять пасынки поздней осенью уже нет смысла: новые листья пусть остаются — они обеспечивают фотосинтез, которого и так немного из-за короткого дня.

Подкормки для осенних томатов

В тёплой воде раз в две недели разводят водорастворимые удобрения. Лучший вариант — сульфат калия. На стандартную лейку достаточно столовой ложки порошка. Но важно помнить: удобрения вносят только после полива, иначе корни не смогут усвоить элементы.

Сухие и гранулированные удобрения в этот период уже бесполезны, а внекорневая обработка неэффективна из-за малого количества листьев.

Роль сидератов

В сентябре в теплице можно посеять сидераты прямо между кустами томатов. Они выполняют сразу несколько функций:

  1. Восстанавливают плодородие почвы.

  2. Помогают в борьбе с белокрылкой. Вредитель охотно заселяет зелёную массу сидератов, где его проще обнаружить и обработать.

Хорошим вариантом считается агератум — он растёт всё лето и отпугивает белокрылку, снижая её численность.

Почему стоит оставить томаты до октября

Даже при сокращённом дне и похолодании томаты способны наливаться и доходить до технической спелости. Они терпимо переносят умеренное снижение температуры, главное — не допустить появления фитофторы.

Кроме того, сентябрь и октябрь часто дарят "бабье лето". Погожие дни становятся шансом получить дополнительный урожай, который иначе пропал бы зря.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставить плоды дозревать на кусте при холодных ночах.
    Последствие: развитие фитофторы.
    Альтернатива: снимать бурые томаты и хранить в коробках.

  2. Ошибка: прекратить поливы полностью.
    Последствие: корни не усваивают удобрения.
    Альтернатива: умеренные утренние поливы тёплой водой.

  3. Ошибка: вносить сухие удобрения.
    Последствие: они не работают в холодной земле.
    Альтернатива: только растворы, лучше калийные.

А что если теплица "пустая"?

Если урожай собран раньше, теплицу можно занять сидератами полностью. Они подготовят почву к весне, обогатят её азотом и сделают рыхлой. А на следующий год овощи будут чувствовать себя гораздо лучше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Элегантные дорожки и цветники: планируем сад правильно – 5 практичных советов сегодня в 9:17

Дорожки, клумбы, зоны отдыха: как правильно спланировать сад, чтобы не было хаоса

Узнайте, как создать красивый и уютный сад с помощью грамотной планировки. Секреты зонирования, выбора дорожек и размещения цветников для гармоничного пространства.

Читать полностью » Фосфор и калий повышают урожайность чеснока и срок хранения головок сегодня в 8:44

Хотели головки чеснока покрупнее — получили стрелки и жёлтые листья: ошибки, которые губят урожай

Почему чеснок теряет урожайность на одном месте и как вернуть грядке плодородие? Проверенные советы садоводов и неожиданные параллели с традициями.

Читать полностью » Календула подходит для совместных посадок с томатами, огурцами и капустой сегодня в 8:27

Секрет урожайных томатов прячется в цветке, который многие считают сорняком

Календула — незаменимый помощник для вашего огорода. Узнайте, как она защищает томаты, привлекает полезных насекомых и расширяет перспективы для использования в быту.

Читать полностью » Тонколистный пион: как вырастить воронец в своем саду – советы и хитрости сегодня в 8:17

3 редких пионовых секрета: раскройте тайны роскошного сада – о таком позавидуют все садоводы

Редкие пионы: желтые, тонколистные и "черные". Секреты посадки и ухода за уникальными сортами. Как создать эффектный цветник с редкими сортами пионов.

Читать полностью » Переполненные клумбы ухудшают здоровье растений и повышают риск болезней сегодня в 7:24

Сад превращается в свалку: причины, которые можно предотвратить

Сад может отражать ваш стиль. Узнайте, как 5 простых советов помогут избежать запущенности и создать ухоженный участок с красивыми растениями.

Читать полностью » Замена гортензии: 5 неприхотливых растений для обильного цветения сегодня в 7:04

Секрет цветущего сада круглый год: 5 лучших растений вместо гортензии – подбираем по срокам цветения

Устали от капризной гортензии? Узнайте о 5 неприхотливых кустарниках, которые затмят её красоту и преобразят ваш сад без лишних усилий. Сирень, буддлея, калина, рододендрон и спирея - выбирайте!

Читать полностью » Опавшие листья обогащают почву азотом, калием и фосфором сегодня в 6:20

Убираете листья — губите сад: ошибка, которая дорого обходится

Не убирайте опавшую листву! Узнайте, как она улучшает здоровье вашего сада и помогает экосистеме. Откройте все 12 преимуществ прямо сейчас.

Читать полностью » Садоводы в сентябре высаживают эти 7 луковичных: весной сад станет настоящим произведением искусства сегодня в 6:04

Осенний посев – весенний восторг: посадите эти луковичные в сентябре, чтобы сад заиграл новыми красками

Узнайте, какие луковичные растения лучше всего посадить в сентябре, чтобы весной ваш сад засиял яркими красками и ароматами. Секреты и советы экспертов.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Эксперты: Apple делает ставку на железо вместо гонки в сфере ИИ
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал правила безопасного набора мышечной массы
Туризм

Конные прогулки в Каппадокии позволяют исследовать равнины и долины региона
Еда

Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев
Красота и здоровье

Терапевт Ольга Сухарева предупредила об опасности хронического недосыпания для иммунитета
Красота и здоровье

Витамины из яиц: как они влияют на уровень тестостерона и либидо
Культура и шоу-бизнес

Режиссёр «Ганнибала» Брайан Фуллер предложил Мадса Миккельсена и Зендею для экранизации "Молчания ягнят"
Наука

Детское захоронение в Польше: ожерелье из жуков раскрыло древний ритуал
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet