Соседи уже закрыли теплицы, а у вас ещё краснеют кисти — зависть обеспечена
Когда многие садоводы к осени уже смиряются с завершением сезона, убирают грядки и закрывают теплицы до весны, другие стараются использовать каждый погожий день и "выжать" из растений максимум. Ведь столько сил вложено в рассаду и уход летом — хочется, чтобы томаты в теплице работали до последнего.
Продление сезона в теплице
На улице плоды давно собраны и разложены по коробкам для дозревания. Но в теплице ситуация иная: высокие индетерминантные сорта всё ещё держат кисти, завязи и даже цветы. Прекращать сезон жалко, особенно если теплица просторная и удобная, а растения здоровы и без признаков фитофторы. Именно поэтому осенью уход за тепличными томатами имеет свои особенности.
Основные приёмы летнего ухода
Чтобы растения хорошо развивались, летом важно:
- удалять пасынки и вести куст в 1-3 стебля;
- поливать только тёплой водой;
- вносить минеральные удобрения с упором на калий;
- регулярно убирать листья под налившимися кистями;
- завершковывать растения в августе, ограничивая рост вверх;
- проводить профилактику фитофторы.
Эти правила помогают сформировать крепкий куст и получить основной урожай. Но после завершковки в верхней части нередко остаются завязи, которые тоже способны дать плоды.
Как помочь томатам осенью
В сентябре и октябре задача огородника — не ждать полной красноты, а снимать плоды в побуревшем виде. Дозреют они и в коробках, зато не испортятся на кустах.
Закрывание теплицы на ночь становится обязательным: резкие перепады температур и прохлада создают идеальные условия для фитофтороза. Если хозяин не живёт рядом, помогают автоматические форточки.
Поливы осенью сводятся к минимуму: только утром и только тёплой водой. Влага должна быть умеренной, иначе томаты рискуют заболеть.
Удалять пасынки поздней осенью уже нет смысла: новые листья пусть остаются — они обеспечивают фотосинтез, которого и так немного из-за короткого дня.
Подкормки для осенних томатов
В тёплой воде раз в две недели разводят водорастворимые удобрения. Лучший вариант — сульфат калия. На стандартную лейку достаточно столовой ложки порошка. Но важно помнить: удобрения вносят только после полива, иначе корни не смогут усвоить элементы.
Сухие и гранулированные удобрения в этот период уже бесполезны, а внекорневая обработка неэффективна из-за малого количества листьев.
Роль сидератов
В сентябре в теплице можно посеять сидераты прямо между кустами томатов. Они выполняют сразу несколько функций:
-
Восстанавливают плодородие почвы.
-
Помогают в борьбе с белокрылкой. Вредитель охотно заселяет зелёную массу сидератов, где его проще обнаружить и обработать.
Хорошим вариантом считается агератум — он растёт всё лето и отпугивает белокрылку, снижая её численность.
Почему стоит оставить томаты до октября
Даже при сокращённом дне и похолодании томаты способны наливаться и доходить до технической спелости. Они терпимо переносят умеренное снижение температуры, главное — не допустить появления фитофторы.
Кроме того, сентябрь и октябрь часто дарят "бабье лето". Погожие дни становятся шансом получить дополнительный урожай, который иначе пропал бы зря.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить плоды дозревать на кусте при холодных ночах.
Последствие: развитие фитофторы.
Альтернатива: снимать бурые томаты и хранить в коробках.
-
Ошибка: прекратить поливы полностью.
Последствие: корни не усваивают удобрения.
Альтернатива: умеренные утренние поливы тёплой водой.
-
Ошибка: вносить сухие удобрения.
Последствие: они не работают в холодной земле.
Альтернатива: только растворы, лучше калийные.
А что если теплица "пустая"?
Если урожай собран раньше, теплицу можно занять сидератами полностью. Они подготовят почву к весне, обогатят её азотом и сделают рыхлой. А на следующий год овощи будут чувствовать себя гораздо лучше.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru