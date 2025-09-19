Каждый куст томатов — как троянский конь: вместе с плодами вы приносите врагов на следующий год

После окончания сезона огородники часто спешат выдернуть растения и закрыть теплицу до весны. Но именно в этот момент закладываются будущие проблемы: грибные болезни, зимующие вредители и истощённая почва. Чтобы в следующем году получить щедрый урожай, важно правильно провести "выселение" томатов и уборку теплицы.

Зачем важно правильно убирать растения

Каждый куст томата к концу сезона — это не только источник плодов, но и потенциальный рассадник фитофторы, тли, белокрылки или клеща. Если действовать неправильно, то патогены и вредители спокойно дождутся весны. А вместе с ними мы получим слабые ростки, пожелтевшие листья и болезни с самого начала сезона.

Грунт в теплице тоже страдает. Урожай "вытягивает" из него азот, фосфор, калий и микроэлементы. Если ещё и оставить растительные остатки, почва станет беднее, а растения — слабее.

Сравнение подходов