Теплица может не дожить до весны: три вещи, которые срочно нужно проверить

Осень в Брянской области — время не только собирать урожай, но и готовить теплицу к следующему сезону. От того, как вы позаботитесь о своём парнике сейчас, зависит, будут ли весной ваши томаты и огурцы сильными, а почва — плодородной. Брянские садоводы давно заметили: если провести профилактику правильно, растения меньше болеют, а урожай радует до самой осени.

Осмотр и уборка

Начинать подготовку теплицы стоит сразу после уборки последних овощей. Сначала нужно удалить все растительные остатки: ботву, корни, листья. Их нельзя оставлять в грунте — там могут зимовать споры грибков и личинки вредителей. Почву желательно перекопать и посыпать древесной золой — она обеззараживает и насыщает землю калием.

"Я каждый год проливаю грядки горячим раствором марганцовки. Грунт становится чище, и весной растения стартуют быстрее", — поделилась опытом дачница из Севска Нина Лебедева.

После уборки тщательно мойте все поверхности — плёнку, поликарбонат, каркас. Можно использовать раствор соды или хозяйственного мыла. Это не только дезинфекция, но и защита от плесени, которая особенно активна в брянской влажности.

Проверка конструкции и вентиляции

В Брянской области зима бывает снежной, поэтому каркас теплицы нужно проверить заранее. Убедитесь, что все соединения крепкие, а профили не поржавели. При необходимости обработайте металл антикоррозийным составом. Поликарбонат можно покрыть специальным защитным спреем от УФ-излучения — это продлит срок службы покрытия.

Также важно позаботиться о вентиляции. Проветривание помогает избежать сырости, которая весной может вызвать плесень и гниль. Если форточки заклинило, лучше отремонтировать их сейчас, а не ждать первых посадок.

Подготовка почвы

Землю в теплице стоит обновлять раз в 2-3 года, особенно если вы выращиваете одни и те же культуры. Осенью можно снять верхний слой почвы (около 10 см) и заменить его новым, перемешанным с перегноем или компостом. Для дезинфекции используют биопрепараты, например "Фитоспорин", который уничтожает грибки, не вредя микрофлоре.

Многие брянские садоводы вносят осенью сидераты — овёс, горчицу, фацелию. Эти растения к весне перепревают, улучшая структуру грунта и насыщая его азотом.

Советы шаг за шагом

Уберите все растительные остатки и мусор. Вымойте стены и каркас тёплым мыльным раствором. Пролейте землю раствором марганцовки или биопрепаратом. Проверьте целостность каркаса и замените повреждённые элементы. Внесите перегной, компост или сидераты. При необходимости снимите поликарбонат на зиму, чтобы избежать поломки под тяжестью снега.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить старую ботву на грядках.

Последствие: распространение фитофторы и вредителей.

Альтернатива: компостировать отходы отдельно или сжечь.

Ошибка: не промыть каркас и стены.

Последствие: появление плесени и насекомых.

Альтернатива: использовать раствор соды и спирта.

Ошибка: не проверять вентиляцию.

Последствие: сырость и гниение рассады.

Альтернатива: заранее смазать механизмы и укрепить петли.

А что если теплица деревянная?

В Брянской области много старых деревянных теплиц. Их каркас особенно уязвим к влажности, поэтому обработайте дерево антисептиком. Места соединений можно пропитать льняным маслом — это экологично и надёжно. Если теплица покрыта плёнкой, её стоит заменить новой: за зиму она теряет эластичность и легко рвётся.

Плюсы и минусы осенней подготовки