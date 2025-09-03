Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:29

Зимняя ловушка для урожая: одна ошибка при уборке теплицы стоит всего сезона

Осенняя обработка теплицы: агрономы назвали ключевые этапы подготовки к зиме

Осенняя обработка теплицы — это не формальность, а обязательный этап ухода за дачным хозяйством. От того, насколько тщательно владелец проведёт уборку, дезинфекцию и подготовку почвы, зависит здоровье растений и урожайность следующего сезона. Пренебрежение этими работами приводит к тому, что болезни и вредители, пережившие зиму, атакуют посадки уже в первые недели после высадки рассады.

Уборка и подготовка конструкции

Работы стоит начинать с полной очистки теплицы. Важно убрать стебли, листья, корни и плоды, не оставляя даже мелких фрагментов. Они могут стать убежищем для грибков и насекомых. Мульча тоже подлежит удалению, а шпалеры и опоры нужно вытащить из земли, промыть и проверить на прочность. Если используется плёночное покрытие, его снимают, моют в мыльном растворе, сушат и хранят в сухом месте. Оставлять растительные остатки в компосте нельзя — при наличии болезней они только распространят инфекции. Лучший вариант — сжечь их или вывезти за пределы участка.

Обновление почвы и перекопка

После уборки проводят перекопку. Этот процесс помогает вынести личинки и споры на поверхность, где они погибнут от мороза. Глубина перекопки — 20-25 см. Одновременно можно внести перегной или компост, чтобы улучшить структуру грунта. Раз в несколько лет верхний слой земли стоит заменить полностью, ведь он накапливает соли и остатки химикатов. Сидераты также хорошо работают: их подрезают и оставляют в почве, где они перегнивают и обогащают её гумусом.

Чистка и мытьё теплицы

Грязь и пыль на стенах создают благоприятные условия для развития патогенной флоры. Каркас и покрытие моют водой и мягкими тряпками. Внутренние поверхности можно обрабатывать раствором хозяйственного мыла или соды. Подойдут и слабые растворы марганцовки или медного купороса. При работе с поликарбонатом важно избегать жёстких щёток, которые портят прозрачность материала.

Дезинфекция как главный этап

Даже если видимых проблем не было, микроорганизмы и личинки могут сохраняться в теплице. Обработку проводят осенью, пока нет устойчивых морозов. Используют бордосскую жидкость, хлорокись меди, препараты на основе триходермы или биосредства — Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Триходермин. Для универсальной дезинфекции подходит медный купорос, а также серные шашки. При работе с химическими средствами нужно использовать перчатки, респиратор и тщательно проветривать теплицу.

Борьба с вредителями

Насекомые могут оставаться в почве и щелях каркаса. Для профилактики применяют раствор хлорной извести или инсектициды, если признаки заражения уже есть. Более щадящий вариант — биопрепараты, которые безопаснее для почвы. Все садовые инструменты также стоит обработать, чтобы не занести инфекции весной.

Особенности ухода за разными культурами

Подготовка теплицы зависит и от того, какие растения будут выращиваться. Для томатов предпочтительна рыхлая и нейтральная почва, богатая гумусом. При наличии фитофторы землю лучше заменить или засеять рожью. Огурцам нужен чернозём с органическими удобрениями и золой для раскисления. Зимой полезно подбрасывать в теплицу снег, чтобы сохранить влажность грунта.

Важность своевременных работ

Все процедуры необходимо завершить до наступления холодов. Это позволит весной сосредоточиться на посадке, а не на лечении болезней и борьбе с вредителями. Осенняя обработка продлевает срок службы теплицы, делает её безопасной и удобной в эксплуатации, а главное — создаёт условия для здорового урожая.

