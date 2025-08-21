Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Теплица
Теплица
© creativecommons.org by Selso is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:57

Древнеримский метод для современных теплиц: как защитить грунт на 2 года вперед

Медный купорос или бордоская жидкость: что эффективнее для теплиц

Осенью садоводам предстоит много забот, и одна из них — обработка теплицы после очередного сезона сбора урожая. Эта процедура является ключевым этапом подготовки к новому сезону, обеспечивая защиту от вредителей, распространения болезней и восстановление плодородия почвы.

Самыми неприятными вредителями, с которыми приходится бороться в теплицах и парниках, являются тли и белокрылки. Они могут нанести серьезный вред растениям.

Белокрылка: опасность для томатов и огурцов

В теплицах белокрылка предпочитает томаты и огурцы, что делает их уязвимыми. Белокрылка высасывает соки из листьев растений, что приводит к их обесцвечиванию, скручиванию, опадению бутонов и, в конечном итоге, к гибели растения.

В конце сезона белокрылка наиболее активна, поэтому именно сейчас с ней нужно вести целенаправленную борьбу, чтобы минимизировать потери. Это важный момент в подготовке к зиме.

Мытье теплицы: удаление загрязнений

Прежде всего дачникам советуют вымыть теплицу теплой водой с добавлением какого-либо моющего средства, например, средства для мытья посуды или хозяйственного мыла, что является первым шагом.

Обработку теплицы рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 10 градусов, что обеспечит эффективность процедур.

После того, как теплица будет вымыта, ее следует обработать фунгицидами. Эти препараты помогают защитить теплицу от грибковых болезней.

Можно использовать медный купорос или бордоскую жидкость, которые являются проверенными средствами для борьбы с болезнями, что очень важно.

Обработка: тщательное опрыскивание

Приготовленным согласно инструкции раствором нужно тщательно опрыскать теплицу изнутри, уделяя особое внимание всем поверхностям.

Следующим этапом является замена или обработка почвы в теплице, что является важным аспектом подготовки.

Полная замена почвы — это идеальный вариант, который позволяет избавиться от вредителей и болезней.

Снятие верхнего слоя: доступный метод

Однако, он доступен не всем, поэтому зачастую можно ограничиться снятием верхнего слоя грунта (на глубину примерно 15-20 см) и, по возможности, подсыпкой свежего грунта или компоста. Это также эффективно.

Снятый грунт рекомендуется убрать из теплицы, добавить в него органические удобрения и оставить на некоторое время, чтобы он отдохнул.

По прошествии двух лет этот грунт можно снова вернуть в теплицу, обогатив его полезными веществами.

Грядки в теплице иногда рекомендуют накрывать полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом. Это является дополнительной мерой.

Кроме того, оставляя теплицу на зиму, нужно закрыть все форточки и двери, чтобы защитить ее от воздействия внешних факторов.

Интересные факты о теплицах:

Первые теплицы появились в Древнем Риме.
В Нидерландах находится крупнейший комплекс теплиц в мире.
Теплицы позволяют выращивать овощи и фрукты круглый год.
Существуют различные типы теплиц, включая стеклянные, пленочные и поликарбонатные.

Осенняя обработка теплицы — важный этап для обеспечения хорошего урожая в будущем сезоне. Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить растения от вредителей, болезней и восстановить плодородие почвы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитофтора на томатах: когда овощи опасны и как их безопасно есть – ответ эксперта сегодня в 14:59

Секреты безопасного урожая: как защитить томаты от фитофторы и употреблять их в пищу

Фитофтора на томатах: как распознать опасность? Эксперт рассказал, можно ли есть зараженные овощи и как их правильно обработать для безопасности.

Читать полностью » Ксения Давыдова: как определить необходимость укрытия клубники в вашем регионе сегодня в 14:57

Морозный детектив: как резкие перепады температур убивают ваши цветочные почки — лайфхак от ведущего агронома

Агроном Ксения Давыдова объясняет: когда и как укрывать клубнику в разных регионах России. Секреты защиты кустов при снеге менее 30 см и резких морозах.

Читать полностью » Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть сегодня в 14:40

Листья — враги урожая: когда зелень мешает плодам перца созреть

Что делать, если перцы к осени остаются зелёными? Три приёма помогут ускорить их созревание и собрать яркий урожай до холодов.

Читать полностью » 3 секрета опытных дачников: когда копать чеснок, чтобы он хранился до весны сегодня в 13:59

Чесночные страдания: как не потерять урожай из-за неправильной уборки – определитесь со сроками сейчас

Узнайте, когда собирать урожай чеснока! Признаки зрелости, советы по уборке и хранению. Сохраните чеснок до весны, вовремя собрав урожай.

Читать полностью » Зимовка ежевики: агроволокно, снег и лапник в борьбе с морозами сегодня в 13:57

Спрятать и сохранить: три слоя защиты, которые спасут корни от вымерзания — эксклюзивная инструкция

Эксперты раскрыли секреты укрытия ежевики: почему критически важно дождаться -5°C в ноябре, чем опасно преждевременное утепление и как спасти кусты от выпревания с помощью агроволокна и лапника.

Читать полностью » Лучшие способы посадить розмарин: семена, саженцы и черенки сегодня в 13:30

Ошибка с почвой — и розмарин засохнет, даже если ухаживать правильно

Розмарин может стать украшением вашего сада или кухни, если избежать главных ошибок. Секреты почвы, полива и ухода — в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики сегодня в 12:59

Почему соседские цветы цветут даже в пекло: неожиданный инсайт про кристаллы влаги

Как уберечь растения в засуху? Советы агрономов: гидрогель и цеолит для влагоудержания, мульчирование почвы и капельный полив. Узнайте секреты подготовки грунта!

Читать полностью » Опасные растения на даче: почему стоит избегать посадки лопуха, жимолости и каштана сегодня в 12:57

Лопух – не так прост, как кажется: почему дачники спешат от него избавиться

Узнайте, какие растения могут доставить хлопоты на вашем участке. Лопух, жимолость и конский каштан: чем они опасны и как избежать проблем.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала Тимати "скуфоватым соседом по санаторию" на МУЗ-ТВ
Садоводство

Защитите свой огород: эффективные методы борьбы с испанскими слизнями от эксперта Туманова
Питомцы

Кормление собаки с рук: рекомендации ветеринаров по изменению привычек
Культура и шоу-бизнес

Анна Семенович подарила матери теплицу после переезда в загородный дом
Спорт и фитнес

Мэтью Форцалья назвал лучшие упражнения с гантелями для мышц груди и рук
Питомцы

Выбор игрушек для собак: что нужно знать для безопасности питомца
Дом

Как правильно ухаживать за кафелем в ванной: советы по выбору средств и режиму уборки
Еда

Кулинарные эксперты: омлет будет воздушным без взбивания яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru