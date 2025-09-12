Ловушка для фитофторы: как выбрать раствор для каркаса, чтобы спасти урожай будущего года
Осень — время не только для подведения итогов сезона, но и для подготовки теплицы к следующему году. Именно сейчас закладывается основа здоровья будущих посадок: чистота, дезинфекция, состояние почвы и даже план размещения культур. Если уделить внимание всем этапам, растения весной будут развиваться быстрее и дадут более высокий урожай.
Зачем нужна осенняя уборка
За лето в теплице скапливаются остатки растений, грибковые споры, насекомые-вредители. Если их не убрать, следующая весна начнётся с болезней и массовых поражений культур. Поэтому первым делом убирают все растительные остатки, снимают подвязки и моют каркас.
Дезинфекция теплицы
Мытьё стен и каркаса можно проводить с помощью:
- Мыльного раствора (100 г хозяйственного или горчичного мыла на 10 л воды).
- Горчичного порошка (150-200 г на 10 л воды).
- Специальных препаратов ("ТеплицаМой", "Климыч", "Agroyoga-T", "Clesol Bio").
- Средств на основе перекиси водорода ("Саносил", "Профф ОКСИ", "Оксидез").
- Кислородных отбеливателей ("Персоль", "Бос").
Важно помнить: для металлических каркасов выбирают растворы с ингибитором коррозии, а составы с йодом или нашатырём применять нельзя — они портят поликарбонат.
Растворы наносят губкой или опрыскивателем, тщательно промывая стыки и щели. Некоторые средства на основе перекиси можно не смывать водой.
Обработка дымовыми шашками
Дополнительная мера — окуривание теплицы. Табачные шашки подходят для всех типов конструкций. Серные используют только в деревянных теплицах под плёнкой или стеклом, предварительно защитив металл краской или солидолом. Перед обработкой землю рыхлят, мульчу убирают, все щели плотно закрывают.
Почва: чем обработать и как обновить
Если температура остаётся положительной, землю можно пролить биопрепаратами: "Фитоспорином", "Алири-ном-Б", "Трихоплантом". Они заселяют почву полезными микроорганизмами, подавляющими патогены.
При холодах используют химические составы:
- Надуксусная кислота — экологичный вариант из смеси уксуса и перекиси (выдерживают неделю, затем стакан на 10 л воды).
- Медный купорос — 1% раствор (100 г на 10 л), но не чаще одного раза в 4-5 лет.
- Железный купорос — 2% раствор (200 г на 10 л), эффективен против грибков и насекомых.
- Серные препараты — против мучнистой росы и клещей, но металл ими обрабатывать нельзя.
Деревянные элементы обрабатывают бордоской жидкостью или медным купоросом.
Раз в 3-4 года верхний слой земли (10-15 см) полностью заменяют.
Подходящие варианты:
- огородная земля после бобовых, лука или ранней капусты,
- покупные почвосмеси,
- самодельная смесь из земли, перегноя, биогумуса и торфа.
Удалённый грунт можно использовать для посадки плодовых или посева сидератов.
Планирование посадок
Осень — идеальное время составить схему грядок на будущий сезон. Это позволит учесть севооборот, подобрать компаньонов и заранее подготовить почву.
Основные принципы:
- Не высаживать родственные культуры подряд.
- Включать сидераты или зелень для восстановления почвы.
- Добавлять растения-репелленты (бархатцы, календула, чеснок, укроп).
- Учитывать совместимость культур: например, томаты не соседствуют с огурцами.
Ведение дневника посадок помогает отслеживать урожайность и здоровье растений, делая планирование более точным.
Три интересных факта
- При регулярной дезинфекции теплицы риск заражения растений фитофторой снижается почти вдвое.
- Железный купорос помимо борьбы с грибками обогащает почву микроэлементами.
- Табачные шашки не только обеззараживают воздух, но и уничтожают до 90% зимующих вредителей.
