Теплица и конденсат
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:58

Ловушка для фитофторы: как выбрать раствор для каркаса, чтобы спасти урожай будущего года

Почва в теплице: как заменить верхний слой и чем обработать против вредителей

Осень — время не только для подведения итогов сезона, но и для подготовки теплицы к следующему году. Именно сейчас закладывается основа здоровья будущих посадок: чистота, дезинфекция, состояние почвы и даже план размещения культур. Если уделить внимание всем этапам, растения весной будут развиваться быстрее и дадут более высокий урожай.

Зачем нужна осенняя уборка

За лето в теплице скапливаются остатки растений, грибковые споры, насекомые-вредители. Если их не убрать, следующая весна начнётся с болезней и массовых поражений культур. Поэтому первым делом убирают все растительные остатки, снимают подвязки и моют каркас.

Дезинфекция теплицы

Мытьё стен и каркаса можно проводить с помощью:

  • Мыльного раствора (100 г хозяйственного или горчичного мыла на 10 л воды).
  • Горчичного порошка (150-200 г на 10 л воды).
  • Специальных препаратов ("ТеплицаМой", "Климыч", "Agroyoga-T", "Clesol Bio").
  • Средств на основе перекиси водорода ("Саносил", "Профф ОКСИ", "Оксидез").
  • Кислородных отбеливателей ("Персоль", "Бос").

Важно помнить: для металлических каркасов выбирают растворы с ингибитором коррозии, а составы с йодом или нашатырём применять нельзя — они портят поликарбонат.

Растворы наносят губкой или опрыскивателем, тщательно промывая стыки и щели. Некоторые средства на основе перекиси можно не смывать водой.

Обработка дымовыми шашками

Дополнительная мера — окуривание теплицы. Табачные шашки подходят для всех типов конструкций. Серные используют только в деревянных теплицах под плёнкой или стеклом, предварительно защитив металл краской или солидолом. Перед обработкой землю рыхлят, мульчу убирают, все щели плотно закрывают.

Почва: чем обработать и как обновить

Если температура остаётся положительной, землю можно пролить биопрепаратами: "Фитоспорином", "Алири-ном-Б", "Трихоплантом". Они заселяют почву полезными микроорганизмами, подавляющими патогены.

При холодах используют химические составы:

  • Надуксусная кислота — экологичный вариант из смеси уксуса и перекиси (выдерживают неделю, затем стакан на 10 л воды).
  • Медный купорос — 1% раствор (100 г на 10 л), но не чаще одного раза в 4-5 лет.
  • Железный купорос — 2% раствор (200 г на 10 л), эффективен против грибков и насекомых.
  • Серные препараты — против мучнистой росы и клещей, но металл ими обрабатывать нельзя.

Деревянные элементы обрабатывают бордоской жидкостью или медным купоросом.

Раз в 3-4 года верхний слой земли (10-15 см) полностью заменяют.

Подходящие варианты:

  • огородная земля после бобовых, лука или ранней капусты,
  • покупные почвосмеси,
  • самодельная смесь из земли, перегноя, биогумуса и торфа.

Удалённый грунт можно использовать для посадки плодовых или посева сидератов.

Планирование посадок

Осень — идеальное время составить схему грядок на будущий сезон. Это позволит учесть севооборот, подобрать компаньонов и заранее подготовить почву.

Основные принципы:

  1. Не высаживать родственные культуры подряд.
  2. Включать сидераты или зелень для восстановления почвы.
  3. Добавлять растения-репелленты (бархатцы, календула, чеснок, укроп).
  4. Учитывать совместимость культур: например, томаты не соседствуют с огурцами.

Ведение дневника посадок помогает отслеживать урожайность и здоровье растений, делая планирование более точным.

Три интересных факта

  1. При регулярной дезинфекции теплицы риск заражения растений фитофторой снижается почти вдвое.
  2. Железный купорос помимо борьбы с грибками обогащает почву микроэлементами.
  3. Табачные шашки не только обеззараживают воздух, но и уничтожают до 90% зимующих вредителей.

