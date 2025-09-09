Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мойка теплицы осенью
Мойка теплицы осенью
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:13

Секрет идеальной зимовки теплицы: что осенью делают опытные садоводы, чтобы весной не плакать над урожаем

Как избавиться от 15 поколений белокрылки за одну обработку — метод агрономов

Осень — подходящее время, чтобы привести теплицу в порядок и подготовить её к новому сезону. Пока растения уже убраны, самое важное — избавиться от накопившихся за лето вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Если оставить всё как есть, весной можно столкнуться с настоящим "букетом" проблем, и бороться с ними будет гораздо сложнее.

Уборка и первичная обработка

Первым шагом становится полная очистка теплицы. Нужно убрать все остатки растений, подвязки и крепления. Землю рекомендуется перекопать, оставляя крупные пласты — так почва лучше промёрзнет зимой. После этого можно переходить к оценке ситуации: какие вредители досаждали в прошедшем сезоне, против тех и стоит действовать в первую очередь.

Борьба с насекомыми

Часто в теплицах встречается паутинный клещ. Для его уничтожения применяют акарицидные препараты на основе малатиона — это "Карбофос", "Алиот", "Фуфанон". Хорошо действуют и составы с пиримифос-метилом — "Актеллик" или "Пиригрэн". Обработку нужно проводить тщательно, уделяя внимание даже щелям и труднодоступным местам. После опрыскивания теплицу закрывают минимум на четыре дня, а лучше на неделю, и только потом проветривают.

Другой "житель" теплиц — белокрылка, особенно опасная для огурцов и томатов. В этом случае помогают препараты с флоникамидом, например "Теппеки". Для сторонников биологических методов подойдут "Липидоцид" и аналогичные средства, которые воздействуют как на взрослых насекомых, так и на яйца.

Защита от болезней

После обработки от насекомых необходимо заняться профилактикой грибковых заболеваний. Самое распространённое среди них — фитофтороз. Для дезинфекции используют серные шашки. Их зажигают, плотно закрывают теплицу и оставляют минимум на сутки. Оптимальный вариант — неделя. Заходить внутрь до полного проветривания нельзя, так как сернистый газ опасен для человека.

После этого внутренние поверхности мыть не обязательно. Достаточно промыть снаружи мыльным раствором, чтобы убрать налёт и грязь. В таком виде теплица остаётся открытой до зимы.

Подготовка к зиме

Завершающий этап — проверка конструкции. Нужно убедиться, что нет трещин и зазоров, а если есть — устранить их. Почву стоит перекопать крупными комьями, чтобы зимой грунт промёрз и уничтожил часть вредителей и грибков.

Под перекопку вносят калийные удобрения, древесную золу и перепревший навоз. На квадратный метр земли достаточно стакана золы. А вот азотные удобрения лучше оставить до весны — зимой они просто вымоются талой водой.

Когда выпадет снег, стоит набросать его внутрь теплицы. Весной талая вода напитает почву влагой и улучшит её структуру. Это простой и естественный способ подготовить землю к новому сезону.

Три интересных факта

  1. Первые промышленные теплицы появились в Древнем Риме — там выращивали огурцы для императора Тиберия.
  2. Белокрылка способна за сезон дать до 15 поколений, поэтому без обработки теплица быстро превращается в рассадник вредителя.
  3. Слой снега в теплице не только увлажняет землю весной, но и защищает грунт от глубокого промерзания.

