Генеральная уборка в теплице не ждет: вот что важно сделать после сбора урожая
Осень — самое подходящее время для генеральной уборки в теплице. После активного сезона растения оставляют после себя не только урожай, но и следы болезней, вредителей и истощённую почву. Чтобы весной теплица встретила вас свежей и готовой к новым посадкам, важно правильно провести дезинфекцию и подготовить землю.
Зачем нужна осенняя уборка в теплице
За лето на стенках и в почве скапливаются споры грибков, личинки насекомых и возбудители болезней. Если оставить их зимовать, весной риск заражения культур значительно возрастёт. Осенняя обработка помогает предотвратить эту проблему и облегчает весенние заботы.
Дезинфекция теплицы
Начать стоит с каркаса и покрытия.
-
Уберите все растительные остатки — ботву, сорняки, корни. Их лучше сжечь, чтобы уничтожить возможные источники инфекции.
-
Вымойте каркас, стёкла или плёнку раствором мыла, соды или специального дезинфицирующего средства. Это удалит налёт и патогены.
-
Проветрите теплицу и оставьте открытой на несколько дней, чтобы внутри не скапливалась влага.
Дополнительно можно обработать поверхность серной шашкой или раствором медного купороса. Эти методы помогают уничтожить грибковые споры и насекомых.
Подготовка почвы
После уборки наступает черёд земли. За сезон она теряет питательные вещества и накапливает возбудителей болезней.
- Удалите верхний слой (5-7 см), если растения часто болели. Это снизит риск заражения будущих культур.
- Внесите органику - компост или перегной для восстановления плодородия.
- Добавьте минеральные удобрения с калием и фосфором. Азотные лучше оставить на весну.
- Обеззаразьте почву раствором марганцовки, фитоспорина или золы.
Хорошим решением станет посев сидератов. Горчица или фацелия быстро всходят, обогащают землю и подавляют патогены. Весной зелёную массу легко заделать в почву как удобрение.
Проверка и мелкий ремонт
Осенью также удобно проверить теплицу на наличие трещин, повреждений каркаса и плёнки. Если провести мелкий ремонт заранее, весной не придётся тратить время в разгар посадок.
Осенняя дезинфекция и подготовка почвы в теплице — это залог здоровья растений и высокого урожая в следующем сезоне. Потратив немного времени сейчас, вы избавите себя от множества хлопот весной.
