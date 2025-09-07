Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Теплица осенью
Теплица осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:08

Генеральная уборка в теплице не ждет: вот что важно сделать после сбора урожая

Осенняя уборка в теплице снижает риск болезней и вредителей весной

Осень — самое подходящее время для генеральной уборки в теплице. После активного сезона растения оставляют после себя не только урожай, но и следы болезней, вредителей и истощённую почву. Чтобы весной теплица встретила вас свежей и готовой к новым посадкам, важно правильно провести дезинфекцию и подготовить землю.

Зачем нужна осенняя уборка в теплице

За лето на стенках и в почве скапливаются споры грибков, личинки насекомых и возбудители болезней. Если оставить их зимовать, весной риск заражения культур значительно возрастёт. Осенняя обработка помогает предотвратить эту проблему и облегчает весенние заботы.

Дезинфекция теплицы

Начать стоит с каркаса и покрытия.

  1. Уберите все растительные остатки — ботву, сорняки, корни. Их лучше сжечь, чтобы уничтожить возможные источники инфекции.

  2. Вымойте каркас, стёкла или плёнку раствором мыла, соды или специального дезинфицирующего средства. Это удалит налёт и патогены.

  3. Проветрите теплицу и оставьте открытой на несколько дней, чтобы внутри не скапливалась влага.

Дополнительно можно обработать поверхность серной шашкой или раствором медного купороса. Эти методы помогают уничтожить грибковые споры и насекомых.

Подготовка почвы

После уборки наступает черёд земли. За сезон она теряет питательные вещества и накапливает возбудителей болезней.

  • Удалите верхний слой (5-7 см), если растения часто болели. Это снизит риск заражения будущих культур.
  • Внесите органику - компост или перегной для восстановления плодородия.
  • Добавьте минеральные удобрения с калием и фосфором. Азотные лучше оставить на весну.
  • Обеззаразьте почву раствором марганцовки, фитоспорина или золы.

Хорошим решением станет посев сидератов. Горчица или фацелия быстро всходят, обогащают землю и подавляют патогены. Весной зелёную массу легко заделать в почву как удобрение.

Проверка и мелкий ремонт

Осенью также удобно проверить теплицу на наличие трещин, повреждений каркаса и плёнки. Если провести мелкий ремонт заранее, весной не придётся тратить время в разгар посадок.

Осенняя дезинфекция и подготовка почвы в теплице — это залог здоровья растений и высокого урожая в следующем сезоне. Потратив немного времени сейчас, вы избавите себя от множества хлопот весной.

