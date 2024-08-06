Рассказываем о том, как мыть зелень, чтобы избежать возможных последствий

Свежесобранная зелень с огорода или дачного участка — источник витаминов и полезных минералов. Но в то же время она может таить в себе и опасности, ведь в процессе выращивания и сбора на ней накапливаются различные загрязнения. Поэтому перед употреблением зелень обязательно нужно тщательно промывать.

Зачем мыть зелень

Даже если овощи или зелень выглядят чистыми, на их поверхности могут оставаться:

частицы почвы, песка, пыли;

остатки удобрений, ядохимикатов;

следы насекомых, слизней, червей;

микробы, бактерии, яйца паразитов.

Всё это может стать причиной пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний и других неприятностей. Поэтому мыть зелень необходимо тщательно.

Как правильно мыть зелень

Эффективная очистка проходит в несколько этапов.

Тщательный осмотр. Внимательно осмотрите каждый листок или стебель, чтобы обнаружить и удалить видимые загрязнения.

Предварительное замачивание. Поместите зелень в холодную воду на 10-15 минут. Это поможет размочить и отмыть грязь.

Многократное ополаскивание. Промойте зелень под проточной водой, периодически меняя воду. Повторите эту процедуру 2-3 раза.

Дезинфекция. Для дополнительной очистки можно использовать специальные средства для мытья овощей и зелени. Или опустите на пару минут в раствор питьевой соды.

Заключительное ополаскивание. В конце промойте зелень чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.

Замачивать зелень и мыть её лучше непосредственно перед употреблением, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Фото: 4028mdk09.