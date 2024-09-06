В Детройте Green Day прервала концерт из-за беспилотника

Рок-группа Green Day из США остановила концерт в Детройте из-за появления беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил The Detroit News.

Согласно информации от полиции, человек запустил БПЛА над стадионом Comerica Park, где проходило мероприятие, вынудив музыкантов прервать своё выступление. Как выяснилось, человек, управлявший беспилотником, не был задержан, но его опросили сотрудники правоохранительных органов. Примерно через десять минут после инцидента концерт был продолжен.

Позже участники группы извинились перед зрителями через социальные сети за случившееся.

Фото: commons.wikimedia.org/ punxie89