Натуральное лекарство под рукой: как обычная зелень защищает сосуды и продлевает жизнь

Свежая зелень — привычная часть любого стола, но далеко не все знают, насколько мощно она влияет на здоровье сердца, сосудов и общее самочувствие. Особенно это актуально для жителей регионов с высокой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, таких как Тульская область.

О пользе зелени и причинах, по которым её стоит включать в ежедневный рацион, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в интервью aif. ru.

"Зелень — один из самых доступных и эффективных природных помощников для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила Наталья Денисова.

Природный источник антиоксидантов

Зелень — не просто украшение блюд, а настоящий витаминный концентрат. В ней содержатся биофлавоноиды, витамин С и каротиноиды - мощные антиоксиданты, защищающие клетки от старения и воспалений.

"Эти вещества защищают сосуды от образования холестериновых бляшек и улучшают текучесть крови, снижая риск тромбозов", — пояснила эксперт.

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, препятствуя окислению холестерина и развитию атеросклероза. Для людей с гипертонией и нарушениями кровообращения это особенно важно: улучшая эластичность сосудов, зелень помогает снизить давление и риск инсультов.

Калий и витамин К — два главных элемента здоровья сосудов

Калий, содержащийся в зелени, способствует выведению лишней жидкости из организма, тем самым нормализуя артериальное давление. Особенно богаты им укроп, петрушка и шпинат.

"Зелень — главный источник калия, необходимого для выведения из организма лишней жидкости и нормализации артериального давления", — уточнила Денисова.

Не менее важен витамин К, отвечающий за свёртываемость крови и предотвращающий кальцификацию артерий - процесс, при котором стенки сосудов теряют эластичность.

"Витамин К помогает предотвратить кальцификацию артерий, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — подчеркнула диетолог.

Кроме того, витамин К необходим для здоровья костей: его дефицит может способствовать развитию остеопороза, особенно у пожилых людей.

Полезна не только для сердца

Помимо пользы для сосудов, зелень благоприятно влияет на работу пищеварительной системы. Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, а эфирные масла способствуют выработке пищеварительных ферментов.

"Зелень помогает не только сердцу, но и пищеварению, а содержащийся в ней хлорофилл усиливает иммунитет и защищает клетки от старения", — добавила Денисова.

Хлорофилл — зелёный пигмент, участвующий в фотосинтезе, — оказывает мягкое детоксикационное действие, способствует очищению печени и повышает уровень энергии.

Советы шаг за шагом: как включить зелень в рацион

Добавляйте в каждый приём пищи. Даже несколько веточек укропа, петрушки или базилика сделают блюдо полезнее. Смешивайте разные виды зелени. Комбинируйте шпинат, рукколу, кинзу и салаты — это разнообразит рацион. Ешьте свежей. При термической обработке часть витаминов теряется, поэтому добавляйте зелень в готовые блюда перед подачей. Замораживайте на зиму. Мелко нарежьте зелень, сложите в контейнеры и храните в морозильнике — большинство витаминов сохранится. Добавляйте в напитки и соусы. Смеси из зелени, лимона и оливкового масла подойдут для салатов и мясных блюд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавлять зелень только для украшения.

Последствие: упущенная возможность укрепить здоровье.

Альтернатива: использовать зелень как полноценный ингредиент салатов и гарниров.

Ошибка: употреблять только один вид зелени.

Последствие: ограниченный набор витаминов и минералов.

Альтернатива: чередовать укроп, петрушку, салат, шпинат, базилик.

Ошибка: подвергать зелень длительной термической обработке.

Последствие: разрушение витамина C и каротиноидов.

Альтернатива: добавлять в тёплые блюда в конце приготовления.

Плюсы и минусы зелени