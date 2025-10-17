Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Молодой укроп на грядке осенью
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:21

Натуральное лекарство под рукой: как обычная зелень защищает сосуды и продлевает жизнь

Диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе зелени для сердца и сосудов

Свежая зелень — привычная часть любого стола, но далеко не все знают, насколько мощно она влияет на здоровье сердца, сосудов и общее самочувствие. Особенно это актуально для жителей регионов с высокой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, таких как Тульская область.

О пользе зелени и причинах, по которым её стоит включать в ежедневный рацион, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в интервью aif. ru.

"Зелень — один из самых доступных и эффективных природных помощников для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила Наталья Денисова.

Природный источник антиоксидантов

Зелень — не просто украшение блюд, а настоящий витаминный концентрат. В ней содержатся биофлавоноиды, витамин С и каротиноиды - мощные антиоксиданты, защищающие клетки от старения и воспалений.

"Эти вещества защищают сосуды от образования холестериновых бляшек и улучшают текучесть крови, снижая риск тромбозов", — пояснила эксперт.

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, препятствуя окислению холестерина и развитию атеросклероза. Для людей с гипертонией и нарушениями кровообращения это особенно важно: улучшая эластичность сосудов, зелень помогает снизить давление и риск инсультов.

Калий и витамин К — два главных элемента здоровья сосудов

Калий, содержащийся в зелени, способствует выведению лишней жидкости из организма, тем самым нормализуя артериальное давление. Особенно богаты им укроп, петрушка и шпинат.

"Зелень — главный источник калия, необходимого для выведения из организма лишней жидкости и нормализации артериального давления", — уточнила Денисова.

Не менее важен витамин К, отвечающий за свёртываемость крови и предотвращающий кальцификацию артерий - процесс, при котором стенки сосудов теряют эластичность.

"Витамин К помогает предотвратить кальцификацию артерий, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — подчеркнула диетолог.

Кроме того, витамин К необходим для здоровья костей: его дефицит может способствовать развитию остеопороза, особенно у пожилых людей.

Полезна не только для сердца

Помимо пользы для сосудов, зелень благоприятно влияет на работу пищеварительной системы. Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, а эфирные масла способствуют выработке пищеварительных ферментов.

"Зелень помогает не только сердцу, но и пищеварению, а содержащийся в ней хлорофилл усиливает иммунитет и защищает клетки от старения", — добавила Денисова.

Хлорофилл — зелёный пигмент, участвующий в фотосинтезе, — оказывает мягкое детоксикационное действие, способствует очищению печени и повышает уровень энергии.

Советы шаг за шагом: как включить зелень в рацион

  1. Добавляйте в каждый приём пищи. Даже несколько веточек укропа, петрушки или базилика сделают блюдо полезнее.

  2. Смешивайте разные виды зелени. Комбинируйте шпинат, рукколу, кинзу и салаты — это разнообразит рацион.

  3. Ешьте свежей. При термической обработке часть витаминов теряется, поэтому добавляйте зелень в готовые блюда перед подачей.

  4. Замораживайте на зиму. Мелко нарежьте зелень, сложите в контейнеры и храните в морозильнике — большинство витаминов сохранится.

  5. Добавляйте в напитки и соусы. Смеси из зелени, лимона и оливкового масла подойдут для салатов и мясных блюд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавлять зелень только для украшения.
Последствие: упущенная возможность укрепить здоровье.
Альтернатива: использовать зелень как полноценный ингредиент салатов и гарниров.

Ошибка: употреблять только один вид зелени.
Последствие: ограниченный набор витаминов и минералов.
Альтернатива: чередовать укроп, петрушку, салат, шпинат, базилик.

Ошибка: подвергать зелень длительной термической обработке.
Последствие: разрушение витамина C и каротиноидов.
Альтернатива: добавлять в тёплые блюда в конце приготовления.

Плюсы и минусы зелени

Аспект Плюсы Минусы
Сердечно-сосудистая система Снижает давление, улучшает эластичность сосудов При избытке — может вызывать дискомфорт у людей с ЖКТ-заболеваниями
Пищеварение Улучшает метаболизм, очищает кишечник При гастрите может раздражать слизистую
Иммунитет Усиливает защитные функции Нет
Доступность Дешёвый и натуральный источник витаминов Требует тщательного мытья перед употреблением

Мифы и правда о зелени

Миф 1. В зелени мало пользы, потому что её едят понемногу.
Правда: даже несколько веточек содержат дневную норму витамина K и большое количество антиоксидантов.

Миф 2. Зелень помогает только при авитаминозе.
Правда: она полезна постоянно — поддерживает сосуды, сердце, кости и иммунитет.

Миф 3. Замороженная зелень теряет витамины.
Правда: при быстрой заморозке сохраняется до 80% полезных веществ.

Миф 4. Укроп и петрушка одинаковы по составу.
Правда: укроп богат калием и эфирными маслами, а петрушка — витамином C и железом.

А что если зелень не нравится на вкус?

Можно использовать её в виде смеси с оливковым маслом и лимонным соком, добавлять в супы или омлеты. Также подойдут соусы на основе зелени — песто, сальса-верде, тахини. Они сохраняют витамины и придают блюдам свежесть.

Для детей зелень можно добавлять в котлеты, запеканки или смузи — это поможет привыкнуть к её вкусу без принуждения.

3 интересных факта

  1. В 100 граммах шпината содержится столько же калия, сколько в одном банане.

  2. Петрушка превосходит лимон по содержанию витамина C почти в три раза.

  3. Регулярное употребление зелени снижает риск инсульта на 20%, согласно данным ВОЗ.

Исторический контекст

Зелень издавна считалась символом здоровья. В Древней Греции укроп использовали для укрепления сердца, а в России петрушка и сельдерей входили в "лечебный борщ" — блюда, укрепляющие после зимы.

Современные исследования подтверждают народную мудрость: регулярное употребление зелени помогает нормализовать артериальное давление, улучшить обмен веществ и повысить выносливость.

"Зелень следует употреблять ежедневно, достаточно нескольких веточек на порцию, чтобы организм получил необходимые витамины и микроэлементы", — напоминает Наталья Денисова.

FAQ

Какая зелень самая полезная для сердца?
Шпинат, петрушка, укроп, базилик и сельдерей — богаты калием и антиоксидантами.

Можно ли есть зелень каждый день?
Да. Врачи советуют включать её в рацион ежедневно в небольших количествах.

Как хранить зелень, чтобы не потерять витамины?
Держать в холодильнике в закрытом контейнере или замораживать.

Помогает ли зелень при гипертонии?
Да, благодаря калию и магнию она способствует нормализации давления.

Читайте также

В России проходит неделя борьбы с раком молочной железы: врачи напоминают о важности ранней диагностики сегодня в 6:46
90% случаев излечимы: почему ранняя диагностика спасает жизнь при раке груди

Неделя борьбы с раком груди напоминает: своевременная маммография спасает жизни. Врачи Брянска рассказали, кто в группе риска и как не пропустить болезнь.

Читать полностью » Хроническая усталость может быть связана с вирусом Эпштейна–Барр и цитомегаловирусом — врач Ирина Крашкина сегодня в 6:43
Когда усталость — не лень: признаки вирусного СХУ, о которых должен знать каждый

Постоянная усталость, которую не снимает даже отдых, может быть сигналом вирусного влияния. Врач объясняет, как вирусы Эпштейна-Барр и цитомегаловирус связаны с СХУ и когда стоит идти к врачу.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко заявила, что запрет на продажу газировки детям может дать обратный эффект сегодня в 4:14
Сладкий запрет: почему попытка оградить детей от газировки может только навредить

Запретить газировку детям — звучит полезно, но может вызвать обратный эффект. Врач Екатерина Дмитренко объяснила, почему важнее формировать осознанные привычки, а не просто запрещать.

Читать полностью » Эндокринолог Овчарова объяснила, почему йод и витамин D нельзя пить без анализа крови сегодня в 3:50
Витамины с подвохом: врачи рассказали, какие БАДы опасны для жизни

Эндокринолог Татьяна Овчарова объяснила, почему железо, йод и даже витамин D могут стать ядом. Какие добавки нельзя принимать без назначения врача.

Читать полностью » Врач Кашух: ежи могут быть переносчиками бешенства, энцефалита и сальмонеллёза сегодня в 3:26
Погладил ежа — попал к врачу: какие болезни переносят эти безобидные создания

Милые на вид ежи могут быть переносчиками опасных инфекций — от бешенства до сальмонеллёза. Врач Екатерина Кашух рассказала, почему трогать диких животных нельзя.

Читать полностью » Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как правильно спать днём без вреда для сна сегодня в 3:12
15 минут днём, и мозг перезагружается: врачи раскрыли секрет бодрости без кофе

Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как короткий дневной сон помогает восстановить силы, но почему он может навредить, если не соблюдать режим.

Читать полностью » Врач-терапевт Нафисет Хачмафова назвала признаки дефицита витаминов сегодня в 2:49
Организм подаёт сигналы: как понять, что вам срочно не хватает витаминов

Хроническая усталость, ломкость волос и раздражительность — возможные признаки дефицита витаминов. Врач Нафисет Хачмафова рассказала, как распознать и восполнить нехватку.

Читать полностью » Молодой врач из Домодедово объяснила, почему профилактика важнее лечения сегодня в 2:35
Не лечить, а предупреждать: как молодая терапевт из Домодедово меняет отношение к здоровью

Молодой терапевт из Домодедово Алина Потапова с детства мечтала помогать людям. Сегодня она работает в Центре здоровья и учит горожан, как сохранить своё сердце и здоровье.

Читать полностью »

