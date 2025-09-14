Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зелёный чай с лимоном и перцем для бодрости
Зелёный чай с лимоном и перцем для бодрости
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:33

Нутрициолог Чаевская объяснила, сколько зелёного чая можно пить в день

Нутрициолог Наталья Чаевская рассказала о пользе зелёного чая для мозга

Зелёный чай не зря называют напитком для ума: он способен улучшать работу мозга и поддерживать ясность мыслей. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Чаевская, подчеркнув, что секрет пользы скрывается в его составе.

Чем полезен зелёный чай

"Зеленый чай — натуральный "допинг" для мозга. Главный секрет в его составе: витамины, минералы, антиоксиданты, катехины. Отдельно стоит упомянуть о катехине EGCG, так как он отвечает за "клеточную уборку", которая помогает мозгу избавляться от накопившихся токсинов", — пояснила Чаевская.

Именно благодаря этому веществу регулярное употребление напитка улучшает когнитивные функции. Для выраженного эффекта достаточно 2-4 чашек свежезаваренного чая в день.

Как правильно заваривать

Чтобы сохранить максимум полезных веществ, напиток нужно готовить особым образом. Оптимальное время заваривания — 2-3 минуты, а температура воды должна быть в пределах 70-80 °C.

Возможные ограничения

Чаевская напомнила, что зелёный чай, как и любой продукт, имеет свои минусы:
• кофеин может вызвать учащённое сердцебиение или бессонницу у чувствительных людей;
• при заболеваниях ЖКТ стоит консультироваться с врачом;
• чай снижает усвоение железа, поэтому людям с анемией лучше не пить его сразу после еды, а выдерживать паузу минимум в час.

Таким образом, умеренное и правильное употребление зелёного чая помогает поддерживать мозговую активность и общее здоровье, но важно учитывать индивидуальные особенности организма.

