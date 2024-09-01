Зелёные щи из щавеля: радуют глаз, отлично насыщают и согревают

Зелёные щи из щавеля — традиционное русское блюдо, которое готовится из свежих листьев щавеля, картофеля, яиц и зелени.
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
- 3 пучка щавеля;
- 7 картофелин;
- 3 яйца;
- 1 пучок укропа;
- 1 пучок зелёного лука;
- 1 пучок петрушки;
- 1,5 литра куриного или овощного бульона;
- 200 грамм жирной сметаны;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- морская соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.
Процесс приготовления:
- Разогрейте бульон в большой кастрюле.
- Очистите картофель, нарежьте его небольшими кусочками и добавьте в бульон. Варите около 15 минут.
- Вымойте, переберите и обсушите щавель.
- Разогрейте сковороду с сливочным маслом, слегка потушите щавель и добавьте его в бульон. При необходимости посолите и поперчите.
- Вымойте, обсушите, мелко нарежьте зелень и добавьте её в суп.
- Сварите яйца вкрутую, мелко нарежьте их и разложите по тарелкам. Залейте горячим супом. Подавайте щи со сметаной.
Фото: commons.wikimedia.org/ Michał Sulik (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу
Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.
Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт
Министр МИД Сергей Лавров заявил, что Тегеран категорически не желает втягиваться в широкомасштабные бои и поддаваться на провокации. В интервью RT для "Мостов на Восток" Лавров подчеркнул, что Иран демонстрирует сдержанность.
Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы
Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему российская литература переживает расцвет.
Родион Газманов показал редкий постер с молодым Олегом Газмановым
Родион Газманов поделился старым постером, на котором он запечатлён маленьким с отцом Олегом Газмановым.