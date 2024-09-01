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Зелёные щи из щавеля: подавайте их с отварным яйцом, зеленью и сметаной
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  • Опубликована сегодня в 3:02

Зелёные щи из щавеля: радуют глаз, отлично насыщают и согревают

Зелёные щи из щавеля: подавайте их с отварным яйцом, зеленью и сметаной

Зелёные щи из щавеля — традиционное русское блюдо, которое готовится из свежих листьев щавеля, картофеля, яиц и зелени.

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 3 пучка щавеля;
  • 7 картофелин;
  • 3 яйца;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 пучок зелёного лука;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1,5 литра куриного или овощного бульона;
  • 200 грамм жирной сметаны;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • морская соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте бульон в большой кастрюле.
  2. Очистите картофель, нарежьте его небольшими кусочками и добавьте в бульон. Варите около 15 минут.
  3. Вымойте, переберите и обсушите щавель.
  4. Разогрейте сковороду с сливочным маслом, слегка потушите щавель и добавьте его в бульон. При необходимости посолите и поперчите.
  5. Вымойте, обсушите, мелко нарежьте зелень и добавьте её в суп.
  6. Сварите яйца вкрутую, мелко нарежьте их и разложите по тарелкам. Залейте горячим супом. Подавайте щи со сметаной.

Фото: commons.wikimedia.org/ Michał Sulik (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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