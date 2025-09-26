Зелёный рецепт вместо аптеки: как природа справляется с тревожностью
Контакт с природой способен творить чудеса для психики — к такому выводу пришли британские исследователи. Их новое исследование показало: регулярные занятия на свежем воздухе помогают справляться с депрессией и тревожностью не хуже традиционной терапии. Всего три месяца — и состояние людей заметно улучшается.
"Зелёные рецепты" вместо таблеток
В Великобритании сейчас проходит тестирование уникальной программы под названием green social prescribing - "зелёное социальное назначение". Её суть в том, что врачи вместо рецепта на таблетки выписывают пациентам направление на занятия, связанные с природой.
Это могут быть:
-
садоводство и уход за растениями;
-
прогулки в парках и лесах;
-
медитации на свежем воздухе;
-
творческие мастер-классы, например, плетение венков из трав.
Программа рассчитана на людей с лёгкими и умеренными психическими расстройствами — тревожностью и депрессией.
Кто участвовал в исследовании
Тестирование проходит в регионах Хамбер и Северный Йоркшир. В нём задействованы 220 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет. Оценку эффективности проводят специалисты из The HEY Smile Foundation и NHS Humber and North Yorkshire Integrated Care Board (ICB).
Для объективной оценки использовались:
-
показатели личного благополучия Управления национальной статистики;
-
шкала больничной тревоги и депрессии (HADS).
Участников разделили на группы по срокам: одни посещали занятия от одной до четырёх недель, другие — от пяти до восьми, третьи — от девяти до двенадцати.
Что показали результаты
Самый сильный эффект дало именно садоводство. Люди, ухаживавшие за растениями, демонстрировали наибольшее снижение симптомов депрессии и тревожности.
Особенно заметны изменения были у участников из малообеспеченных семей: у 65% из них психическое состояние значительно улучшилось. Кроме того, групповые активности помогли снизить чувство одиночества.
"Тот факт, что садоводство и уход за огородом оказали наибольшее влияние на участников исследования, показал, что речь идёт не только о пассивной пользе природы, но и о том, чтобы установить с ней осмысленную связь", — отметил Питер Ковентри, директор Исследовательской группы по психическому здоровью и зависимостям Университета.
Почему природа лечит
Учёные выделяют несколько факторов, объясняющих пользу:
-
работа на участке или прогулка — это мягкая нагрузка, которая не вызывает переутомления;
-
растения быстро откликаются на уход, и человек видит результат своих усилий, что повышает самооценку;
-
совместные занятия создают чувство общности и включённости, чего особенно не хватает жителям больших городов.
Роль сообществ и организаций
Программу поддерживают не только врачи, но и местные общественные организации.
"Эта работа не только показала положительные результаты деятельности на природе для психического здоровья, но и подчеркнула роль, которую общественные организации играют в поддержке здоровья и благополучия сообществ", — добавила Энтони Херд, менеджер программы социального назначения в Хамбере и Северном Йоркшире.
Сравнение: традиционная терапия и "зелёные рецепты"
|Метод
|В чём суть
|Плюсы
|Минусы
|Медикаментозное лечение
|Приём антидепрессантов и анксиолитиков
|Быстрый эффект, при тяжёлых формах незаменим
|Побочные эффекты, зависимость от приёма
|Классическая психотерапия
|Индивидуальные или групповые сеансы с психологом
|Глубокая проработка проблем
|Требует времени и финансов
|"Зелёное назначение"
|Активности на природе
|Доступность, естественность, нет побочных эффектов
|Работает только при лёгких и умеренных формах
Вопросы, которые задают чаще всего
Сколько нужно времени, чтобы почувствовать эффект?
Первые результаты заметны уже через 4-5 недель, но максимально выраженный эффект достигается к 12-й.
Можно ли заменить лекарственную терапию только прогулками?
Только при лёгких формах. При средней и тяжёлой депрессии важно совмещать методы.
Какие занятия самые эффективные?
Исследование показало, что лучший результат даёт садоводство, а также групповые активности.
Итог
"Зелёные рецепты" становятся достойной альтернативой традиционной терапии при лёгкой и умеренной депрессии. Они помогают справляться с тревожностью, снижают чувство одиночества и формируют здоровую привычку взаимодействия с природой. Главное — не воспринимать садоводство и прогулки как обязанность, а превращать их в источник радости и связи с миром вокруг. Именно это и делает контакт с природой таким мощным лекарством.
