Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:07

Зелёный рецепт вместо аптеки: как природа справляется с тревожностью

Университет Халла: садоводство снижает симптомы депрессии и тревожности

Контакт с природой способен творить чудеса для психики — к такому выводу пришли британские исследователи. Их новое исследование показало: регулярные занятия на свежем воздухе помогают справляться с депрессией и тревожностью не хуже традиционной терапии. Всего три месяца — и состояние людей заметно улучшается.

"Зелёные рецепты" вместо таблеток

В Великобритании сейчас проходит тестирование уникальной программы под названием green social prescribing - "зелёное социальное назначение". Её суть в том, что врачи вместо рецепта на таблетки выписывают пациентам направление на занятия, связанные с природой.

Это могут быть:

  • садоводство и уход за растениями;

  • прогулки в парках и лесах;

  • медитации на свежем воздухе;

  • творческие мастер-классы, например, плетение венков из трав.

Программа рассчитана на людей с лёгкими и умеренными психическими расстройствами — тревожностью и депрессией.

Кто участвовал в исследовании

Тестирование проходит в регионах Хамбер и Северный Йоркшир. В нём задействованы 220 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет. Оценку эффективности проводят специалисты из The HEY Smile Foundation и NHS Humber and North Yorkshire Integrated Care Board (ICB).

Для объективной оценки использовались:

  • показатели личного благополучия Управления национальной статистики;

  • шкала больничной тревоги и депрессии (HADS).

Участников разделили на группы по срокам: одни посещали занятия от одной до четырёх недель, другие — от пяти до восьми, третьи — от девяти до двенадцати.

Что показали результаты

Самый сильный эффект дало именно садоводство. Люди, ухаживавшие за растениями, демонстрировали наибольшее снижение симптомов депрессии и тревожности.

Особенно заметны изменения были у участников из малообеспеченных семей: у 65% из них психическое состояние значительно улучшилось. Кроме того, групповые активности помогли снизить чувство одиночества.

"Тот факт, что садоводство и уход за огородом оказали наибольшее влияние на участников исследования, показал, что речь идёт не только о пассивной пользе природы, но и о том, чтобы установить с ней осмысленную связь", — отметил Питер Ковентри, директор Исследовательской группы по психическому здоровью и зависимостям Университета.

Почему природа лечит

Учёные выделяют несколько факторов, объясняющих пользу:

  • работа на участке или прогулка — это мягкая нагрузка, которая не вызывает переутомления;

  • растения быстро откликаются на уход, и человек видит результат своих усилий, что повышает самооценку;

  • совместные занятия создают чувство общности и включённости, чего особенно не хватает жителям больших городов.

Роль сообществ и организаций

Программу поддерживают не только врачи, но и местные общественные организации.

"Эта работа не только показала положительные результаты деятельности на природе для психического здоровья, но и подчеркнула роль, которую общественные организации играют в поддержке здоровья и благополучия сообществ", — добавила Энтони Херд, менеджер программы социального назначения в Хамбере и Северном Йоркшире.

Сравнение: традиционная терапия и "зелёные рецепты"

Метод В чём суть Плюсы Минусы
Медикаментозное лечение Приём антидепрессантов и анксиолитиков Быстрый эффект, при тяжёлых формах незаменим Побочные эффекты, зависимость от приёма
Классическая психотерапия Индивидуальные или групповые сеансы с психологом Глубокая проработка проблем Требует времени и финансов
"Зелёное назначение" Активности на природе Доступность, естественность, нет побочных эффектов Работает только при лёгких и умеренных формах

Вопросы, которые задают чаще всего

Сколько нужно времени, чтобы почувствовать эффект?
Первые результаты заметны уже через 4-5 недель, но максимально выраженный эффект достигается к 12-й.

Можно ли заменить лекарственную терапию только прогулками?
Только при лёгких формах. При средней и тяжёлой депрессии важно совмещать методы.

Какие занятия самые эффективные?
Исследование показало, что лучший результат даёт садоводство, а также групповые активности.

Итог

"Зелёные рецепты" становятся достойной альтернативой традиционной терапии при лёгкой и умеренной депрессии. Они помогают справляться с тревожностью, снижают чувство одиночества и формируют здоровую привычку взаимодействия с природой. Главное — не воспринимать садоводство и прогулки как обязанность, а превращать их в источник радости и связи с миром вокруг. Именно это и делает контакт с природой таким мощным лекарством.

