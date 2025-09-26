Зелёный рецепт вместо аптеки: как природа справляется с тревожностью

Контакт с природой способен творить чудеса для психики — к такому выводу пришли британские исследователи. Их новое исследование показало: регулярные занятия на свежем воздухе помогают справляться с депрессией и тревожностью не хуже традиционной терапии. Всего три месяца — и состояние людей заметно улучшается.

"Зелёные рецепты" вместо таблеток

В Великобритании сейчас проходит тестирование уникальной программы под названием green social prescribing - "зелёное социальное назначение". Её суть в том, что врачи вместо рецепта на таблетки выписывают пациентам направление на занятия, связанные с природой.

Это могут быть:

садоводство и уход за растениями;

прогулки в парках и лесах;

медитации на свежем воздухе;

творческие мастер-классы, например, плетение венков из трав.

Программа рассчитана на людей с лёгкими и умеренными психическими расстройствами — тревожностью и депрессией.

Кто участвовал в исследовании

Тестирование проходит в регионах Хамбер и Северный Йоркшир. В нём задействованы 220 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет. Оценку эффективности проводят специалисты из The HEY Smile Foundation и NHS Humber and North Yorkshire Integrated Care Board (ICB).

Для объективной оценки использовались:

показатели личного благополучия Управления национальной статистики;

шкала больничной тревоги и депрессии (HADS).

Участников разделили на группы по срокам: одни посещали занятия от одной до четырёх недель, другие — от пяти до восьми, третьи — от девяти до двенадцати.

Что показали результаты

Самый сильный эффект дало именно садоводство. Люди, ухаживавшие за растениями, демонстрировали наибольшее снижение симптомов депрессии и тревожности.

Особенно заметны изменения были у участников из малообеспеченных семей: у 65% из них психическое состояние значительно улучшилось. Кроме того, групповые активности помогли снизить чувство одиночества.

"Тот факт, что садоводство и уход за огородом оказали наибольшее влияние на участников исследования, показал, что речь идёт не только о пассивной пользе природы, но и о том, чтобы установить с ней осмысленную связь", — отметил Питер Ковентри, директор Исследовательской группы по психическому здоровью и зависимостям Университета.

Почему природа лечит

Учёные выделяют несколько факторов, объясняющих пользу:

работа на участке или прогулка — это мягкая нагрузка, которая не вызывает переутомления;

растения быстро откликаются на уход, и человек видит результат своих усилий, что повышает самооценку;

совместные занятия создают чувство общности и включённости, чего особенно не хватает жителям больших городов.

Роль сообществ и организаций

Программу поддерживают не только врачи, но и местные общественные организации.

"Эта работа не только показала положительные результаты деятельности на природе для психического здоровья, но и подчеркнула роль, которую общественные организации играют в поддержке здоровья и благополучия сообществ", — добавила Энтони Херд, менеджер программы социального назначения в Хамбере и Северном Йоркшире.

Сравнение: традиционная терапия и "зелёные рецепты"