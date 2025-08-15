Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:09

Почему зелёный налёт на картофеле — это тревожный сигнал

Эксперты рассказали, как избежать позеленения картофеля и отравления соланином

Позеленевший картофель — не просто косметический дефект, а сигнал о повышенном содержании соланина, токсичного вещества, опасного для здоровья человека.

Почему картофель зеленеет

Главная причина — воздействие солнечного света. Клубни, оказавшиеся близко к поверхности почвы, начинают вырабатывать хлорофилл, придающий зелёный оттенок, а вместе с ним накапливается и соланин.
Частая ошибка огородников — недостаточное окучивание, из-за чего клубни не полностью скрыты землёй.

Неправильное хранение тоже провоцирует позеленение. Тепло и свет активизируют фотосинтез, и концентрация соланина растёт. Оптимальные условия хранения — тёмное, сухое и прохладное место с температурой +4…+7°C. Лучше использовать плотные мешки или непрозрачные контейнеры.

Чем опасен соланин

Даже термическая обработка не разрушает это соединение. Употребление позеленевшего картофеля может вызвать:

  • тошноту и рвоту;
  • диарею;
  • головные боли.

Если зелёных участков много, от клубня лучше отказаться. При незначительном изменении цвета — срезать все позеленевшие части.

Как использовать такой картофель

Хотя он непригоден в пищу, его можно применить на участке:

  • Для посадки — соланин отпугивает вредителей, а клубни с питательными веществами дают крепкие всходы. Главное — убедиться в отсутствии гнили.
  • Для компоста — измельчённые клубни обогащают удобрение питательными элементами и улучшают структуру почвы.

