Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грязные руки садовода
Грязные руки садовода
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:16

Осенью нужно сеять не только озимые: сидераты работают всю зиму и весну

Фацелия, овес и горчица улучшают структуру почвы и обогащают её питательными веществами

Осень — не только время сбора урожая, но и важный период подготовки участка к следующему году. Чтобы почва не истощалась, оставалась рыхлой и плодородной, садоводы используют сидераты. Эти зеленые удобрения высевают после уборки основных культур. Растения быстро наращивают зелёную массу, оздоравливают грунт и подавляют сорняки.

Осенний посев особенно ценен: растения успевают дать нужный эффект до холодов, а часть из них продолжает работать даже весной.

Зачем сеять сидераты осенью

  • обогащают грунт азотом, калием и фосфором;

  • улучшают структуру почвы, делая её более рыхлой;

  • предотвращают рост сорняков;

  • защищают от эрозии и выветривания;

  • оздоравливают почву, уничтожая грибки и патогены;

  • отпугивают вредителей.

Какие сидераты выбрать для осени

Фацелия

Неприхотливое растение, которое можно высевать до середины октября. Отличается устойчивостью к холодам и способностью улучшать структуру почвы. Разветвленные корни препятствуют эрозии, снижают кислотность, а также отпугивают нематод, проволочника и гусениц. Скашивать рекомендуется через месяц после появления ростков.

Овес

Подходит для любых почв, но особенно эффективен на кислых и глинистых участках. Глубокие корни разрыхляют землю, подавляют сорняки и обогащают её азотом и калием. Культура помогает бороться с грибковыми инфекциями и повышает водопроницаемость.

Горчица

Белая горчица известна своими противогрибковыми свойствами. Она защищает от фитофтороза, гнилей и парши. Кроме того, обогащает почву калием и фосфором. Сидерат полезен перед посадкой картофеля, моркови, томатов и кабачков. Высевать можно до поздней осени, а косить через 1,5 месяца.

Рожь

Отличается устойчивостью к перепадам температуры и влажности. Подавляет сорняки, обеззараживает грунт и защищает от нематод. Хорошо подходит как предшественник для баклажанов, томатов, перцев и картофеля.

Люпин

Один из самых эффективных сидератов для кислых, засоленных и переувлажненных почв. Люпин не только обогащает грунт азотом, но и переводит труднодоступные соединения фосфора в форму, усвояемую растениями. Кроме того, он отпугивает слизней, нематод и медведку.

Сравнение сидератов для осени

Растение Основные свойства Вредители и болезни
Фацелия Снижает кислотность, рыхлит почву Отпугивает нематод и гусениц
Овес Подавляет сорняки, оздоравливает грунт Уничтожает грибки
Горчица Обогащает почву, защищает от фитофторы Отпугивает проволочника
Рожь Устойчива к холоду, подавляет сорняки Борется с нематодами
Люпин Улучшает кислые почвы, переводит фосфор Отпугивает слизней и медведку

Советы шаг за шагом: как правильно посеять сидераты

  1. Освободите грядки от остатков урожая.

  2. Разрыхлите почву граблями или мотыгой.

  3. Равномерно разлейте семена выбранного сидерата.

  4. Присыпьте их тонким слоем земли или торфа.

  5. При необходимости полейте.

  6. Скашивайте зелёную массу через 4-6 недель и оставляйте её на месте как мульчу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Посев слишком поздно → растения не успеют дать зелёную массу → сеять до середины октября.

  • Нескошенные сидераты перед зимой → весной мешают посадкам → косить до холодов или заделывать в почву.

  • Использование только одного вида каждый год → почва истощается по микроэлементам → чередовать разные сидераты.

А что если почва проблемная?

  • Для кислых почв подойдут овес и люпин.

  • Для истощённых и песчаных — фацелия.

  • Для борьбы с грибковыми инфекциями — горчица.

  • Для глинистых участков — рожь и овес.

FAQ

Когда лучше всего сеять сидераты осенью?
С конца августа до середины октября, в зависимости от региона.

Нужно ли убирать сидераты перед зимой?
Можно скосить и оставить как мульчу или заделать в почву. Некоторые культуры (рожь) оставляют зимовать.

Сколько стоит пакет семян сидератов?
В среднем 50-150 рублей в зависимости от вида и производителя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сансевиерия, хлорофитум и алоэ названы самыми выносливыми растениями сегодня в 17:12

Забыли про горшок на месяц? Эти растения даже не заметят

Даже если вы забываете о поливе и уходе, есть растения, которые всё стерпят. Сансевиерия, хлорофитум и ещё четыре выносливых "зелёных друга".

Читать полностью » Теплица требует замены почвы каждые три года для сохранения урожая — подчеркнула Октябрина Ганичкина сегодня в 16:57

Теплица превращается в бомбу замедленного действия: вредители просыпаются раньше вас

Как правильно подготовить теплицу к сезону: от мытья и дезинфекции до обновления почвы. Советы агронома, ошибки и практичные альтернативы.

Читать полностью » Горчица, вика и фацелия вошли в список лучших сидератов для огорода сегодня в 16:06

ТОП-5 сидератов для средней полосы и Оренбуржья: они работают лучше навоза

Какие сидераты лучше всего работают в средней полосе и Оренбуржье? ТОП-5 культур, которые насытят почву и помогут собрать богатый урожай.

Читать полностью » Корневая поросль слив и вишен подлежит обязательному уничтожению для защиты сада — подчеркнул Денис Терентьев сегодня в 15:57

Поросль — тайный убийца урожая: садоводы совершают роковую ошибку

Корневая поросль может ослабить сад и привлечь болезни. Агроном рассказал, как вовремя распознать проблему и избавиться от неё без вреда для деревьев.

Читать полностью » Агрономы: цитрусовым растениям зимой нужна прохлада и умеренный полив сегодня в 14:49

Лимон перезимует без проблем — нужен всего один правильный шаг

Узнайте, как правильно подготовить цитрусовые к зиме, чтобы весной они снова радовали ароматными цветами и собственным урожаем.

Читать полностью » Лук и чеснок убирают при пожелтении листьев для лучшего хранения урожая — отметили агрономы сегодня в 14:20

Косы спасают не только от вампиров: проверенный способ хранения чеснока и лука до весны

Лук и чеснок нужно убирать вовремя, иначе урожай быстро испортится. Рассказываем, как определить зрелость и сохранить плоды надолго.

Читать полностью » Жители Пензенской области используют мышеловки, ультразвук и мяту для защиты погребов сегодня в 13:41

Погреб против мышей: одна ошибка — и все запасы за зиму пропадут

Грызуны легко портят урожай в погребах Пензенской области. Есть методы, которые помогут сохранить овощи и консервацию в целости всю зиму.

Читать полностью » Морковь и свеклу можно хранить вместе при пересыпке песком или опилками — сообщила Ольга Сморчкова сегодня в 13:20

Погреб превращается в казино: как сохранить картошку, морковь и яблоки без игры в рулетку

Как сохранить овощи и фрукты свежими на месяцы вперёд? Эксперт делится проверенными способами правильного хранения урожая.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Внимание инспекторов ГАИ нередко привлекает внешность водителя
Авто и мото

Средний запас хода после загорания лампы топлива — 60-80 км
СФО

Елизавета Пинчук стала первой женщиной-нейрохирургом Ямало-Ненецкого округа
УрФО

В Екатеринбурге учителя осудили за заломленную руку ученику — полтора года исправработ
Наука

Эксперты обнаружили системы адаптации древних земледельцев к засушливому климату
Красота и здоровье

Трёхступенчатый метод жидкость–масло–крем помогает удерживать влагу в волосах
Питомцы

В индийском городе Бхопал супруги подали на развод из-за конфликтов между питомцами
Еда

Амарантовое масло богато скваленом и омега-3, укрепляет иммунитет и сердце — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet