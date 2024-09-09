Сидерат-чудо против главных бед овощеводов: где и как его нужно сеять

Проволочник и фитофтора - настоящие бичи для овощеводов и картофелеводов. Эти вредители и болезни могут серьёзно подорвать урожай, если не предпринимать активных мер борьбы. Но есть одно проверенное натуральное средство, которое поможет справиться с этими проблемами - и это сидерат!
Горчица - эффективное оружие против проволочника и фитофторы
Согласно исследованиям, одним из наиболее эффективных сидератов для борьбы с проволочником и фитофторой является горчица. Этот неприхотливый и быстрорастущий сидерат обладает рядом уникальных свойств:
- Корни горчицы выделяют в почву вещества, которые губительны для личинок проволочника и яйцекладок этого вредителя. Таким образом, растение защищает овощные культуры от повреждений.
- Горчица также подавляет развитие грибка фитофторы. Выделяемые ею органические кислоты и эфирные масла делают почву неблагоприятной для этого патогена.
- Кроме того, измельченная зелёная масса горчицы, запаханная в почву, обогащает её органикой и улучшает структуру, что также препятствует распространению вредных организмов.
Где лучше всего сеять горчицу-сидерат?
Для максимального эффекта горчицу в качестве сидерата необходимо высевать в следующих местах:
- На грядках под озимые и ранние яровые культуры (чеснок, лук, морковь, петрушка и др.). Посев проводится после уборки урожая основной культуры.
- Между рядами картофеля. Здесь горчица будет подавлять развитие фитофторы и защищать клубни от проволочника.
- На участках, где планируется высадка томатов, баклажанов, перца. Эти культуры особенно уязвимы перед фитофторозом.
- На компостной куче. Здесь горчица-сидерат поможет ускорить разложение органических остатков и одновременно обеззаразить компост.
Главное - обеспечить хороший рост и своевременную заделку в почву зеленой массы горчицы. Тогда она точно поможет защитить ваш урожай от самых опасных вредителей и болезней!
Фото: SuperJew.
Совбез Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства представят в 2025 году
Россия и Белоруссия в будущем году планируют одобрить новую концепцию безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности двух держав, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. проекты обоих документов обещают обнародовать в ближайшее время.
Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии
Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.
Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова
Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова
Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.