Сидерат-чудо против главных бед овощеводов: где и как его нужно сеять

Хотите защитить свой урожай? Посейте этот сидерат, чтобы забыть о проволочнике и фитофторе

Проволочник и фитофтора - настоящие бичи для овощеводов и картофелеводов. Эти вредители и болезни могут серьёзно подорвать урожай, если не предпринимать активных мер борьбы. Но есть одно проверенное натуральное средство, которое поможет справиться с этими проблемами - и это сидерат!

Горчица - эффективное оружие против проволочника и фитофторы

Согласно исследованиям, одним из наиболее эффективных сидератов для борьбы с проволочником и фитофторой является горчица. Этот неприхотливый и быстрорастущий сидерат обладает рядом уникальных свойств:

Корни горчицы выделяют в почву вещества, которые губительны для личинок проволочника и яйцекладок этого вредителя. Таким образом, растение защищает овощные культуры от повреждений. Горчица также подавляет развитие грибка фитофторы. Выделяемые ею органические кислоты и эфирные масла делают почву неблагоприятной для этого патогена. Кроме того, измельченная зелёная масса горчицы, запаханная в почву, обогащает её органикой и улучшает структуру, что также препятствует распространению вредных организмов.

Где лучше всего сеять горчицу-сидерат?

Для максимального эффекта горчицу в качестве сидерата необходимо высевать в следующих местах:

На грядках под озимые и ранние яровые культуры (чеснок, лук, морковь, петрушка и др.). Посев проводится после уборки урожая основной культуры. Между рядами картофеля. Здесь горчица будет подавлять развитие фитофторы и защищать клубни от проволочника. На участках, где планируется высадка томатов, баклажанов, перца. Эти культуры особенно уязвимы перед фитофторозом. На компостной куче. Здесь горчица-сидерат поможет ускорить разложение органических остатков и одновременно обеззаразить компост.

Главное - обеспечить хороший рост и своевременную заделку в почву зеленой массы горчицы. Тогда она точно поможет защитить ваш урожай от самых опасных вредителей и болезней!

Фото: SuperJew.