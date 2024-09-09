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Хотите защитить свой урожай? Посейте этот сидерат, чтобы забыть о проволочнике и фитофторе
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Сидерат-чудо против главных бед овощеводов: где и как его нужно сеять

Хотите защитить свой урожай? Посейте этот сидерат, чтобы забыть о проволочнике и фитофторе

Проволочник и фитофтора - настоящие бичи для овощеводов и картофелеводов. Эти вредители и болезни могут серьёзно подорвать урожай, если не предпринимать активных мер борьбы. Но есть одно проверенное натуральное средство, которое поможет справиться с этими проблемами - и это сидерат!

Горчица - эффективное оружие против проволочника и фитофторы

Согласно исследованиям, одним из наиболее эффективных сидератов для борьбы с проволочником и фитофторой является горчица. Этот неприхотливый и быстрорастущий сидерат обладает рядом уникальных свойств:

  1. Корни горчицы выделяют в почву вещества, которые губительны для личинок проволочника и яйцекладок этого вредителя. Таким образом, растение защищает овощные культуры от повреждений.
  2. Горчица также подавляет развитие грибка фитофторы. Выделяемые ею органические кислоты и эфирные масла делают почву неблагоприятной для этого патогена.
  3. Кроме того, измельченная зелёная масса горчицы, запаханная в почву, обогащает её органикой и улучшает структуру, что также препятствует распространению вредных организмов.

Где лучше всего сеять горчицу-сидерат?

Для максимального эффекта горчицу в качестве сидерата необходимо высевать в следующих местах:

  1. На грядках под озимые и ранние яровые культуры (чеснок, лук, морковь, петрушка и др.). Посев проводится после уборки урожая основной культуры.
  2. Между рядами картофеля. Здесь горчица будет подавлять развитие фитофторы и защищать клубни от проволочника.
  3. На участках, где планируется высадка томатов, баклажанов, перца. Эти культуры особенно уязвимы перед фитофторозом.
  4. На компостной куче. Здесь горчица-сидерат поможет ускорить разложение органических остатков и одновременно обеззаразить компост.

Главное - обеспечить хороший рост и своевременную заделку в почву зеленой массы горчицы. Тогда она точно поможет защитить ваш урожай от самых опасных вредителей и болезней!

Фото: SuperJew.

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