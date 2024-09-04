Каждый россиянин получил возможность проверить свой дом на экологичность

"Дом.РФ" запустил сервис проверки индивидуальных домов на соответствие "зелёному" ГОСТ Р, сообщила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству госкомпании Марина Слуцкая.

Индикация "зелёных" типовых проектов индивидуального жилищного строительства появилась на суперсервисе "Цифровое строительство", рассказала она на сессии "Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса" Восточного экономического форума во Владивостоке в среду. Отметку получат проекты, предусматривающие улучшенное и контролируемое потребление энергетических ресурсов, акустический комфорт, подключение к инженерным сетям, применение энергоэффективных объёмно-планировочных решений.

"Благодаря "зелёным" стандартам у людей появились измеримые критерии, по которым они могут оценить преимущества и недостатки того или иного дома. Вместе с тем цифровизация помогает упростить сам процесс выбора", — цитирует Слуцкую ТАСС. "Проекты с отметкой "зелёный дом" соответствуют строгим критериям "зелёных" стандартов, которые направлены на улучшение качества жизни и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Первые проекты уже получили такие отметки на платформе", — добавил директор по цифровизации жилищной сферы "Дом.РФ" Александр Лукьянов.

Напомним, именно "Дом.РФ" и разработал национальные стандарты "зелёного" жилищного строительства — как для многоквартирных (утверждён в сентябре 2022-го), так и индивидуальных домов (введён с мая этого года).

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