Как за два года создать забор, который не потребует больших вложений — секреты зелёной стены

Не всегда есть возможность вложить несколько сотен тысяч рублей в новый забор. В этом случае настоящим решением может стать "зелёная стена" из многолетних вьющихся растений. Они не только защитят от посторонних глаз, но и украсят участок. Осень — отличное время для посадки таких культур. Вот шесть самых удачных вариантов, которые помогут скрыть двор за год-два.

Греческий свиток (Periploca graeca)

Этот необычный кустарниковый лиан способен за сезон "покрыть" забор длиной до 8-10 метров. Его жёлто-фиолетовые цветы не слишком заметны, зато растение ценят за быстрый рост и устойчивость к городскому смогу. Свиток любит солнце, в сильные морозы может вымерзнуть, но в целом хорошо зимует. Листья опадают на зиму. Найти культуру непросто, но в интернете её можно приобрести по цене от 170 до 950 рублей. Садоводы предупреждают: при обрезке лучше надевать перчатки, так как млечный сок раздражает кожу и глаза.

Трубоцвет (Campsis radicans)

В народе его называют неистребимым и даже "кошмаром", но в этом есть и плюсы: растение за два года полностью оплетает стену или сетку-рабицу, превращая её в сплошную зелёную преграду. Трубоцвет держится на опоре воздушными корнями, а летом радует крупными оранжевыми, красными или лососевыми цветами. Есть и редкий лимонно-жёлтый сорт. Садоводы отмечают, что растение настолько мощное, что способно даже повредить крышу, поэтому его лучше высаживать подальше от дома.

Плющ обыкновенный (Hedera helix)

Классика для тенистых мест. Плющ вечнозелёный, хорошо цепляется за стены и заборы, при этом способен разрастаться практически без ограничений. Однако убирать его со стены проблематично: вместе с побегами может отойти и штукатурка. Есть и декоративные пестролистные сорта. Размножается просто — свежий побег можно укоренить самостоятельно. В первые годы важно направлять ветви вверх, иначе они будут стелиться по земле.

Клематис (Clematis)

Эта лиана не нуждается в сложной опоре и каждый год радует пышным цветением. Чтобы клематис рос здоровым, ему требуется питательная почва, а основание стебля должно находиться в тени. Поэтому садоводы советуют мульчировать землю или посадить рядом низкорослые растения. Существует множество сортов — от нежных пастельных до ярких оттенков, и стоимость зависит от конкретного вида. Опытные садоводы предупреждают: на южной стороне, под палящим солнцем, клематис чувствует себя плохо.

Глициния (Wisteria sinensis, сорт "Alba')

Роскошное растение, которое весной превращается в водопад нежно-фиолетовых или белоснежных цветов. Лиана требует прочной опоры, подходит для беседок и пергол. После цветения густая листва образует отличное зелёное укрытие. Глицинию лучше высаживать в плодородную почву, так как на песчаной она развивается слабо.

Девичий виноград прикреплённый (Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii')

Настоящий рекордсмен по скорости роста. Он легко закрывает стены и заборы, а осенью превращается в огненное зрелище: листья окрашиваются в красно-оранжевые и бордовые оттенки. В отличие от некоторых других сортов, этот вид не разрушает штукатурку, поэтому при покупке важно уточнить название. Виноград спокойно переносит обрезку, поэтому его легко держать под контролем.

Эти растения не только обеспечат уединение, но и создадут естественную, живую границу участка. Всего через пару лет забор можно будет заменить на зелёный экран, который не потребует больших вложений.