Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Томаты
Томаты
© commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия is licensed under CC BY 2.5
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:03

Когда зелёное становится опасным: 3 правила употребления недозревших томатов от врача

Дозревание за 14 дней: как сделать зелёные томаты безопасными по методу Екатерины Кашух

Зелёные томаты нередко вызывают споры: одни считают их опасными для здоровья, другие используют в кулинарии и даже считают более полезными, чем красные сорта. На самом деле истина где-то посередине. Незрелые плоды действительно содержат токсичные вещества, но при правильном подходе риск можно свести к минимуму.

Почему зелёные помидоры ядовиты

Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух объясняет: в недозревших томатах присутствуют алкалоиды соланин и томатин. Эти вещества играют роль естественной защиты для самого растения — они препятствуют поеданию плодов до того, как вызреют семена.

"Соланин и томатин способны разрушать клеточные мембраны и мешать работе некоторых ферментов. Это приводит к повреждению клеток, воспалительным реакциям, ухудшению пищеварения. В больших количествах они могут воздействовать на нервную систему и вызывать целый ряд симптомов, вплоть до судорог и дыхательной недостаточности", — пояснила Екатерина Кашух.

При небольшом употреблении тревожиться не стоит, но при появлении симптомов — тошноты, рвоты, боли в животе или головной боли — нужно сразу обратиться к врачу.

Как снижается токсичность

Хорошая новость заключается в том, что алкалоиды постепенно разрушаются по мере созревания томата. Этот процесс происходит не только на грядке, но и дома, если оставить плоды дозревать на подоконнике.

"В прохладном климате помидоры не всегда успевают вызревать на грядке, поэтому нередко люди собирают их зелёными и ждут, пока они дойдут на подоконнике. Делать так можно: концентрация токсичных веществ в плоде постепенно снизится и есть его будет неопасно. Ядовитые компоненты в помидорах разрушаются быстрее, если оставить их в тёплом и светлом месте. На полное созревание плода требуется от нескольких дней до двух недель", — советует Екатерина Кашух.

Таким образом, терпение — лучший способ сделать зелёные помидоры безопасными для употребления.

Можно ли есть недозревшие плоды

Некоторые хозяйки намеренно используют зелёные томаты — для заготовок или в горячих блюдах. Недозревшие плоды имеют более плотную текстуру и особый аромат. Однако употреблять их в сыром виде не рекомендуется.

"Приготовление, например жарка, запекание или ферментация, действительно снижает токсичность томатов. В интернете можно найти много рецептов заготовок на зиму, горячих блюд и закусок из зелёных томатов. Однако надёжнее всё-таки дать плодам дозреть самостоятельно и уже потом есть. При употреблении недозревших помидоров сохраняется риск отравления и других нежелательных реакций", — подчеркнула врач.

Маринование, тушение или запекание действительно уменьшают концентрацию опасных соединений, но полностью их не устраняют.

Зелёные сорта — это другое

Важно отличать недозревшие плоды от сортов, которые в спелом виде сохраняют зелёную окраску. По словам Екатерины Кашух, такие томаты безопасны и даже полезны.

"Зелёные томаты — богатый источник витамина A, C и йода. Также они содержат железо, кальций, магний и другие минералы, необходимые для нормальной работы организма. Их можно смело рассматривать как альтернативу обычным, красным сортам томатов. Отличить их от недозревших довольно легко: они мягкие и имеют более насыщенный тёмный оттенок", — отметила специалист.

В отличие от "незрелых", такие сорта специально выводились для получения оригинального вкуса и пользы, поэтому могут смело использоваться в рационе.

Как безопасно употреблять зелёные томаты

  1. Если речь идёт о недозревших плодах — лучше дать им полностью вызреть дома.
  2. Для заготовок выбирайте рецепты с термической обработкой.
  3. Никогда не употребляйте большие количества зелёных помидоров в сыром виде.
  4. Отличайте специальные зелёные сорта от обычных недозревших плодов: зрелые имеют мягкость и насыщенный цвет.

Таким образом, зелёные томаты — это не запретный продукт, а овощ, требующий внимательного отношения.

Три интересных факта

  1. Соланин содержится не только в томатах, но и в картофеле, особенно в проросших или позеленевших клубнях.
  2. В XIX веке в Европе зелёные помидоры считались ядовитыми и долго не употреблялись в пищу.
  3. Существуют десятки сортов спелых зелёных томатов, среди них Emerald Apple и Green Zebra, которые ценятся гурманами за необычный вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Внезапная асимметрия лица: как изменения кожи сигнализируют об инсульте и анемии сегодня в 10:29

Невидимые болезни становятся видимыми: странные изменения, за которыми нужно следить

Лицо — индикатор здоровья: жёлтые бугорки у глаз выдают холестерин, землистая кожа — проблемы с печенью, а синюшные губы предупреждают о нехватке кислорода. 9 ключевых симптомов, которые требуют срочного обследования.

Читать полностью » Врач Руслан Исаев: курение ускоряет выведение витамина С из организма сегодня в 10:14

Курение ускоряет метаболизм витаминов: неожиданный эффект

Курение ускоряет расход витамина С в организме, провоцируя его дефицит. Врач объяснил, чем это опасно и как восполнить недостающий антиоксидант.

Читать полностью » 24 часа и 48 часов: новые правила хранения готовых блюд от гастроэнтеролога сегодня в 9:29

Незримая угроза в вашей тарелке: чем опасны популярные полуфабрикаты — заявление гастроэнтеролога

Врач-гастроэнтеролог предупреждает: магазинные салаты, мясные деликатесы и кондитерские изделия могут стать причиной сальмонеллеза, шигеллеза и других инфекций. Как правильно выбирать и хранить продукты, чтобы избежать отравления? Экспертные рекомендации — в материале.

Читать полностью » Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила о риске диабета 2 типа у людей старше 80 лет сегодня в 9:18

Диабет без предупреждения: болезнь может развиваться скрытно

Терапевт рассказала, почему у людей старше 80 лет растёт риск диабета и какие простые привычки помогут защититься от болезни.

Читать полностью » Три фактора, сокращающие жизнь россиян: врач Инна Решетова о возрасте для начала профилактики сегодня в 8:29

Секреты столетних: три вещи, которые россияне делают не так — узнайте, что мешает долголетию

Эксперт Инна Решетова назвала три ключевых фактора, мешающих россиянам дожить до 100 лет: низкая физическая активность, несбалансированное питание и отсутствие системной профилактики.

Читать полностью » Врач рассказал, чем груша полезнее яблок и бананов по содержанию пищевых волокон сегодня в 8:13

Антиоксидантная защита в тарелке: чем груша помогает сердцу и сосудам

Груша — чемпион среди фруктов по содержанию клетчатки. Врач объяснил, чем она полезнее яблок и бананов и кому особенно стоит включать её в рацион.

Читать полностью » Врач назвала продукты, которые поддержат пищеварение и детоксикацию в осенний период сегодня в 7:39

Скрытая угроза в тарелке: что перегружает печень и поджелудочную

Осенью организму нужно особое внимание. Врач рассказала, какие продукты помогут мягко восстановить силы и почему стоит отказаться от некоторых привычек.

Читать полностью » Нарколог Шуров: 3 причины никогда не вызывать капельницы на дому сегодня в 7:29

Опасное восстановление: почему препараты в жилах могут остановить сердце

Эксперты раскрывают смертельную опасность нелегальных капельниц на дому: почему самолечение и анонимные услуги угрожают жизни. Мнение нарколога и реальные случаи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В США электромобиль Dodge Charger EV получил штраф за шум, которого не было
Красота и здоровье

Уланкина: бюстгальтер не предотвращает обвисание груди и не увеличивает её размер
ПФО

В школах России вместо звонков будут звучать современные песни — Минпросвещения
Спорт и фитнес

Российский вратарь Сафонов назвал конкуренцию с Люкой Шевалье главным вызовом в ПСЖ
Культура и шоу-бизнес

У актёра Пенна Бэджли и его жены появились на свет близнецы
Наука и технологии

Мировой океан меняется: ученые впервые измерили массу воды – главные выводы
Туризм

Daily Mail назвала греческий остров Андрос убежищем от туристической суеты
Садоводство

Как рыбные отходы увеличивают урожай: проверенный метод бабушек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet