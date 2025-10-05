Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:41

Тайная сила обычного напитка: как древний настой побеждает ожирение

Зелёный чай защищает мышцы и улучшает чувствительность к инсулину

Влияние зелёного чая на здоровье обсуждают давно: кто-то воспринимает его как полезный напиток, кто-то — как "чудо-средство" для похудения. Но что из этого правда? Бразильские исследователи из Университета Крузейро-ду-Сул представили результаты многолетней работы, показывающие: экстракт зелёного чая действительно помогает бороться с ожирением и улучшает обмен веществ.

Суть эксперимента

Команда под руководством профессора Роземари Оттон более 15 лет изучает действие зелёного чая. В свежем исследовании они проверяли, может ли он реально помочь сбросить вес.

Схема эксперимента:

  • Мышей кормили продуктами, богатым жирами и сахарами: шоколадом, печеньем, сгущённым молоком.

  • Часть животных получала экстракт зелёного чая в дозировке, сопоставимой с тремя чашками напитка для человека.

  • Продолжительность эксперимента — 12 недель.

Результаты оказались впечатляющими: у "чаевых" грызунов снизился вес, улучшилась чувствительность к инсулину, сохранился нормальный диаметр мышечных волокон.

Избирательное действие

Интересный вывод: зелёный чай действует избирательно.

  • У худых животных масса тела не изменялась.

  • У полных — происходило снижение веса и восстановление метаболических процессов.

Причина, по словам исследователей, в том, что активные соединения чая проявляют эффект только в условиях избытка питательных веществ.

"Это не миф. Зелёный чай помогает в борьбе с ожирением", — подчеркнула профессор Роземари Оттон.

Что в составе чая работает

Главные активные компоненты зелёного чая:

  • Катехины (особенно EGCG — эпигаллокатехин-галлат), которые ускоряют метаболизм и усиливают окисление жиров.

  • Кофеин, повышающий расход энергии.

  • Антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений.

Сравнение эффектов

Группа Диета Добавка Итог
Контрольная Высококалорийная Нет Ожирение, инсулинорезистентность, атрофия мышц
Экспериментальная Высококалорийная Экстракт зелёного чая Снижение массы тела, нормализация обмена глюкозы, защита мышц
Здоровые мыши Обычная Экстракт зелёного чая Масса тела не изменилась

Советы шаг за шагом: как пить зелёный чай

  1. Заваривайте напиток без сахара.

  2. Используйте качественные листья, а не порошковые пакетики.

  3. Оптимальная доза — 2-4 чашки в день (больше может перегрузить печень).

  4. Не пейте зелёный чай на голодный желудок — это может вызвать дискомфорт.

  5. Не рассматривайте его как замену питанию или спорту, а как дополнение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться только на чай для похудения.

  • Последствие: отсутствие результата и разочарование.

  • Альтернатива: сочетать чай с правильным питанием и активностью.

  • Ошибка: пить слишком много зелёного чая.

  • Последствие: бессонница, нагрузка на печень.

  • Альтернатива: ограничиться умеренными дозами.

А что если…

А что если зелёный чай будет использоваться как дополнение к терапии ожирения у людей? Возможно, его экстракт станет частью комплексного лечения, снижая риски диабета и сердечно-сосудистых болезней.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный продукт Может вызвать бессонницу из-за кофеина
Поддержка метаболизма При избыточном употреблении возможна нагрузка на печень
Защита мышц от атрофии Эффект проявляется в основном при избытке калорий

FAQ

Сколько зелёного чая нужно пить, чтобы похудеть?
Около 2-3 чашек в день, но эффект зависит от образа жизни.

Можно ли заменить чай экстрактом в капсулах?
Да, но важно выбирать качественные добавки.

Зелёный чай действует на всех одинаково?
Нет, у людей с нормальным весом эффект снижения массы не наблюдается.

Мифы и правда

  • Миф: зелёный чай — универсальное средство для похудения.

  • Правда: он помогает только в условиях переедания и при правильном образе жизни.

  • Миф: чем больше чая, тем быстрее результат.

  • Правда: высокие дозы могут быть вредны, важно соблюдать умеренность.

3 интересных факта

  1. В Китае зелёный чай пили ещё 4000 лет назад как лечебное средство.

  2. Катехины зелёного чая также укрепляют сосуды и снижают уровень "плохого" холестерина.

  3. В мире ежедневно выпивается более 2 миллиардов чашек чая.

Исторический контекст

  • IV век до н. э.: первые упоминания о чае в Китае.

  • XVII век: чай попадает в Европу и становится популярным напитком знати.

  • XX век: начались исследования его пользы для здоровья.

  • XXI век: подтверждены антиоксидантные и метаболические эффекты.

Зелёный чай — это не чудо-таблетка, а ценный помощник. Его экстракт помогает регулировать обмен веществ и снижать вес при ожирении, защищает мышцы от атрофии и улучшает чувствительность к инсулину. Но важно помнить: он работает в комплексе со здоровым образом жизни, а не вместо него.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подлёдные вулканы Антарктиды могут активироваться из-за быстрого таяния ледяных щитов сегодня в 15:39
Антарктида хранит не только пингвинов: подо льдами прячутся сотни потенциальных кратеров

Учёные предупреждают: таяние ледников не только повышает уровень моря, но и может пробудить спящие вулканы. Чем грозит эта связь климату?

Читать полностью » В Сиэтле создана установка Zap Energy, показавшая рост мощности в плазменных экспериментах сегодня в 14:39
Вулкан в контейнере: инженеры обещают реактор размером с фуру для целого квартала

Зап Energy пошла против правил: без магнитов и лазеров, на основе старой идеи Z-пинча. Но именно этот путь может приблизить человечество к синтезу.

Читать полностью » Вулкан Лемтежи у Клермон-Феррана используется для науки и туризма без риска извержения сегодня в 13:39
Здесь можно жарить маршмеллоу без риска: спящий вулкан Франции превратили в парк науки

Вулкан Лемтежи давно "уснул", но сегодня он остаётся уникальной "живой лабораторией" и туристическим центром, объединяющим науку и культуру.

Читать полностью » Астрономы обнаружили волновую структуру в Млечном Пути с помощью Gaia сегодня в 12:39
Галактика устроила "волну" как на стадионе: телескоп Gaia зафиксировал гигантское колебание звёзд

Астрономы впервые зафиксировали гигантскую звёздную волну в Млечном Пути. Что это за явление и какие силы могли его вызвать?

Читать полностью » В Португалии показали, что движения мордочки мышей сопоставимы с данными нейросканеров сегодня в 11:03
Не poker face, а mouse face: почему грызуны проигрывают камере в игре на тайны

Учёные выяснили, что мысли можно "читать" не через МРТ, а с помощью видео. Как это открытие на мышах меняет подход к изучению мозга?

Читать полностью » Женщины живут дольше мужчин, исследование Science Advances подтвердило данные по видам сегодня в 10:03
Любовь до гроба сокращает жизнь: как конкуренция за партнёра убивает самцов быстрее

Почему женщины живут дольше мужчин? Учёные изучили более тысячи видов млекопитающих и птиц и выяснили, что ответ куда сложнее, чем кажется.

Читать полностью » Эритропоэтин активирует нейропластичность и может применяться при инсульте — данные учёных сегодня в 9:03
Гормон, который думает вместе с вами: почему учёные рассматривают ЭПО в лечении инсульта и деменции

ЭПО известен как "кровяной гормон", но новые исследования раскрывают его скрытую роль в мозге — от памяти до защиты нейронов.

Читать полностью » Квантовая запутанность помогает растениям проводить фотосинтез без потерь — учёные США сегодня в 8:03
Солнечные батареи обзавидовались бы: как растения используют суперпозицию для накопления энергии

Учёные доказали: растения используют квантовую запутанность для ускорения фотосинтеза. Этот эффект может стать основой будущих солнечных технологий.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota Yaris Cross впервые появилась в России через параллельный импорт
Спорт и фитнес
Утренняя разминка без оборудования: скрутки, дельфин и скорпион для всего тела
Красота и здоровье
Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом
Еда
Замачивание орехов снижает содержание фитиновой кислоты и облегчает усвоение минералов
Дом
Сода и уксус остаются самыми доступными средствами для мытья противней
Питомцы
Генетики объяснили происхождение буквы "М" на лбу полосатых кошек
Садоводство
Появление маргариток на участке означает ухудшение плодородия и нехватку питательных веществ
Садоводство
Агроном Ковалёв назвал оптимальные сроки и состав осенней подкормки виноградников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet