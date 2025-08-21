Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:17

Чашка бодрости без последствий: как правильно пить зелёный чай

Врач-диетолог рассказала, как сделать зеленый чай более полезным

Зеленый чай часто воспринимается как абсолютно полезный напиток, который можно пить без ограничений. Однако диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif. ru предостерегла: чрезмерное его употребление может навредить.

Суточная норма
По словам специалиста, оптимально ограничиться трёмя-четырьмя чашками в день.

"Зеленого чая в течение дня можно пить больше, чем кофе. Рекомендуется не больше трех-четырех чашек", — подчеркнула Селезнева.

Почему нельзя злоупотреблять
В зеленом чае содержится кофеин, и хотя его меньше, чем в кофе, перед сном такой напиток способен спровоцировать бессонницу и нервное возбуждение.

Как сделать напиток полезнее
Диетолог рекомендует отдавать предпочтение листовому чаю, а не пакетированному. Для усиления тонизирующего эффекта можно добавить в заварку корень имбиря и дольку лимона.

