Чашка бодрости без последствий: как правильно пить зелёный чай

Зеленый чай часто воспринимается как абсолютно полезный напиток, который можно пить без ограничений. Однако диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif. ru предостерегла: чрезмерное его употребление может навредить.

Суточная норма

По словам специалиста, оптимально ограничиться трёмя-четырьмя чашками в день.

"Зеленого чая в течение дня можно пить больше, чем кофе. Рекомендуется не больше трех-четырех чашек", — подчеркнула Селезнева.

Почему нельзя злоупотреблять

В зеленом чае содержится кофеин, и хотя его меньше, чем в кофе, перед сном такой напиток способен спровоцировать бессонницу и нервное возбуждение.

Как сделать напиток полезнее

Диетолог рекомендует отдавать предпочтение листовому чаю, а не пакетированному. Для усиления тонизирующего эффекта можно добавить в заварку корень имбиря и дольку лимона.