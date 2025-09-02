Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by congerdesign is licensed under CC0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:10

В мозге нашли топливо, о котором никто не говорил: как зелёный чай запускает его выработку

Учёные Калифорнийского университета выявили защитное действие зелёного чая и витамина B3 на клетки мозга

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне представили результаты исследования, которые могут изменить подход к профилактике и терапии возрастных когнитивных нарушений. Оказалось, что один из компонентов зелёного чая в сочетании с витамином способен оказывать заметный защитный эффект на клетки мозга.

Как работает комбинация

Речь идёт об эпигаллокатехин-галлате, известном антиоксиданте, и никотинамиде — форме витамина B3. Вместе они усиливают уровень гуанозинтрифосфата (GTP) в нейронах. Эта молекула отвечает за снабжение клеток энергией, необходимой для удаления повреждённых структур. Недостаток GTP учёные связывают с развитием болезней, подобных болезни Альцгеймера.

Почему это важно

При дефиците энергии в нервных клетках запускается процесс накопления бета-амилоидных белков, образующих характерные для нейродегенеративных заболеваний бляшки. Эксперименты показали: когда уровень GTP повышался, нейроны начинали активнее очищать себя от токсичных отложений и лучше справлялись с признаками старения.

Подтверждённые результаты

В лаборатории исследователи наблюдали за нейронами мышей. После обработки двумя соединениями они заметили рост GTP и восстановление клеточных функций. Более того, такие клетки оказались устойчивее к возрастным изменениям. Это подтверждает гипотезу о том, что поддержка энергетических механизмов мозга способна замедлить когнитивное угасание.

"Это исследование показывает, что GTP — недооценённый источник энергии, поддерживающий жизненно важные функции мозга", — сказал сотрудник Калифорнийского университета Gregory Brewer.

Доступность для человека

Особый интерес вызывает тот факт, что оба вещества легко доступны. Никотинамид образуется в организме из продуктов, богатых ниацином. Его источники — рыба, орехи, бобовые, злаки и яйца. Эпигаллокатехин-галлат содержится в зелёном чае, а также выпускается в составе биологически активных добавок. Таким образом, потенциальная профилактика может быть реализована без сложных и дорогих препаратов.

Следующие шаги науки

Исследователи подчёркивают, что пока речь идёт только о лабораторных опытах. Для подтверждения эффекта у человека необходимы масштабные клинические испытания. Тем не менее работа закладывает основу для новых методов борьбы с деменцией и болезнью Альцгеймера, где важнейшей задачей остаётся защита мозга от разрушительных белковых отложений.

Предыдущие данные

Стоит отметить, что это не первый случай, когда зелёный чай связывают с профилактикой когнитивных нарушений. В начале 2025 года японские учёные проанализировали данные тысяч пациентов и также обнаружили, что регулярное употребление напитка связано с более низким риском деменции. Новое исследование расширяет эти выводы, предлагая возможное объяснение механизма действия.

