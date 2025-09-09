"Клеточная уборка" в действии: как любимый напиток запускает процесс обновления мозга
Нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru назвала свежезаваренный зеленый чай натуральным стимулятором для работы мозга. По её словам, этот напиток способен улучшать когнитивные функции благодаря уникальному составу.
В чем секрет пользы
Зеленый чай содержит:
-
витамины и минералы,
-
антиоксиданты,
-
катехины, включая EGCG.
Именно EGCG отвечает за так называемую "клеточную уборку" — процесс, при котором мозг избавляется от токсинов и обновляется. Это помогает поддерживать ясность мышления и защищает клетки от повреждений.
Сколько и как правильно пить
Экспертка рекомендует употреблять 2-4 чашки качественного свежезаваренного чая в день. Чтобы сохранить все полезные свойства, важно соблюдать правила заваривания:
-
температура воды — 70-80 градусов,
-
время заваривания — 2-3 минуты.
Возможные ограничения
Из-за содержания кофеина зелёный чай может вызвать:
-
учащённое сердцебиение,
-
проблемы со сном при чрезмерном употреблении.
Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ стоит посоветоваться с врачом перед включением напитка в рацион. При анемии лучше не пить чай сразу после еды — оптимально выдержать минимум часовой перерыв.
Итог
Зеленый чай — не просто вкусный напиток, но и мощный помощник для мозга. Однако его польза раскрывается только при умеренном и грамотном употреблении.
