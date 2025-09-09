Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зелёный чай с лимоном и перцем для бодрости
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:12

"Клеточная уборка" в действии: как любимый напиток запускает процесс обновления мозга

Нутрициолог Чаевская назвала зелёный чай стимулятором для работы мозга

Нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru назвала свежезаваренный зеленый чай натуральным стимулятором для работы мозга. По её словам, этот напиток способен улучшать когнитивные функции благодаря уникальному составу.

В чем секрет пользы

Зеленый чай содержит:

  • витамины и минералы,

  • антиоксиданты,

  • катехины, включая EGCG.

Именно EGCG отвечает за так называемую "клеточную уборку" — процесс, при котором мозг избавляется от токсинов и обновляется. Это помогает поддерживать ясность мышления и защищает клетки от повреждений.

Сколько и как правильно пить

Экспертка рекомендует употреблять 2-4 чашки качественного свежезаваренного чая в день. Чтобы сохранить все полезные свойства, важно соблюдать правила заваривания:

  • температура воды — 70-80 градусов,

  • время заваривания — 2-3 минуты.

Возможные ограничения

Из-за содержания кофеина зелёный чай может вызвать:

  • учащённое сердцебиение,

  • проблемы со сном при чрезмерном употреблении.

Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ стоит посоветоваться с врачом перед включением напитка в рацион. При анемии лучше не пить чай сразу после еды — оптимально выдержать минимум часовой перерыв.

Итог

Зеленый чай — не просто вкусный напиток, но и мощный помощник для мозга. Однако его польза раскрывается только при умеренном и грамотном употреблении.

