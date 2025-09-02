7–10 дней хранения без потерь: как выбрать правильные плоды
Мало кто задумывается, что пустые гороховые стручки — вовсе не отходы. Из них можно приготовить необычное, ароматное и при этом очень полезное ризотто, которое удивит даже искушённых гурманов.
Польза и вкус в одном
Эксперты The Guardian уверяют: в стручках скрыт настоящий потенциал. Они богаты хлорофиллом, укрепляющим иммунитет и улучшающим работу пищеварительной системы. К тому же их вкус раскрывается особенно ярко после правильной обработки.
Как превратить стручки в основу блюда
-
Стручки бланшируют всего минуту.
-
Сразу же охлаждают в ледяной воде — так сохраняется насыщенный зелёный цвет.
-
Перемалывают в блендере, получая густое пюре.
Это пюре станет главным ингредиентом ризотто. Секрет вкуса — в глутаматах, которыми богаты стручки и корка пармезана. Именно они дарят насыщенный вкус умами, обычно свойственный мясу или грибам.
Что понадобится на 4 порции
-
350 г пустых стручков гороха
-
100 г шпината или стеблей петрушки
-
200 г риса арборио или карнароли
-
корка пармезана и немного сыра для подачи
-
белое вино или чайная ложка винного уксуса
-
лук, чеснок, масло и лимон
Пошаговый рецепт ризотто
-
Обжарьте лук и чеснок, добавьте рис.
-
Влейте вино или уксус.
-
Постепенно подливайте бульон, в котором варились стручки.
-
Держите ризотто под крышкой на медленном огне.
-
В финале энергично перемешайте, чтобы выделился крахмал и текстура стала кремовой.
-
Добавьте лимонный сок, масло и гороховое пюре.
-
Сверху посыпьте тёртым пармезаном.
Осознанная кулинария
Такое блюдо не только экономично, но и экологично: вы используете продукт на 100%, избегая лишних отходов. А ещё это отличный способ разнообразить сезонное меню.
