7–10 дней хранения без потерь: как выбрать правильные плоды

Ризотто с белыми грибами
Ризотто с белыми грибами
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто

Мало кто задумывается, что пустые гороховые стручки — вовсе не отходы. Из них можно приготовить необычное, ароматное и при этом очень полезное ризотто, которое удивит даже искушённых гурманов.

Польза и вкус в одном

Эксперты The Guardian уверяют: в стручках скрыт настоящий потенциал. Они богаты хлорофиллом, укрепляющим иммунитет и улучшающим работу пищеварительной системы. К тому же их вкус раскрывается особенно ярко после правильной обработки.

Как превратить стручки в основу блюда

  1. Стручки бланшируют всего минуту.

  2. Сразу же охлаждают в ледяной воде — так сохраняется насыщенный зелёный цвет.

  3. Перемалывают в блендере, получая густое пюре.

Это пюре станет главным ингредиентом ризотто. Секрет вкуса — в глутаматах, которыми богаты стручки и корка пармезана. Именно они дарят насыщенный вкус умами, обычно свойственный мясу или грибам.

Что понадобится на 4 порции

  • 350 г пустых стручков гороха

  • 100 г шпината или стеблей петрушки

  • 200 г риса арборио или карнароли

  • корка пармезана и немного сыра для подачи

  • белое вино или чайная ложка винного уксуса

  • лук, чеснок, масло и лимон

Пошаговый рецепт ризотто

  • Обжарьте лук и чеснок, добавьте рис.

  • Влейте вино или уксус.

  • Постепенно подливайте бульон, в котором варились стручки.

  • Держите ризотто под крышкой на медленном огне.

  • В финале энергично перемешайте, чтобы выделился крахмал и текстура стала кремовой.

  • Добавьте лимонный сок, масло и гороховое пюре.

  • Сверху посыпьте тёртым пармезаном.

Осознанная кулинария

Такое блюдо не только экономично, но и экологично: вы используете продукт на 100%, избегая лишних отходов. А ещё это отличный способ разнообразить сезонное меню.

