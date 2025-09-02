7–10 дней хранения без потерь: как выбрать правильные плоды

Мало кто задумывается, что пустые гороховые стручки — вовсе не отходы. Из них можно приготовить необычное, ароматное и при этом очень полезное ризотто, которое удивит даже искушённых гурманов.

Польза и вкус в одном

Эксперты The Guardian уверяют: в стручках скрыт настоящий потенциал. Они богаты хлорофиллом, укрепляющим иммунитет и улучшающим работу пищеварительной системы. К тому же их вкус раскрывается особенно ярко после правильной обработки.

Как превратить стручки в основу блюда

Стручки бланшируют всего минуту. Сразу же охлаждают в ледяной воде — так сохраняется насыщенный зелёный цвет. Перемалывают в блендере, получая густое пюре.

Это пюре станет главным ингредиентом ризотто. Секрет вкуса — в глутаматах, которыми богаты стручки и корка пармезана. Именно они дарят насыщенный вкус умами, обычно свойственный мясу или грибам.

Что понадобится на 4 порции

350 г пустых стручков гороха

100 г шпината или стеблей петрушки

200 г риса арборио или карнароли

корка пармезана и немного сыра для подачи

белое вино или чайная ложка винного уксуса

лук, чеснок, масло и лимон

Пошаговый рецепт ризотто

Обжарьте лук и чеснок, добавьте рис.

Влейте вино или уксус.

Постепенно подливайте бульон, в котором варились стручки.

Держите ризотто под крышкой на медленном огне.

В финале энергично перемешайте, чтобы выделился крахмал и текстура стала кремовой.

Добавьте лимонный сок, масло и гороховое пюре.

Сверху посыпьте тёртым пармезаном.

Осознанная кулинария

Такое блюдо не только экономично, но и экологично: вы используете продукт на 100%, избегая лишних отходов. А ещё это отличный способ разнообразить сезонное меню.