Ткемали заиграет новыми красками: вот что добавляют грузинские хозяйки для свежести соуса

Ткемали — это легендарный грузинский соус из кислых слив, без которого трудно представить себе мясо, рыбу или картофель. Его вкус — это гармония кислинки, остроты и пряных трав. Но существует один вариант рецепта, который отличается особой свежестью: в него добавляют зелёный лук. Этот штрих делает соус более лёгким и ярким, добавляя свежую травянистую ноту.

Ингредиенты (на 500 г слив ткемали)

сливы ткемали — 500 г;

вода — 2 стакана;

чеснок — 3–4 зубчика;

зелень кинзы — 3–4 веточки;

зелень укропа — 4–5 веточек;

зелёный лук — 6–7 перьев;

омбало (болотная мята) — 1 веточка (или мята/мелисса как замена);

стручковый перец (цицак) — 1–2 шт.;

соль — по вкусу.

Как готовить

Подготовка слив. Сливы промыть, залить 2 стаканами воды и варить 10–15 минут до мягкости. Протирание. Горячие сливы протереть через сито, удалив косточки и кожуру. Ароматизация. В пюре добавить измельчённый чеснок, зелёный лук, соль, зелень и мелко нарезанный стручковый перец. Перемешивание. Всё тщательно смешать — соус готов!

Если ткемали после добавления специй прокипятить 4–5 минут, его можно закрыть в банки и хранить долго.

Важные нюансы

Омбало — ключ к аутентичному вкусу и долговечности соуса. Оно не только даёт лёгкий мятный оттенок, но и предотвращает брожение. Если его нет, можно взять обычную мяту или мелиссу, но вкус изменится.

Можно использовать сухие травы и специи: вкус станет более насыщенным, а храниться такой соус будет дольше.

Если варить сливы сразу вместе с зеленью и перцем, а потом протирать — текстура получится более гладкой и однородной.

Для чего подходит

Ткемали одинаково хорош:

к мясу на гриле, шашлыку и курице;

к печёной картошке или овощам;

к рыбе, особенно жареной.

Это не просто соус, а кусочек грузинской кухни, в котором чувствуется и кислинка слив, и тепло солнца, и аромат горных трав.