Ткемали заиграет новыми красками: вот что добавляют грузинские хозяйки для свежести соуса
Ткемали — это легендарный грузинский соус из кислых слив, без которого трудно представить себе мясо, рыбу или картофель. Его вкус — это гармония кислинки, остроты и пряных трав. Но существует один вариант рецепта, который отличается особой свежестью: в него добавляют зелёный лук. Этот штрих делает соус более лёгким и ярким, добавляя свежую травянистую ноту.
Ингредиенты (на 500 г слив ткемали)
-
сливы ткемали — 500 г;
-
вода — 2 стакана;
-
чеснок — 3–4 зубчика;
-
зелень кинзы — 3–4 веточки;
-
зелень укропа — 4–5 веточек;
-
зелёный лук — 6–7 перьев;
-
омбало (болотная мята) — 1 веточка (или мята/мелисса как замена);
-
стручковый перец (цицак) — 1–2 шт.;
-
соль — по вкусу.
Как готовить
-
Подготовка слив. Сливы промыть, залить 2 стаканами воды и варить 10–15 минут до мягкости.
-
Протирание. Горячие сливы протереть через сито, удалив косточки и кожуру.
-
Ароматизация. В пюре добавить измельчённый чеснок, зелёный лук, соль, зелень и мелко нарезанный стручковый перец.
-
Перемешивание. Всё тщательно смешать — соус готов!
Если ткемали после добавления специй прокипятить 4–5 минут, его можно закрыть в банки и хранить долго.
Важные нюансы
-
Омбало — ключ к аутентичному вкусу и долговечности соуса. Оно не только даёт лёгкий мятный оттенок, но и предотвращает брожение. Если его нет, можно взять обычную мяту или мелиссу, но вкус изменится.
-
Можно использовать сухие травы и специи: вкус станет более насыщенным, а храниться такой соус будет дольше.
-
Если варить сливы сразу вместе с зеленью и перцем, а потом протирать — текстура получится более гладкой и однородной.
Для чего подходит
Ткемали одинаково хорош:
-
к мясу на гриле, шашлыку и курице;
-
к печёной картошке или овощам;
-
к рыбе, особенно жареной.
Это не просто соус, а кусочек грузинской кухни, в котором чувствуется и кислинка слив, и тепло солнца, и аромат горных трав.
