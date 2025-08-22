Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by azerbaijan_stockers
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:19

Ткемали заиграет новыми красками: вот что добавляют грузинские хозяйки для свежести соуса

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю

Ткемали — это легендарный грузинский соус из кислых слив, без которого трудно представить себе мясо, рыбу или картофель. Его вкус — это гармония кислинки, остроты и пряных трав. Но существует один вариант рецепта, который отличается особой свежестью: в него добавляют зелёный лук. Этот штрих делает соус более лёгким и ярким, добавляя свежую травянистую ноту.

Ингредиенты (на 500 г слив ткемали)

  • сливы ткемали — 500 г;

  • вода — 2 стакана;

  • чеснок — 3–4 зубчика;

  • зелень кинзы — 3–4 веточки;

  • зелень укропа — 4–5 веточек;

  • зелёный лук — 6–7 перьев;

  • омбало (болотная мята) — 1 веточка (или мята/мелисса как замена);

  • стручковый перец (цицак) — 1–2 шт.;

  • соль — по вкусу.

Как готовить

  1. Подготовка слив. Сливы промыть, залить 2 стаканами воды и варить 10–15 минут до мягкости.

  2. Протирание. Горячие сливы протереть через сито, удалив косточки и кожуру.

  3. Ароматизация. В пюре добавить измельчённый чеснок, зелёный лук, соль, зелень и мелко нарезанный стручковый перец.

  4. Перемешивание. Всё тщательно смешать — соус готов!

Если ткемали после добавления специй прокипятить 4–5 минут, его можно закрыть в банки и хранить долго.

Важные нюансы

  • Омбало — ключ к аутентичному вкусу и долговечности соуса. Оно не только даёт лёгкий мятный оттенок, но и предотвращает брожение. Если его нет, можно взять обычную мяту или мелиссу, но вкус изменится.

  • Можно использовать сухие травы и специи: вкус станет более насыщенным, а храниться такой соус будет дольше.

  • Если варить сливы сразу вместе с зеленью и перцем, а потом протирать — текстура получится более гладкой и однородной.

Для чего подходит

Ткемали одинаково хорош:

  • к мясу на гриле, шашлыку и курице;

  • к печёной картошке или овощам;

  • к рыбе, особенно жареной.

Это не просто соус, а кусочек грузинской кухни, в котором чувствуется и кислинка слив, и тепло солнца, и аромат горных трав.

