Сделаете ошибку осенью — весной останетесь без урожая: как сидераты спасают почву в Забайкалье

Осень в Забайкальском крае — не только время подводить итоги летнего сезона, но и правильный момент подумать о будущих урожаях. Почва после интенсивной работы за лето обедняется, и перед зимовкой важно вернуть ей силы. Один из самых доступных способов — посев зелёных удобрений, или сидератов. Эти растения не только оздоравливают землю, но и помогают бороться с сорняками и вредителями.

Какие культуры выбрать для Забайкалья

Для регионов с коротким летом и ранними заморозками важна скорость всходов и холодоустойчивость растений. В Забайкальском крае осенью лучше всего подходят:

Горчица — быстро растёт, защищает почву от сорняков и болезней. Фацелия — медонос и сидерат, улучшает структуру грунта и отпугивает вредителей. Овёс — разрыхляет землю, помогает удерживать влагу. Викус и горох — насыщают почву азотом. Рожь — идеальный вариант для тяжёлых почв, хорошо переносит морозы.

"Горчица у нас в Чите всегда выручает — и землю подкармливает, и весной запах у неё приятный", — отметил местный садовод Алексей Иванов.

Сравнение популярных сидератов