Рожь
Рожь
Садоводство
Ксения Заярнюк

Оставите землю пустой — получите болезни и сорняки весной: простой способ вернуть ей силы

Агрономы объяснили, почему рожь и гречиха считаются лучшими сидератами для почвы

Когда на участке освобождается земля после уборки урожая, встаёт вопрос: чем занять грядки до следующего сезона? Можно посеять скороспелые овощи или зелень, но опытные огородники всё чаще выбирают сидераты. Эти растения не только защищают землю от зарастания сорняками, но и восстанавливают плодородие, улучшают структуру почвы и помогают сохранить влагу.

Зачем нужны сидераты

Главная задача сидератов — вернуть почве силы, которые она теряет за лето. Овощи и корнеплоды выносят из земли много питания, особенно фосфор и серу. Эти элементы трудноусвояемы растениями, но сидераты способны переводить их в доступную форму. Поэтому после уборки чеснока, картофеля или лука лучше не оставлять участок пустым, а засевать его полезными культурами.

Лучшие растения для восстановления почвы

Сидератами могут быть разные виды растений.

  1. Рожь и гречиха — универсальные помощники, они эффективно мобилизуют фосфаты и подходят для любых культур.
  2. Фацелия ценится не только как сидерат, но и как медонос. Она также "достаёт" из глубины питательные вещества.
  3. Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс) не только улучшают питание, но и выделяют вещества, угнетающие возбудителей болезней и вредителей.
  4. Бобовые (вика, люпин, клевер) обогащают почву азотом, возвращая его в доступной форме.
  5. Лен действует как природный санатор почвы, благодаря содержанию цианогенных гликозидов.

Чем разнообразнее смесь, тем больше функций она выполняет. Комбинация нескольких видов позволяет одновременно насытить землю питанием, защитить её от болезней и создать естественную конкуренцию сорнякам.

Нормы высева и составление смесей

Чтобы сидераты справились со своей задачей, важно соблюдать нормы высева. Например, на сотку земли нужно:

  • 2,5 кг ржи, люпина или викоовсяной смеси;
  • 1,5 кг гречихи;
  • 0,4 кг горчицы;
  • 0,3 кг редьки масличной или белого клевера;
  • 0,2 кг календулы или красного клевера;
  • 0,15 кг фацелии.

На лёгких почвах норму можно уменьшить на четверть, а вот снижать её сильнее нельзя — тогда сорняки начнут вытеснять сидераты.

Если планируется смесь, норму высева делят поровну между компонентами. Так, для ржи и рапса берут по половине от их стандартной дозы, а для трёх растений — по трети.

Удобрения для сидератов

Чтобы сидераты дали максимум пользы, перед посевом стоит внести фосфорные удобрения: суперфосфат, фосфоритную или костную муку. Труднодоступные формы со временем станут доступными благодаря растениям. Хорошо работают и комбинированные варианты вроде нитроаммофоски или аммонизированного суперфосфата.

Осенью можно добавить хлорсодержащие удобрения, например, с формулой 16-16-16. Весной их не используют, а вот под сидераты они подходят идеально: растения свяжут азот, преобразуют его в органическую форму и сохранят в почве для последующих культур.

Как правильно сеять

Перед посевом землю глубоко перекапывать не нужно, чтобы не пересушить. Достаточно пройтись граблями, сделать неглубокие бороздки на расстоянии 15 см и густо засеять семена. Удобно распределять разные группы сидератов по рядам: в один ряд — бобовые, в другой — злаковые, в третий — крестоцветные.

Чтобы ускорить эффект, в почву можно добавить метаризиум — он помогает очистить землю от патогенной микрофлоры.

Когда заделывать сидераты

К середине осени растения подрастают достаточно, чтобы их заделать в землю. Обычно это делают в начале октября. Зеленая масса становится отличным органическим удобрением, которое разлагается медленно и равномерно отдаёт питательные вещества будущим посадкам.

Такой подход позволяет сохранить землю живой, снизить количество сорняков и болезней, а главное — собрать богатый урожай в следующем сезоне.

