Сидерат горчица
© https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:49

Посейте эти растения — и почва сама станет плодороднее

Сезон некоторых овощных культур уже подошел к концу, поэтому самое время удобрять почву. Для этого можно использовать сидераты. В чем особенность этого типа удобрений, рассказала главный агроном России Октябрина Ганичкина. Эксперт подчеркивает, что использование сидератов является экологически чистым и эффективным способом улучшения плодородия почвы и подготовки ее к следующему сезону.

По ее словам, сидераты — это растения, которые выращиваются специально для улучшения почвы. Обычно их сеют после сбора разных овощных культур. Сидераты выполняют роль "зеленого удобрения”, обогащая почву органическими веществами, улучшая ее структуру, водо- и воздухопроницаемость, а также подавляя рост сорняков и болезнетворных микроорганизмов.

Посев и укрытие: подготовка сидератов к зиме

Затем их укрывают нетканым материалом и не перекапывают до первых заморозков. Укрытие нетканым материалом помогает защитить сидераты от неблагоприятных погодных условий, таких как заморозки и сильные дожди, а также способствует более быстрому росту и развитию растений.

Самыми лучшими сидератами считаются горчица, овес, ячмень и вика. Они растут около 40 — 45 дней, поэтому их надо успеть посеять до конца сентября, чтобы они успели окрепнуть. Эти растения обладают высокой скоростью роста, хорошо развитой корневой системой и способностью накапливать в своих тканях большое количество органических веществ.

  • Горчица: быстро растет, подавляет рост сорняков, улучшает структуру почвы и обогащает ее фосфором и серой.
  • Овес: устойчив к заморозкам, улучшает структуру почвы, обогащает ее калием и азотом, а также подавляет развитие нематод.
  • Ячмень: быстро растет, устойчив к засухе, улучшает структуру почвы и обогащает ее азотом.
  • Вика: обогащает почву азотом, улучшает ее структуру и подавляет рост сорняков.

Сроки посева: успеть до конца сентября

Важно успеть посеять сидераты до конца сентября, чтобы они успели окрепнуть и накопить достаточное количество органических веществ до наступления заморозков. В противном случае растения могут не успеть развиться и не принести ожидаемой пользы для почвы.

Интересные факты о сидератах

Использование сидератов является одним из древнейших способов удобрения почвы, известным еще в Древнем Риме и Древнем Египте.
Сидераты могут использоваться не только для удобрения почвы, но и для борьбы с эрозией, защиты почвы от перегрева и улучшения ее водоудерживающей способности.
Некоторые сидераты, такие как гречиха и фацелия, являются отличными медоносами и привлекают на участок полезных насекомых-опылителей.

Октябрина Ганичкина: рекомендации главного агронома России

Главный агроном России Октябрина Ганичкина рекомендует всем садоводам и огородникам использовать сидераты для удобрения почвы и подготовки ее к следующему сезону.

"Использование сидератов — это простой, экологически чистый и эффективный способ улучшения плодородия почвы и получения высоких урожаев”, — отмечает она.

В заключение, использование сидератов является важным агротехническим приемом, позволяющим улучшить плодородие почвы, повысить урожайность и получить экологически чистую продукцию. Не упустите возможность посеять сидераты на своем участке до конца сентября, чтобы подготовить почву к следующему сезону и обеспечить себе богатый урожай.

