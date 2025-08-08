Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Hector Garcia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:55

Удивительные свойства зеленого винограда: как это простое лакомство может спасти ваше сердце

Открытия ученых о зеленом винограде — секреты долголетия и здоровья

Зеленый виноград (Vitis vinifera), давно зарекомендовавший себя как популярный фрукт в свежем виде, а также в составе соков и вин, вновь оказался в центре внимания ученых. Как выяснилось, за его простым видом скрывается серьезный биохимический арсенал, способный защищать сердце, замедлять старение и улучшать работу мозга.

Специалисты обращают внимание на высокий уровень биологически активных веществ в составе фрукта — в первую очередь флавоноидов и катехинов, обладающих мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Несмотря на отсутствие антоцианов, придающих фиолетовому винограду насыщенный цвет, зеленые сорта не уступают по своей эффективности в борьбе со свободными радикалами.

В публикации Journal of Agricultural and Food Chemistry отмечается, что наибольшая концентрация этих веществ содержится в кожуре и семенах. Как указывается в исследовании, именно эти фитохимические соединения показали способность сдерживать воспалительные процессы за счёт снижения уровня цитокинов, вызывающих воспаление в организме.

Защита сердца — на клеточном уровне
Еще один весомый аргумент в пользу регулярного употребления зеленого винограда — его благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Речь идёт не только о снижении уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), но и о нормализации артериального давления, улучшении эластичности сосудов и профилактике атеросклероза.

Исследование, проведённое группой ученых во главе с Кожокару (COJOCARU et al., 2013), подчеркивает, что такие вещества, как ресвератрол и катехины, препятствуют окислению холестерина, способствуют расширению сосудов и проявляют антитромботическое действие. Эти эффекты напрямую связаны с профилактикой ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых патологий.

Мозг — в фокусе внимания
Одним из самых ценных свойств зеленого винограда стало его влияние на когнитивные функции. Антиоксиданты в его составе не только снижают воспаление, но и обеспечивают нейропротекцию — защиту нервных клеток от повреждений. Это особенно важно для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Как уточняется в обзорной статье (KIM et al., 2011), экстракты винограда способны проникать через гематоэнцефалический барьер и укреплять память, обучаемость и общее состояние мозга. Эти эффекты, по словам авторов, становятся особенно заметны при регулярном употреблении продукта.

Врачи рекомендуют включать зеленый виноград в рацион как в свежем виде, так и в виде сока или экстракта виноградных косточек. Для максимальной пользы стоит выбирать качественные плоды и проконсультироваться со специалистом по питанию, особенно при наличии хронических заболеваний.

Килограмм свежего винограда в России в среднем стоит от 200 до 350 рублей, а добавки с экстрактом косточек можно приобрести в аптеке по цене от 500 рублей за упаковку.

