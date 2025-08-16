Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Self-photographed by Rainer Haessner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:02

Не оставляйте землю голой: вот как сидераты спасают почву после лука и чеснока

Специалисты рекомендуют: зачем нужно сажать сидераты после лука

Опытные дачники уверяют: оставлять землю без посадок после уборки лука и чеснока — ошибка, которая оборачивается потерей питательных веществ и ухудшением структуры почвы. Если участок не засеять, он быстрее высыхает, подвергается эрозии, а урожай в следующем сезоне заметно снижается.

Специалисты отмечают, что луковичные культуры оставляют в земле особые выделения, способные тормозить рост последующих растений. Чтобы нейтрализовать эти вещества и вернуть грядкам плодородие, стоит сразу же после уборки урожая посеять сидераты.

В качестве зелёного удобрения лучше всего подойдут горчица, фацелия или овёс. Эти растения за несколько недель формируют корневую систему, проникающую на глубину до 50 см, улучшая воздухо- и водопроницаемость грунта. Когда сидераты скашивают, их зелёная масса разлагается, обогащая почву органикой и создавая среду для полезных микроорганизмов.

Перед посевом рекомендуется убрать все остатки растений и слегка взрыхлить грядку, чтобы семена быстрее проросли. Уже через 4-6 недель, когда зелёные всходы вырастут до 20-30 см, их скашивают и заделывают в верхний слой земли. К весне биомасса полностью перегнивает, превращаясь в ценное удобрение.

Кроме восстановления плодородия, сидераты подавляют сорняки и опасные микроорганизмы. Горчица, например, помогает бороться с проволочником и другими вредителями.

По словам садоводов, такая технология позволяет получать рыхлую и питательную почву без использования химических препаратов. На подготовленных грядках овощи растут особенно активно и дают богатый, вкусный урожай.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru