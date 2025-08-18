Ярко-зеленый напиток из трёх ингредиентов работает лучше дорогих добавок

Ярко-зеленый сок из капусты кале, винограда и лимона давно считается настоящим кладезем пользы. Этот коктейль не только утоляет жажду, но и работает как природная поддержка пищеварительной системы.

По словам диетолога Лукаса Алвеса Дейенно, "напиток богат клетчаткой из зелёного винограда и капусты кале, а также содержит витамин С из лимона, что делает его полезным для здоровья кишечника и общего самочувствия". Кроме того, он обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Почему стоит включить сок в рацион

Клетчатка помогает наладить работу кишечника и улучшает пищеварение.

Витамин С из лимона укрепляет иммунитет.

Антиоксиданты защищают клетки организма от окислительного стресса.

Эти эффекты становятся ещё более заметными, если сочетать напиток со сбалансированным питанием и активным образом жизни.

Как приготовить напиток

Ингредиенты:

1 лист капусты кале

10 зелёных виноградин

сок 1/2 сицилийского лимона

200 мл ледяной воды

лёд по вкусу

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Чтобы сохранить максимум клетчатки, не процеживайте сок.

Подайте в стакане со льдом сразу после приготовления.

Такой напиток отлично освежает и даёт заряд энергии, особенно в жаркий день. Он может стать полезной привычкой, которая гармонично впишется в здоровый образ жизни.