До 10 тысяч евро за машину: итальянцы в шоке от предложения, которое обошло государство

Пока Италия всё ещё медлит с полноценным запуском государственных программ по поддержке экологичных автомобилей, китайская компания BYD решила не ждать. Бренд запустил собственную инициативу с ярким названием "CASI-NO Government Incentives", предлагая бонусы до 10 000 евро за сдачу старого автомобиля. Главное отличие — никаких бюрократических проволочек и ожидания.

Как работает "CASI-NO"

Программа действует во всех салонах BYD и распространяется как на электромобили, так и на гибриды с фирменной системой DM-i. Условия просты: достаточно сдать машину уровня Евро-5 или ниже, чтобы получить скидку.

Особенности:

не требуется регистрация на госпорталах,

нет лимита по доходам,

отсутствует риск, что средства закончатся.

Таким образом, компания превращает одну из главных проблем итальянского авторынка — долгие ожидания господдержки — в реальное преимущество для покупателей.

Почему BYD может себе это позволить

BYD — это не просто автопроизводитель. Это интегрированная промышленная группа, которая выпускает аккумуляторы, полупроводники и программное обеспечение самостоятельно. Такой подход снижает издержки и позволяет удерживать привлекательные цены.

Ещё один фактор — финансовая устойчивость: компания может позволить себе агрессивные коммерческие шаги, не теряя прибыльности. К тому же, несмотря на пошлины ЕС на китайские электромобили, BYD остаётся среди тех, кто платит меньше всех — около 17%. Для сравнения, у конкурентов налоговая нагрузка выше, а значит, их машины обходятся европейцам дороже.

Стратегия и будущее

Ироничное название "CASI-NO" подчёркивает разницу: пока государство вводит ограничения, BYD действует. Акция сопровождается заметной рекламной кампанией, включая телевидение, и работает до 30 сентября. Это не только способ увеличить продажи, но и укрепить образ компании как бренда, доступного и готового ускорить переход к устойчивой мобильности.

Для итальянских покупателей это шанс обновить автомобиль без привычных сложностей, а для BYD — очередной шаг к укреплению своих позиций в Европе.