Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:46

Стручковая фасоль: 15-минутный лайфхак, который сэкономит ваш вечер и сделает гарнир звездой стола

Стручковая фасоль готовится на сковороде 15 минут

Как сделать быстрый и полезный гарнир из стручковой фасоли, который понравится всей семье? Этот рецепт — отличный вариант для тех, кто ценит простоту, вкус и пользу в одном блюде. Стручковая фасоль на сковороде — не только бюджетное дополнение к мясу или курице, но и самостоятельное постное блюдо, которое можно разнообразить разными соусами и специями.

Ингредиенты для приготовления

  • Зеленая стручковая фасоль — 350 г
  • Оливковое масло — 2 столовые ложки
  • Соль — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика

Пошаговый рецепт

Если используете свежую фасоль, её нужно немного отварить перед жаркой. Для замороженной фасоли важно правильно разморозить продукт, чтобы сохранить максимум полезных веществ. Лучше всего оставить её на ночь в холодильнике или быстро обдать горячей водой. После этого слейте воду и нарежьте фасоль на удобные для жарки кусочки.

В кастрюле доведите до кипения воду с щепоткой соли, убавьте огонь до среднего и варите фасоль 5-7 минут. После варки слейте воду и переложите фасоль на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

На сковороду с толстым дном налейте оливковое масло. Обжарьте порезанный чеснок на среднем огне 2-3 минуты до появления аромата, но не давайте чесноку подгореть. Если хотите более насыщенный вкус, можно использовать сливочное масло, однако следите, чтобы оно не горело. После жарки чеснок выньте.

Выложите фасоль на чесночное масло и обжаривайте 2-3 минуты до лёгкой золотистой корочки. Это придаст блюду аппетитный вид и дополнительный аромат.

Снимите фасоль со сковороды и подавайте сразу же, пока она остаётся горячей и хрустящей. Такой гарнир отлично сочетается с мясом, рыбой или может выступать в роли лёгкого постного блюда.

Советы для разнообразия вкуса

  1. Добавьте несколько капель соевого соуса для пикантности.
  2. Попробуйте подать фасоль с томатной пастой и зеленью.
  3. Для более насыщенного аромата используйте смесь специй: молотый перец, паприку или сушёный базилик.

Почему стоит готовить стручковую фасоль именно так

Этот способ приготовления сохраняет максимум витаминов и полезных веществ, а также позволяет получить хрустящую, ароматную фасоль без лишнего жира и калорий. Кроме того, блюдо готовится очень быстро — всего за 15 минут вы получите вкусный и полезный гарнир.

