Парагвайская анаконда Гродно
© commons.wikimedia.org by Шатилло Г.В. is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Учёные в шоке: в Эквадоре обнаружили анаконду, которой нет в учебниках

Университет Квинсленда: найден новый вид гигантской анаконды длиной до 8 метров

Амазонка вновь преподнесла сюрприз исследователям. Учёные из Университета Квинсленда в Австралии подтвердили существование нового вида — северной зелёной анаконды (Eunectes akayima). Эта змея поражает своими размерами: длина особей достигает 8,43 метра, а ширина тела — более метра. Открытие стало сенсацией для научного мира, ведь перед нами — одно из самых массивных существ на планете.

Как нашли гиганта

Экспедиция проходила в Эквадоре, на территории коренного народа байуаэри ваорани, глубоко в районе Бамено. Исследователи провели там десять дней, собирая первые научные данные о змее в её естественной среде — в мелких, тёплых водах притоков Амазонки.
Местные жители давно рассказывали о гигантских змеях, и теперь эти истории получили научное подтверждение.

"Эти великолепные существа были огромными. Мы нашли самку длиной 21 фут (6,3 метра), но слышали сообщения о ещё более крупных особях, достигавших 25 футов (7,5 метров) и веса до 1100 фунтов (500 килограммов)", — сообщил биолог Брайан Фрай, возглавлявший группу.

Экспедиция зафиксировала несколько особей, включая самок, чьи размеры значительно превышают показатели всех известных видов анаконд.

Что отличает новый вид

Визуально северная зелёная анаконда напоминает свою южную "сестру" — зелёную анаконду (Eunectes murinus), обитающую в Бразилии и Перу. Однако генетический анализ показал различие в 5,5% - это вдвое больше, чем генетическая дистанция между человеком и шимпанзе. Учёные считают, что разделение видов произошло примерно 10 миллионов лет назад.

Эта разница настолько значительна, что Eunectes akayima официально признана отдельным видом, представляющим уникальную ветвь в эволюционном древе гигантских змей.

Параметр Северная зелёная анаконда (Eunectes akayima) Южная зелёная анаконда (Eunectes murinus)
Средняя длина 6-8 м 5-6 м
Максимальный вес до 500 кг до 250 кг
Ареал обитания Эквадор, север Амазонки Бразилия, Боливия, Перу
Генетическое отличие 5,5% -

Хищница без яда

Несмотря на грозный вид, северная зелёная анаконда не ядовита. Она охотится при помощи мощных мышц, обвивая добычу и душа её, пока та не перестаёт сопротивляться.

Основу рациона составляют рыбы, водоплавающие птицы, рептилии и даже млекопитающие среднего размера — например, капибары и выдры. Самки обычно заметно крупнее самцов: их масса может превышать 200 килограммов.

Эти змеи уже давно считаются самыми тяжёлыми в мире, и новый вид лишь укрепляет этот статус. Зафиксированы особи, соперничающие по размерам с крупнейшими азиатскими питонами.

Угрозы гиганту Амазонки

Главная опасность для северной зелёной анаконды — разрушение её среды обитания. Масштабная вырубка тропических лесов, пожары и изменение климата приводят к стремительному сокращению влажных зон, где анаконды чувствуют себя комфортно.

Учёные предупреждают: уже утрачено от 20% до 31% лесного покрова Амазонии, а к середине века этот показатель может достичь 40%. Потеря болот и поймовых лесов грозит исчезновением целых популяций.

"Эти животные являются индикаторами целостности окружающей среды. Их защита означает защиту леса в целом", — отметил биолог Брайан Фрай.

Советы шаг за шагом: как исследователи работают с анакондами

  1. Мониторинг ареала. Используются дроны и спутниковые снимки для определения зон обитания.

  2. Гуманное отловление. Змей ловят специальными сетями и отпускают после взятия образцов ДНК.

  3. Генетический анализ. Проводится секвенирование митохондриальной ДНК для выявления отличий от известных видов.

  4. Терморегистрация. На особей устанавливаются датчики, которые фиксируют их перемещения и температуру среды.

  5. Сотрудничество с местными народами. Жители Амазонии помогают исследователям находить зоны концентрации змей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: охота на анаконд ради кожи или сувениров.
Последствие: разрушение экосистемы и сокращение численности вида.
Альтернатива: развитие экотуризма и фотоэкспедиций, приносящих доход местным жителям без вреда природе.

А что если исчезнут гигантские змеи?

Если анаконды исчезнут, баланс Амазонской экосистемы нарушится. Эти хищники регулируют численность водных и наземных животных, предотвращая перенаселение определённых видов. Без них может вырасти количество грызунов и мелких хищников, что приведёт к новым экологическим проблемам.

Плюсы и минусы существования северной анаконды для человека

Плюсы Минусы
Контроль численности водных животных Опасность при случайных встречах
Интерес для науки и туризма Возможное вытеснение других видов
Поддержание баланса экосистемы Требовательность к сохранению среды

FAQ

Как отличить северную зелёную анаконду от южной?
По размерам и географии: северная крупнее и обитает в районе Эквадора и Колумбии, а южная — в Бразилии и Перу.

Опасна ли анаконда для человека?
Случаи нападения крайне редки. Змея не ядовита и избегает контакта с людьми.

Можно ли содержать анаконду в неволе?
Только в специализированных террариумах зоопарков. Для частного содержания она слишком крупная и требует постоянного контроля температуры и влажности.

Сколько живёт анаконда?
В естественной среде — до 20-25 лет, в неволе может доживать до 30.

Мифы и правда

Миф: анаконды нападают на лодки.
Правда: змеи редко проявляют агрессию, если не чувствуют угрозы.

Миф: они проглатывают буйволов целиком.
Правда: взрослые особи действительно способны охотиться на крупных животных, но такие случаи крайне редки.

Миф: анаконды живут только в воде.
Правда: они отлично чувствуют себя и на суше, особенно во влажных лесах.

Исторический контекст

Интерес к анакондам возник ещё в XIX веке, когда европейские путешественники впервые описали этих гигантов в дневниках. Однако только с развитием генетики стало возможным точно определить видовую принадлежность и происхождение змей. Открытие северной зелёной анаконды стало первым крупным открытием в герпетологии за последние десятилетия.

3 интересных факта

• Анаконды могут оставаться под водой до 10 минут без всплытия.
• Их кожа имеет уникальный рисунок, который маскирует в мутных водах.
• В брачный сезон самцы собираются вокруг самки, образуя "спираль любви" — клубок из нескольких змей.

