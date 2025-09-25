Творог или греческий йогурт: один продукт насыщает дольше, другой лечит изнутри
Ищете полезный перекус, богатый белком? На полках супермаркетов рядом стоят два продукта — творог и греческий йогурт. На первый взгляд, они очень похожи: оба обеспечивают организм белком, кальцием и важными минералами. Но при внимательном сравнении открываются нюансы, которые могут оказаться решающими при выборе.
"В результате получается густой, богатый белком йогурт", — сказала директор по питанию команды "Миннесота Тимбервулвз" Дженна Стангланд.
"Казеин — это медленно усваиваемый белок, который поддерживает длительный синтез мышечного белка, чувство сытости и контроль аппетита", — пояснила зарегистрированный диетолог Мишель Рутенштейн.
Основное сходство
И греческий йогурт, и творог дают организму качественный белок, который необходим для восстановления мышц. Кальций и калий укрепляют кости и помогают поддерживать водный баланс. При этом оба продукта содержат минимум углеводов, если речь идет о простых версиях без добавленного сахара.
Тем не менее отличия есть. Один продукт более богат пробиотиками, другой — казеином. Кроме того, разнится количество натрия, что особенно важно людям с повышенным давлением.
Сравнение
|
Показатель
|
Греческий йогурт (¾ чашки)
|
Творог (½ чашки)
|
Калорийность
|
160 ккал
|
80 ккал
|
Белки
|
15 г
|
14 г
|
Жиры
|
9 г
|
2,5 г
|
Углеводы
|
5 г
|
5 г
|
Натрий
|
60 мг
|
340 мг
|
Кальций
|
201 мг
|
70 мг
|
Калий
|
260 мг
|
80 мг
Советы шаг за шагом: как выбрать лучший продукт
- Читайте состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше.
- Избегайте ароматизированных версий — в них часто много сахара и добавок.
- Следите за содержанием жиров. Обезжиренные продукты полезны для сердца, а варианты с жирами дольше насыщают.
- Если у вас высокое давление, отдавайте предпочтение йогурту или творогу с пониженным содержанием натрия.
- При покупке творога ищите марки, где указано наличие живых культур — это источник пробиотиков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Выбираете сладкий йогурт с фруктовыми наполнителями.
Последствие: Избыточный сахар и снижение пользы.
Альтернатива: Берите натуральный йогурт и добавляйте свежие фрукты сами.
- Ошибка: Регулярно едите обычный солёный творог.
Последствие: Повышенное давление из-за лишнего натрия.
Альтернатива: Ищите варианты "low sodium" или смешивайте с несолеными добавками (овощи, зелень).
А что если…
Что будет, если полностью заменить один продукт другим?
Если вы отдадите предпочтение йогурту, организм получит больше пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника. А творог дольше сохраняет сытость, что полезно при контроле веса.
Лучше чередовать эти продукты: йогурт включать в утренние завтраки и перекусы, а творог — в вечерние приемы пищи, когда важна медленная усвояемость белка.
Таблица "Плюсы и минусы"
|
Продукт
|
Плюсы
|
Минусы
|
Греческий йогурт
|
Много пробиотиков, низкий натрий, подходит для соусов и выпечки
|
Может быть жирным, без вкусовых добавок кажется кислым
|
Творог
|
Богат казеином, хорошо насыщает, можно использовать как замену сыру
|
Высокое содержание соли, меньше кальция и калия
FAQ
Как выбрать творог или йогурт в магазине?
Ориентируйтесь на состав: в идеале — молоко, закваска и минимум добавок.
Что полезнее для похудения?
Оба продукта подходят. Творог дольше насыщает, а йогурт легче усваивается.
Можно ли их сочетать?
Да, вы можете чередовать их в течение недели, получая максимум пользы и разнообразие вкусов.
Сколько стоит хороший продукт?
Цены зависят от бренда: качественный греческий йогурт — от 120 руб. за баночку, творог — от 100 руб. за 200 г.
Мифы и правда
- Миф: творог и йогурт одинаковы по составу.
Правда: они оба белковые продукты, но отличаются балансом минералов и количеством натрия.
- Миф: обезжиренные версии всегда лучше.
Правда: продукты с умеренным содержанием жира дольше насыщают и содержат омега-3.
- Миф: пробиотики есть в любом твороге.
Правда: они есть только в тех вариантах, где специально добавлены живые культуры.
3 интересных факта
- Греческий йогурт получают путём тщательного процеживания обычного йогурта — поэтому он гуще и содержит меньше лактозы.
- Казеин из творога используется спортсменами для "ночного питания", чтобы мышцы восстанавливались во сне.
- Первые упоминания творога встречаются ещё у древних славян, а йогурт активно употребляли народы Балкан.
Исторический контекст
- Древние греки считали густой йогурт продуктом для долгой жизни и здоровья.
- На Руси творог называли "сыр" и готовили его в каждом хозяйстве.
- В XX веке массовое производство сделало эти продукты доступными во всем мире.
