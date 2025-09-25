Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Творог с зеленью
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:05

Творог или греческий йогурт: один продукт насыщает дольше, другой лечит изнутри

Творог в 2–3 раза беднее кальцием и калием, чем йогурт

Ищете полезный перекус, богатый белком? На полках супермаркетов рядом стоят два продукта — творог и греческий йогурт. На первый взгляд, они очень похожи: оба обеспечивают организм белком, кальцием и важными минералами. Но при внимательном сравнении открываются нюансы, которые могут оказаться решающими при выборе.

"В результате получается густой, богатый белком йогурт", — сказала директор по питанию команды "Миннесота Тимбервулвз" Дженна Стангланд.

"Казеин — это медленно усваиваемый белок, который поддерживает длительный синтез мышечного белка, чувство сытости и контроль аппетита", — пояснила зарегистрированный диетолог Мишель Рутенштейн.

Основное сходство

И греческий йогурт, и творог дают организму качественный белок, который необходим для восстановления мышц. Кальций и калий укрепляют кости и помогают поддерживать водный баланс. При этом оба продукта содержат минимум углеводов, если речь идет о простых версиях без добавленного сахара.

Тем не менее отличия есть. Один продукт более богат пробиотиками, другой — казеином. Кроме того, разнится количество натрия, что особенно важно людям с повышенным давлением.

Сравнение

Показатель

Греческий йогурт (¾ чашки)

Творог (½ чашки)

Калорийность

160 ккал

80 ккал

Белки

15 г

14 г

Жиры

9 г

2,5 г

Углеводы

5 г

5 г

Натрий

60 мг

340 мг

Кальций

201 мг

70 мг

Калий

260 мг

80 мг

Советы шаг за шагом: как выбрать лучший продукт

  1. Читайте состав: чем короче список ингредиентов, тем лучше.
  2. Избегайте ароматизированных версий — в них часто много сахара и добавок.
  3. Следите за содержанием жиров. Обезжиренные продукты полезны для сердца, а варианты с жирами дольше насыщают.
  4. Если у вас высокое давление, отдавайте предпочтение йогурту или творогу с пониженным содержанием натрия.
  5. При покупке творога ищите марки, где указано наличие живых культур — это источник пробиотиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбираете сладкий йогурт с фруктовыми наполнителями.
    Последствие: Избыточный сахар и снижение пользы.
    Альтернатива: Берите натуральный йогурт и добавляйте свежие фрукты сами.
  • Ошибка: Регулярно едите обычный солёный творог.
    Последствие: Повышенное давление из-за лишнего натрия.
    Альтернатива: Ищите варианты "low sodium" или смешивайте с несолеными добавками (овощи, зелень).

А что если…

Что будет, если полностью заменить один продукт другим?
Если вы отдадите предпочтение йогурту, организм получит больше пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника. А творог дольше сохраняет сытость, что полезно при контроле веса.

Лучше чередовать эти продукты: йогурт включать в утренние завтраки и перекусы, а творог — в вечерние приемы пищи, когда важна медленная усвояемость белка.

Таблица "Плюсы и минусы"

Продукт

Плюсы

Минусы

Греческий йогурт

Много пробиотиков, низкий натрий, подходит для соусов и выпечки

Может быть жирным, без вкусовых добавок кажется кислым

Творог

Богат казеином, хорошо насыщает, можно использовать как замену сыру

Высокое содержание соли, меньше кальция и калия

FAQ

Как выбрать творог или йогурт в магазине?
Ориентируйтесь на состав: в идеале — молоко, закваска и минимум добавок.

Что полезнее для похудения?
Оба продукта подходят. Творог дольше насыщает, а йогурт легче усваивается.

Можно ли их сочетать?
Да, вы можете чередовать их в течение недели, получая максимум пользы и разнообразие вкусов.

Сколько стоит хороший продукт?
Цены зависят от бренда: качественный греческий йогурт — от 120 руб. за баночку, творог — от 100 руб. за 200 г.

Мифы и правда

  • Миф: творог и йогурт одинаковы по составу.
    Правда: они оба белковые продукты, но отличаются балансом минералов и количеством натрия.
  • Миф: обезжиренные версии всегда лучше.
    Правда: продукты с умеренным содержанием жира дольше насыщают и содержат омега-3.
  • Миф: пробиотики есть в любом твороге.
    Правда: они есть только в тех вариантах, где специально добавлены живые культуры.

3 интересных факта

  1. Греческий йогурт получают путём тщательного процеживания обычного йогурта — поэтому он гуще и содержит меньше лактозы.
  2. Казеин из творога используется спортсменами для "ночного питания", чтобы мышцы восстанавливались во сне.
  3. Первые упоминания творога встречаются ещё у древних славян, а йогурт активно употребляли народы Балкан.

Исторический контекст

  • Древние греки считали густой йогурт продуктом для долгой жизни и здоровья.
  • На Руси творог называли "сыр" и готовили его в каждом хозяйстве.
  • В XX веке массовое производство сделало эти продукты доступными во всем мире.

