Один насыщает как стейк, другой лечит кишечник: что выбрать для перекуса без лишних сомнений

Они нежные, освежающие и богаты белком… Но что выбрать для полезного перекуса — греческий йогурт или творог (а точнее, зернёный творог, cottage cheese)? Ответ не так очевиден, как может показаться.

Два белковых чемпиона

И греческий йогурт, и творог содержат много белка, мало сахара и хорошо насыщают. Но у одного из них есть важное преимущество для тех, кто занимается спортом или просто хочет избежать упадка сил в середине дня.

Согласно данным USDA, в 100 г творога содержится около 12 г белка, а в греческом йогурте — примерно 9 г.

Схватка за звание "полезнее"

Однако не спешите вычёркивать греческий йогурт из списка. У него тоже немало плюсов. Он богаче микроэлементами — кальцием, витамином B12 и цинком. Кроме того, для тех, кто плохо переносит молоко, это находка:

"В греческом йогурте меньше лактозы, чем в молоке, обычном йогурте и даже в мороженом", — поясняет диетолог Джейми Бахам.

Ещё один бонус — пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают расщеплять лактозу. В итоге продукт легче усваивается и благотворно влияет на пищеварение.

Подводный камень творога

Есть и минус: творог содержит гораздо больше соли — около 350 мг натрия на 100 г, против 34 мг у греческого йогурта. Длительное употребление большого количества натрия может повысить риск гипертонии.

Если главная цель — максимум белка, творог выигрывает. Но для более сбалансированного перекуса, полезного для пищеварения, менее солёного и богатого микроэлементами, греческий йогурт будет лучшим выбором.

Впрочем, многое зависит от вкусовых предпочтений: греческий йогурт — густой, слегка кисловатый и с пробиотиками, творог — мягкий, нейтральный на вкус и более "сытный" по белку.

Совет: выбирайте продукты без добавленного сахара и экспериментируйте с подачей: свежие фрукты, орехи, мёд, корица — и полезный перекус готов.