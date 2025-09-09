Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Греческий йогурт с орехами и мёдом
Греческий йогурт с орехами и мёдом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:34

Белок есть, кальций теряете: в чём главный риск греческого йогурта

Греческий йогурт содержит вдвое больше белка, чем обычный

Густой и кремовый йогурт, который мы привыкли называть "греческим", вовсе не всегда родом из самой Греции. Например, в 2017 году штат Нью-Йорк обогнал страну-"прародительницу" по объёмам производства. Секрет его особой текстуры заключается в технологии: продукт несколько раз процеживают, избавляя от сыворотки. В итоге получается насыщенный, плотный и очень питательный кисломолочный продукт, который веками был частью средиземноморского рациона.

Чем греческий йогурт отличается от обычного

Главное различие заключается в содержании белка. Так как при изготовлении удаляется часть жидкости, питательные вещества становятся более концентрированными. В 150-граммовой порции обезжиренного варианта содержится более 15 граммов белка — это вдвое больше, чем в традиционном йогурте. Такая порция покрывает около четверти дневной потребности в белке для взрослого человека весом 70 килограммов. При этом стоит помнить, что по кальцию обычный йогурт выигрывает: именно сыворотка содержит значительную часть этого минерала.

Почему это полезный белок

Белок греческого йогурта относят к так называемым "полноценным". Это означает, что он содержит все девять аминокислот, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Благодаря этому продукт становится особенно ценным источником питания для тех, кто следит за балансом нутриентов.

Нужно ли есть больше белка

Сегодня большинство людей получает достаточное количество белка с едой. Но важно, чтобы источники этого нутриента были максимально питательными. С этой точки зрения греческий йогурт выигрывает у порошков и искусственных добавок.

Таким образом, речь не идёт о необходимости срочно увеличивать количество белка в рационе. Важнее выбирать продукты, которые приносят пользу организму в комплексе, а не только закрывают потребность по отдельным нутриентам.

Как включить греческий йогурт в рацион

Этот продукт давно перестал быть только завтраком. Его легко использовать в качестве основы для соусов, добавки к супам или кремовой заправки для салатов. Он прекрасно сочетается со свежими фруктами, мёдом и орехами, но не менее органично вписывается и в несладкие блюда. Такой универсальности позавидуют многие продукты.

Греческий йогурт — это не только вкусно, но и полезно. Высокое содержание белка, удобство употребления и возможность использовать в самых разных рецептах делают его настоящей находкой для тех, кто хочет питаться разнообразно и сбалансированно. При этом важно помнить: чудесного "превосходства" над обычным йогуртом нет. У каждого вида есть свои плюсы, и грамотный выбор зависит от ваших потребностей и целей.

