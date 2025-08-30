Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирей, Греция
Пирей, Греция
© commons.wikimedia.org by G Da is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Полки ломятся, а кафе пустуют: что творится в Греции этим летом

ELSTAT: оборот ресторанов в Греции во II квартале 2025 года снизился на 21% на Санторини

Полупустые рестораны и полки супермаркетов, заставленные товарами, стали привычной картиной. И хотя очевидное видно и без цифр, данные ELSTAT подтверждают: оборот заведений общепита во втором квартале 2025 года рухнул. Особенно болезненно падение ударило по Санторини — там оно составило 21%. Даже жители Аттики всё чаще отказываются от кафе и таверн, ограничиваясь самым необходимым.

География падения и роста

Ситуация различается от региона к региону. На Миконосе зафиксировано снижение на 8%, на Икарии — на 10,8%, на Тиносе — на 10%, в Мессении — на 7,7%. В Аттике оборот упал на 3,5% за апрель, май и июнь.

Но не вся статистика окрашена мрачно. В некоторых районах наблюдается рост: на Закинфе — плюс 7,3%, на Лемносе — 10,1%, на Милосе — 5,6%, а в Ираклионе — 4,6%. Вопрос теперь в том, выдержат ли июль, август и сентябрь — месяцы, когда в страну устремляются основные потоки туристов.

Алкоголь: удовольствие за цену золота

Несмотря на спад в общепите, Греция уверенно держит "бронзу" в Европе по стоимости алкоголя. По данным Евростата, цены здесь на 54% выше среднеевропейских. Для сравнения, в Италии бутылка вина стоит значительно дешевле, тогда как в Греции обычный вечер в баре превращается в ощутимую трату.

Причина проста: специальный потребительский налог и НДС, которые формируют почти 55% от конечной цены напитков.

Откуда пришло противоречие

В 2009 году цены в Греции превышали среднеевропейские всего на 8%. К 2024 году разница выросла до 54%, и страна оказалась на третьем месте среди 27 стран ЕС. Получается парадокс: с одной стороны, государство заявляет о поддержке туризма и ресторанного бизнеса, с другой — удерживает налоговую политику, которая делает отдых здесь дороже, чем во Франции или Испании.

