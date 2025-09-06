Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Греческий салат
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:46

Хрустящая свежесть и сливочная брынза — сочетание, которое взрывает вкус

Греческий салат с брынзой и маслинами готовится из свежих овощей и оливкового масла

Может ли один салат стать настоящей легендой на вашем столе? Конечно! Греческий салат с брынзой и маслинами — это не просто блюдо, а маленькое гастрономическое путешествие, которое покоряет с первой ложки. Его свежий и яркий вкус заставляет тянуться за добавкой снова и снова. И самое приятное — приготовить его можно легко и быстро, используя доступные продукты.

Какие ингредиенты понадобятся?

  • Брынза — 150 г
  • Помидоры — 3 шт.
  • Огурцы — 2 шт.
  • Болгарский зеленый перец — 1 шт.
  • Маслины без косточек — 12 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Сухой орегано — 0,5 ч. л.
  • Сахар — щепотка (около 3 г)
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Лук (фиолетовый, маленькая луковица или половина средней) — 1 шт.

Как приготовить

Вымойте все овощи и тщательно обсушите их. Красный лук лучше всего подходит для салата — он мягче на вкус. Помидоры нарежьте дольками. Выбирайте плотные, сочные плоды, чтобы салат выглядел аппетитно и не превратился в кашу.

Очистите болгарский перец от семян и плодоножки, нарежьте мякоть полукружьями. Огурцы нарежьте тонкими кружочками. Лук нарежьте полукольцами. Чтобы он не горчил и не щипал глаза, промойте лук и нож холодной водой.

Брынзу нарежьте кубиками среднего размера. В большой салатник сложите овощи, добавьте щепотку сахара, соль и свежемолотый черный перец. Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком (можно заменить винным уксусом). Аккуратно перемешайте.

Добавьте брынзу и маслины, посыпьте всё сушёным орегано. Поставьте салат в холодильник на 20 минут, чтобы он настоялся и все вкусы раскрылись.

Несколько полезных советов

  • Вместо брынзы можно использовать фету — она придаст салату чуть более мягкий и сливочный вкус.
  • Выбирайте качественные маслины — от их вкуса зависит многое.
  • Для свежести и хруста можно добавить листья салата айсберг или фриллис.

Греческий салат — это не просто классика, а настоящий хит во всем мире. Его простота и насыщенный вкус делают его идеальным как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Вкус брынзы в сочетании с сочными овощами и ароматными маслинами создаёт неповторимый букет, который хочется повторять.

