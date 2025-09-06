Хрустящая свежесть и сливочная брынза — сочетание, которое взрывает вкус
Может ли один салат стать настоящей легендой на вашем столе? Конечно! Греческий салат с брынзой и маслинами — это не просто блюдо, а маленькое гастрономическое путешествие, которое покоряет с первой ложки. Его свежий и яркий вкус заставляет тянуться за добавкой снова и снова. И самое приятное — приготовить его можно легко и быстро, используя доступные продукты.
Какие ингредиенты понадобятся?
- Брынза — 150 г
- Помидоры — 3 шт.
- Огурцы — 2 шт.
- Болгарский зеленый перец — 1 шт.
- Маслины без косточек — 12 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Сухой орегано — 0,5 ч. л.
- Сахар — щепотка (около 3 г)
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Лук (фиолетовый, маленькая луковица или половина средней) — 1 шт.
Как приготовить
Вымойте все овощи и тщательно обсушите их. Красный лук лучше всего подходит для салата — он мягче на вкус. Помидоры нарежьте дольками. Выбирайте плотные, сочные плоды, чтобы салат выглядел аппетитно и не превратился в кашу.
Очистите болгарский перец от семян и плодоножки, нарежьте мякоть полукружьями. Огурцы нарежьте тонкими кружочками. Лук нарежьте полукольцами. Чтобы он не горчил и не щипал глаза, промойте лук и нож холодной водой.
Брынзу нарежьте кубиками среднего размера. В большой салатник сложите овощи, добавьте щепотку сахара, соль и свежемолотый черный перец. Заправьте салат оливковым маслом и лимонным соком (можно заменить винным уксусом). Аккуратно перемешайте.
Добавьте брынзу и маслины, посыпьте всё сушёным орегано. Поставьте салат в холодильник на 20 минут, чтобы он настоялся и все вкусы раскрылись.
Несколько полезных советов
- Вместо брынзы можно использовать фету — она придаст салату чуть более мягкий и сливочный вкус.
- Выбирайте качественные маслины — от их вкуса зависит многое.
- Для свежести и хруста можно добавить листья салата айсберг или фриллис.
Греческий салат — это не просто классика, а настоящий хит во всем мире. Его простота и насыщенный вкус делают его идеальным как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Вкус брынзы в сочетании с сочными овощами и ароматными маслинами создаёт неповторимый букет, который хочется повторять.
