Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бронзовый нагрудник
Бронзовый нагрудник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:41

Древняя тактика, которая работала лучше танков: как греки сокрушали врагов одним нажатием

Археологи доказали, что гоплиты действительно толкались щитами в бою

Споры о том, что означало слово othismos в описаниях греческих сражений, не утихают уже десятилетиями. Одни историки уверены: это было лишь метафорическое "теснение" противника, другие полагают, что гоплиты действительно сталкивались друг с другом щитами, упираясь телами и продавливая строй врага. Недавние исследования американского археолога Анри Ланфье из Виргинского университета добавили аргументов в пользу второго толкования.

Кто такие гоплиты и как они воевали

В архаическую эпоху основу войска составляли тяжеловооружённые пехотинцы — гоплиты. Их наступательное оружие включало длинные копья и короткие мечи, а защиту обеспечивали:

  • коринфский шлем,

  • большая бронзовая кираса (позже льняной панцирь),

  • круглый щит-гоплон,

  • поножи и наручи.

Именно эти элементы определяли боеспособность фаланги — плотного строя из нескольких шеренг. Вопрос, как начиналась схватка, оставался дискуссионным: древние источники упоминали "толкание", но без уточнений.

Два взгляда на othismos

  1. Буквальное понимание - воины врезались в строй противника и, прижимаясь щитами, пытались его опрокинуть. Задние ряды упирались в спины первых, создавая давление.

  2. Метафорическое толкование - речь шла не о физическом толкании, а о постепенном вытеснении врага.

Скептики считали, что выдержать такое давление невозможно: люди в середине строя просто не смогли бы дышать и двигаться.

Что показал анализ доспехов

Анри Ланфье изучил бронзовую кирасу колоколовидной формы, коринфский шлем и массивный гоплон весом до семи килограммов. Результаты моделирования и экспериментов показали: доспехи были приспособлены не только для защиты от ударов, но и для выдерживания фронтального давления.

"Бронзовый панцирь действовал как каркас, защищая грудь при сильном упоре щита", — пояснил археолог Анри Ланфье.

Особенности, на которые он указал:

  • Кираса имела шарниры и рельефные "мускулы", которые служили рёбрами жёсткости.

  • Шлем имел разную толщину: тоньше вверху и толще в области лица, чтобы защищать от ударов краем щита.

  • Гоплон имел двойное крепление руки, что ограничивало подвижность, но позволяло плотно прижимать щит к телу.

Сравнение типов защитного вооружения

Элемент Бронзовый вариант Льняной вариант
Кираса Жёсткая, устойчива к давлению, дорогая, тяжёлая Более лёгкая, подвижная, но хуже держит фронтальный упор
Шлем Коринфский, массивный, защита лица Более лёгкие формы, но без усиленной лицевой части
Щит До 7 кг, с двойной рукоятью, для плотного упора Аналогичный, но чаще делался из дерева и кожи

Эксперименты и моделирование

Реконструкторы и компьютерные симуляции подтвердили: даже в плотном строю гоплит мог не только упираться щитом, но и атаковать копьём. При этом задние шеренги, упираясь щитами в спины передних, усиливали давление без риска сломать строй.

Оказалось, что бронзовый доспех не столько защищал от стрел или мечей, сколько обеспечивал прочность тела в условиях массового "давления щитами".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать бронзовую кирасу только как защиту от оружия.

  • Последствие: непонимание её настоящей функции в бою.

  • Альтернатива: учитывать её роль в тактике othismos и сопротивлении физическому давлению.

А что если…

А что если смысл othismos был двойным? В одних битвах он означал буквальное столкновение, а в других — переносное "потеснение". Возможно, всё зависело от местности, числа воинов и уровня подготовки фаланги.

Плюсы и минусы гипотезы Ланфье

Плюсы Минусы
Объясняет конструкцию доспехов Данных из античных источников недостаточно
Эксперименты показывают практичность "толкания" Сложно проверить на больших массивах воинов
Подтверждает уникальную тактику греков Возможна переоценка роли

FAQ

Как гоплиты держали щит?
Рука просовывалась внутрь до локтя, а кисть держала вторую рукоять у края. Это позволяло прижать щит к телу и создать упор.

Сколько весил гоплон?
Около 7 кг, что делало его тяжёлым, но устойчивым при фронтальном давлении.

Что лучше — бронзовый или льняной панцирь?
Для мобильности — льняной, для участия в othismos - бронзовый, так как он держал фронтальное давление.

Мифы и правда

  • Миф: гоплиты всегда воевали индивидуально.

  • Правда: основа их силы — плотный строй и взаимодействие.

  • Миф: othismos — только литературный образ.

  • Правда: новые исследования показывают его практическую основу.

  • Миф: бронзовые кирасы ценились только за блеск и красоту.

  • Правда: их конструкция помогала выдерживать физическое давление.

3 интересных факта

  1. Самые древние гоплитские доспехи (шлем и кираса) найдены у Аргоса и датируются 725-700 гг. до н. э.

  2. Фаланга могла состоять из нескольких тысяч воинов, построенных в десятки шеренг.

  3. В классическую эпоху бронзовые кирасы вышли из моды, но щит и шлем оставались ключевыми.

Исторический контекст

VIII-VII вв. до н. э. — формирование гоплитской фаланги.

VI-V вв. до н. э. — расцвет полисных армий, использование othismos.

IV в. до н. э. — реформы македонской фаланги у Филиппа II и Александра.

XXI в. — новые исследования вооружения и реконструкции тактики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные пробудили микробы из вечной мерзлоты возрастом сорок тысяч лет сегодня в 15:40

Мёртвое кладбище оказалось живым: что скрывает вечная мерзлота

Учёные пробудили микробы из вечной мерзлоты возрастом до 40 000 лет. Опыты показали: они живы и способны влиять на климат планеты.

Читать полностью » Учёные из Стэнфорда и Бейлора подтвердили снижение аппетита после физических нагрузок сегодня в 14:40

Аппетит убегает вместе с вами: бег и плавание снижают чувство голода на биохимическом уровне

Учёные нашли молекулу, которая объясняет, почему после тренировки снижается аппетит. Это открытие может изменить подход к борьбе с лишним весом.

Читать полностью » Старые гнёзда бородачей содержат кости животных, оружие и предметы быта сегодня в 13:40

Живой архив в скале: как птицы помогли учёным восстановить историю

Гнёзда бородачей в Испании оказались настоящими "музеями времени" — внутри сохранились артефакты возрастом до 675 лет.

Читать полностью » Новый эксперимент показал: мозг предсказывает вкус сладостей заранее сегодня в 12:52

Кекс выигрывает у капусты ещё до первой вилки: мозг подсказал почему

Учёные выяснили, что тяга к сладкому связана не только с рецепторами языка, но и с работой медиодорсального таламуса, который отвечает за предсказание вкуса.

Читать полностью » Учёные расшифровали ДНК гарума: соус Древнего Рима готовили из сардин сегодня в 11:52

Соус, которым питался Цезарь, открылся заново — и правда ошеломляет

Учёные впервые извлекли ДНК из остатков гарума и выяснили: римляне делали его из сардин. Открытие раскрывает тайны античной кухни и торговли.

Читать полностью » Учёные из Института Макса Планка выявили методологическую ошибку в подсчёте решений о еде сегодня в 10:52

Иллюзия контроля или научный фейк: история мифа о 200 неосознанных выборах в питании

Известная цифра о "200 неосознанных решениях о еде в день" оказалась мифом. Учёные объяснили, откуда она взялась и чем опасны такие упрощения.

Читать полностью » Генетические технологии позволили повысить содержание белка в карликовом рисе сегодня в 9:52

Карликовый рис в 10 см: еда будущего, которая влезет даже в шкафчик на кухне

Итальянские учёные создают "лунный рис" — карликовые растения для космоса, которые пригодятся и на Земле. Как CRISPR помогает выращивать еду для будущих миссий?

Читать полностью » Учёные Китая впервые синтезировали пищевой сахарозу из метанола вместо растений сегодня в 8:52

Белый кристалл без полей: новый способ получения сахара из CO₂ и метанола

Китайские учёные научились производить сахар из метанола, получаемого из углекислого газа. Это открытие обещает перевернуть рынок продуктов и решить часть экологических проблем.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Порода древер сочетает охотничьи качества и дружелюбие
Красота и здоровье

Кардиологи: сон на левом боку опасен для гипертоников из-за давления на сердце
Туризм

Туристы чаще всего увозят из Дели специи, благовония, ткани ручной работы и ювелирные украшения
Авто и мото

Аналитики: растёт спрос на тёплый беж и графит в окраске автомобилей
Дом

Домашний раствор из соды и соли помогает вернуть блеск украшениям
Питомцы

Половое созревание у кошек наступает в 6-7 месяцев
Наука

В Ираке обнаружена шестиметровая скульптура ламассу в дворце Асархаддона
Садоводство

Осенняя перекопка улучшает структуру почвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet